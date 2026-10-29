Obama se burla de Trump por “movilizar a todo su Gobierno” para responder a una broma
Publicado el 29/10/2026 a las 14:39
- Obama retomó su broma sobre decoración
- Bessent respondió desde un restaurante de la cadena
- Trump defendió las reformas en Ohio
Obama se burla Trump. Barack Obama volvió a burlarse de Donald Trump al acusarlo de haber “movilizado a todo su Gobierno” para responder a una broma sobre la decoración de la Casa Blanca. El expresidente hizo el comentario el miércoles 28 de octubre durante un mitin en Atlanta, Georgia, informó EFE. HolaNews
Entre risas, el demócrata retomó la reacción que provocó su comparación de la residencia presidencial con un restaurante de The Cheesecake Factory. El intercambio ocurrió a pocos días de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
Obama cuestionó que el mandatario y miembros de su Administración dedicaran atención a esa burla, en lugar de responder a los señalamientos demócratas sobre la economía y el encarecimiento de la vida.
La comparación que desató el intercambio
La polémica comenzó el sábado anterior, cuando Obama afirmó que Trump había decorado la Casa Blanca “como si Sadam Huseín hubiera abierto un Cheesecake Factory”, en referencia al estilo recargado de esa cadena de restaurantes.
Durante su intervención en Atlanta, el expresidente ironizó sobre cuál de los elementos de la comparación habría molestado más al republicano. Su comentario provocó risas entre el público que acudió al acto electoral.
“El presidente ni siquiera se enojó por la comparación con Sadam Huseín. Esa parte no le molestó. Pero se molestó muchísimo por The Cheesecake Factory. Se sintió profundamente ofendido”, afirmó Obama.
El demócrata convirtió así la respuesta de Trump en una nueva crítica de campaña, después de que el presidente lo descalificara públicamente por sus observaciones sobre las reformas.
Obama se burla Trump: El almuerzo de Bessent y el reproche económico
Obama aludió también al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien el lunes almorzó en un establecimiento de The Cheesecake Factory y ofreció declaraciones a la prensa para responderle, según el despacho de EFE.
Ese episodio fue la referencia del expresidente para sostener que Trump había movilizado a su Administración contra la broma. Se trató de una caracterización de Obama sobre la reacción del Gobierno.
“Movilizaron a todo el Gobierno en respuesta a esa broma, no a la inflación, sino a esa broma”, declaró ante los asistentes al mitin.
El expresidente vinculó su reproche con las críticas económicas que los demócratas dirigen al mandatario. En esa campaña, atribuyen la elevada inflación a los efectos de la guerra de Irán.
Trump defiende las reformas de la Casa Blanca
El lunes, Trump había llamado “estúpido” a Obama por la comparación y sostuvo que sus comentarios demostraban por qué, en su opinión, había sido un “pésimo presidente”.
El mandatario volvió sobre el asunto el miércoles durante un mitin en Ohio. Allí defendió las intervenciones en la residencia presidencial como una respuesta a problemas de mantenimiento.
“No se puede tener una Casa Blanca con piedra agrietada y rota, juntas defectuosas, pintura en mal estado, suciedad por todas partes y piedra en mal estado”, afirmó.
Obama se burla Trump: Obama hace campaña por Ossoff y Bottoms
La visita de Obama a Georgia tuvo como objetivo respaldar la reelección del senador demócrata Jon Ossoff. El partido busca conservar ese escaño en un estado decisivo para la contienda legislativa.
El expresidente también apoyó la candidatura a gobernadora de Keisha Lance Bottoms. Su aparición reunió el respaldo a ambas campañas con nuevos cuestionamientos a Trump en la recta final electoral.