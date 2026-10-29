Katie Zacharia culpa a ‘Hannity’ y a los medios por su salida de la Casa Blanca

La exfuncionaria de Trump asegura que las entrevistas en Fox News pudieron costarle el puesto, aunque reconoce que no puede demostrarlo.

Katie Zacharia, quien ocupó durante apenas cinco días un cargo de portavoz en la Casa Blanca, responsabilizó a los medios y al ambiente político de Washington por su salida del gobierno de Donald Trump, según declaraciones recogidas por USA TODAY.

- Por qué importa: Zacharia sugiere que sus apariciones en programas cercanos al público conservador precipitaron su salida, pero no presenta pruebas de que fueran la causa de su renuncia.

Katie Zacharia señala a 'Hannity' por su salida

Katie Zacharia on why her tenure as Press Secretary didn't work out: The media does not like outsiders and would not let me do my job https://t.co/rZQMhIEg0k — FactPost (@factpostnews) October 28, 2026

Durante una entrevista con Rob Finnerty en Newsmax, el 27 de octubre, Zacharia afirmó que probablemente habría conservado su puesto si no hubiera participado en dos programas de Fox News.

Se refería a sus apariciones en Hannity, conducido por Sean Hannity, y Fox & Friends, realizadas poco antes de anunciar su salida de la Casa Blanca.

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- El dato: Zacharia permaneció cinco días en el cargo y renunció después de una tensa conferencia de prensa el 13 de octubre.

Cuando Finnerty le preguntó si seguiría trabajando para Trump de no haber concedido aquellas entrevistas, respondió que era muy probable, aunque admitió que no podía saberlo con certeza.

La exfuncionaria también aseguró que la actitud de Hannity la sorprendió, especialmente porque consideraba que mantenían una relación amistosa tras varias apariciones televisivas.

"No estaba preparada para la hostilidad que recibí", declaró Zacharia al describir el interrogatorio del presentador.