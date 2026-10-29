Trump bromea con los cheques de $5,000: en Mar-a-Lago apenas alcanzarían para una hamburguesa
Publicado el 28/10/2026 a las 20:10
El presidente prometió entregar dinero a los estadounidenses si los republicanos ganan las elecciones legislativas, pero reconoció en tono de broma que su exclusivo club no es precisamente un lugar económico.
El presidente Donald Trump bromeó durante un mitin en Texas que los cheques de $5,000 prometidos a los estadounidenses apenas alcanzarían para comprar una hamburguesa y un pequeño postre en Mar-a-Lago, su exclusivo complejo turístico en Florida.
- Por qué importa: La declaración llega cuando el costo de vida preocupa a los votantes y Trump condiciona su promesa económica a una victoria republicana en las elecciones del 3 de noviembre.
Cheques de $5,000 de Trump: broma en Mar-a-Lago
Trump on how people could spend the $5,000 he claims people will receive if Republicans win: "You could even come to Mar-a-Lago…The problem is that for $5,000, the most you'll be able to buy is a hamburger and maybe a small dessert. I'm not even sure you could buy that. No, don't go there. That's not a good place."
— Bulwark Clips (@BulwarkClips) October 27, 2026
Durante un acto de campaña celebrado el 27 de octubre en Corpus Christi, Texas, Trump pidió a los estadounidenses gastar dentro del país el dinero que eventualmente recibirían.
El mandatario mencionó distintos destinos turísticos, incluido Mar-a-Lago, antes de bromear sobre los elevados precios de su propiedad privada.
TE PUEDE INTERESAR: Demócratas aventajan en participación anticipada en estados con registro partidista
«Por $5,000, lo máximo que podrán comprar es una hamburguesa y quizás un postre pequeño», afirmó Trump, provocando risas entre los asistentes.
Después agregó que no recomendaría visitar el complejo a quienes estuvieran preocupados por cuánto gastarían.
- El detalle: Trump presentó el comentario como una broma. No ofreció precios reales del menú ni información que permitiera comprobar esa comparación.
Los cheques de $5,000 dependen de una victoria republicana
Trump joked that $5,000 would buy little at Mar-a-Lago as affordability remains a leading concern for midterm voters. https://t.co/Bq0V8WyqDQ
— Newsweek (@Newsweek) October 28, 2026
La propuesta económica de Trump consiste en entregar $5,000 a cada adulto estadounidense si su partido conserva el control de ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, la promesa enfrenta obstáculos políticos y presupuestarios que van más allá del resultado electoral.
- El dato: La distribución de los cheques tendría un costo estimado de $1.3 billones para el Gobierno federal.
- El límite: El Congreso tendría que aprobar la medida. Una victoria republicana no garantizaría automáticamente los pagos.
La oferta ha recibido críticas de demócratas y algunos aliados del movimiento MAGA, quienes la consideran un intento de influir en el voto mediante incentivos económicos.
Hasta ahora, la promesa no representa un beneficio aprobado ni existe una fecha confirmada para distribuir los cheques.
El costo de vida preocupa a siete de cada diez estadounidenses
La broma sobre Mar-a-Lago contrasta con las dificultades económicas que enfrentan numerosos hogares estadounidenses.
Una encuesta del Pew Research Center realizada en octubre muestra que una mayoría considera insuficientes sus ingresos para mantener el estilo de vida que desea.
- 60% afirma que sus ingresos no alcanzan para vivir como quisiera.
- 70% asegura haber reducido gastos adicionales, como salir a restaurantes.
Pese a esas preocupaciones, Trump ha defendido durante la campaña la fortaleza de la economía estadounidense.
También ha cuestionado el uso político del término «asequibilidad», al que ha descrito como una expresión impulsada por los demócratas.
La guerra con Irán también entra en el debate económico
Durante el mismo mitin, Trump aseguró que Estados Unidos está obteniendo importantes beneficios económicos por la situación en Oriente Medio.
Según el presidente, el bloqueo estadounidense a puertos iraníes está favoreciendo a productores energéticos de Texas, Luisiana y Alaska.
Trump también sostuvo que los precios de la gasolina terminarán bajando, aunque no presentó un calendario concreto.
Lo que sigue: Las elecciones del 3 de noviembre determinarán el control del Congreso y pondrán a prueba la promesa de los $5,000.
Incluso si los republicanos ganan ambas cámaras, los estadounidenses deberán esperar una decisión legislativa antes de que esos cheques puedan convertirse en realidad.
Fuente: USA Today