Katie Zacharia culpa a ‘Hannity’ y a los medios por su salida de la Casa Blanca
Publicado el 28/10/2026 a las 20:41
La exfuncionaria de Trump asegura que las entrevistas en Fox News pudieron costarle el puesto, aunque reconoce que no puede demostrarlo.
Katie Zacharia, quien ocupó durante apenas cinco días un cargo de portavoz en la Casa Blanca, responsabilizó a los medios y al ambiente político de Washington por su salida del gobierno de Donald Trump, según declaraciones recogidas por USA TODAY.
- Por qué importa: Zacharia sugiere que sus apariciones en programas cercanos al público conservador precipitaron su salida, pero no presenta pruebas de que fueran la causa de su renuncia.
Katie Zacharia señala a 'Hannity' por su salida
Katie Zacharia on why her tenure as Press Secretary didn't work out:
The media does not like outsiders and would not let me do my job https://t.co/rZQMhIEg0k
— FactPost (@factpostnews) October 28, 2026
Durante una entrevista con Rob Finnerty en Newsmax, el 27 de octubre, Zacharia afirmó que probablemente habría conservado su puesto si no hubiera participado en dos programas de Fox News.
Se refería a sus apariciones en Hannity, conducido por Sean Hannity, y Fox & Friends, realizadas poco antes de anunciar su salida de la Casa Blanca.
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- El dato: Zacharia permaneció cinco días en el cargo y renunció después de una tensa conferencia de prensa el 13 de octubre.
Cuando Finnerty le preguntó si seguiría trabajando para Trump de no haber concedido aquellas entrevistas, respondió que era muy probable, aunque admitió que no podía saberlo con certeza.
La exfuncionaria también aseguró que la actitud de Hannity la sorprendió, especialmente porque consideraba que mantenían una relación amistosa tras varias apariciones televisivas.
"No estaba preparada para la hostilidad que recibí", declaró Zacharia al describir el interrogatorio del presentador.
Los medios y Washington, bajo las críticas de Zacharia
"Katie Zacharia blames 'Hannity' appearance, the media for firing." (via @USATODAY) https://t.co/cMXPlBCQ0U
— Dan Nowicki (@dannowicki) October 29, 2026
La exfuncionaria sostuvo que la presión de los medios y del entorno político de Washington le impidió concentrarse en comunicar los logros de Trump.
"Escuchen, a los medios no les gustan los forasteros, y a Washington, D.C., tampoco", afirmó durante la entrevista.
- Su versión: Zacharia asegura que las presiones externas hicieron demasiado difícil cumplir su función como portavoz presidencial.
Sin embargo, su salida también estuvo precedida por cuestionamientos sobre sus credenciales profesionales, después de que surgieran señalamientos de que se había presentado como abogada.
Ese antecedente introduce una diferencia importante: Zacharia atribuye su salida a la presión mediática, pero no está demostrado que sus entrevistas fueran el motivo determinante.
Katie Zacharia volvería a trabajar para Trump[caption id="attachment_1698605" align="alignnone" width="1200"] Katie Zacharia volvería a trabajar para Trump. La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia (atrás), sale en compañía del presidente estadounidense, Donald Trump (adelante), este 13 de octubre de 2026, en Washington. EFE/Jim Lo Scalzo[/caption]
Pese a su breve experiencia en la Casa Blanca, Zacharia aseguró que mantiene su respaldo al presidente y que aceptaría nuevamente un puesto si él se lo ofreciera.
- Lo que cambia: Su salida no supone una ruptura pública con Trump, a quien continúa defendiendo y elogiando.
Aunque no manifestó especial interés en recuperar su antiguo cargo, dejó abierta la posibilidad de regresar a la administración en otra función.
También expresó su respaldo a Maria Bartiromo, conocida por su trayectoria en Fox, como posible sucesora.
Zacharia confirmó que tiene otra oportunidad profesional en perspectiva, pero evitó precisar sus características o cuándo podría concretarse.
Por ahora, permanece sin resolver una pregunta central: si las entrevistas televisivas realmente influyeron en su salida o si existieron otros factores decisivos dentro de la Casa Blanca.