Obama se burla de Trump por “movilizar a todo su Gobierno” para responder a una broma

Obama retomó su broma sobre decoración

Bessent respondió desde un restaurante de la cadena

Trump defendió las reformas en Ohio

Obama se burla Trump. Barack Obama volvió a burlarse de Donald Trump al acusarlo de haber “movilizado a todo su Gobierno” para responder a una broma sobre la decoración de la Casa Blanca. El expresidente hizo el comentario el miércoles 28 de octubre durante un mitin en Atlanta, Georgia, informó EFE. HolaNews

Entre risas, el demócrata retomó la reacción que provocó su comparación de la residencia presidencial con un restaurante de The Cheesecake Factory. El intercambio ocurrió a pocos días de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Obama cuestionó que el mandatario y miembros de su Administración dedicaran atención a esa burla, en lugar de responder a los señalamientos demócratas sobre la economía y el encarecimiento de la vida.

La comparación que desató el intercambio

La polémica comenzó el sábado anterior, cuando Obama afirmó que Trump había decorado la Casa Blanca “como si Sadam Huseín hubiera abierto un Cheesecake Factory”, en referencia al estilo recargado de esa cadena de restaurantes.

Durante su intervención en Atlanta, el expresidente ironizó sobre cuál de los elementos de la comparación habría molestado más al republicano. Su comentario provocó risas entre el público que acudió al acto electoral.

“El presidente ni siquiera se enojó por la comparación con Sadam Huseín. Esa parte no le molestó. Pero se molestó muchísimo por The Cheesecake Factory. Se sintió profundamente ofendido”, afirmó Obama.

El demócrata convirtió así la respuesta de Trump en una nueva crítica de campaña, después de que el presidente lo descalificara públicamente por sus observaciones sobre las reformas.