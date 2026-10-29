Trump bromea con los cheques de $5,000: en Mar-a-Lago apenas alcanzarían para una hamburguesa

El presidente prometió entregar dinero a los estadounidenses si los republicanos ganan las elecciones legislativas, pero reconoció en tono de broma que su exclusivo club no es precisamente un lugar económico.

El presidente Donald Trump bromeó durante un mitin en Texas que los cheques de $5,000 prometidos a los estadounidenses apenas alcanzarían para comprar una hamburguesa y un pequeño postre en Mar-a-Lago, su exclusivo complejo turístico en Florida.

- Por qué importa: La declaración llega cuando el costo de vida preocupa a los votantes y Trump condiciona su promesa económica a una victoria republicana en las elecciones del 3 de noviembre.

Cheques de $5,000 de Trump: broma en Mar-a-Lago

Trump on how people could spend the $5,000 he claims people will receive if Republicans win: "You could even come to Mar-a-Lago…The problem is that for $5,000, the most you'll be able to buy is a hamburger and maybe a small dessert. I'm not even sure you could buy that. No, don't go there. That's not a good place." — Bulwark Clips (@BulwarkClips) October 27, 2026

Durante un acto de campaña celebrado el 27 de octubre en Corpus Christi, Texas, Trump pidió a los estadounidenses gastar dentro del país el dinero que eventualmente recibirían.

El mandatario mencionó distintos destinos turísticos, incluido Mar-a-Lago, antes de bromear sobre los elevados precios de su propiedad privada.

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«Por $5,000, lo máximo que podrán comprar es una hamburguesa y quizás un postre pequeño», afirmó Trump, provocando risas entre los asistentes.

Después agregó que no recomendaría visitar el complejo a quienes estuvieran preocupados por cuánto gastarían.

- El detalle: Trump presentó el comentario como una broma. No ofreció precios reales del menú ni información que permitiera comprobar esa comparación.