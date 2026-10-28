Senado de Georgia 2026: Ossoff y Collins, y lo que importa a los latinos
Publicado el 28/10/2026 a las 13:48
El Senado de Georgia está en juego el martes 3 de noviembre de 2026: el demócrata Jon Ossoff, senador desde 2021, busca un segundo mandato frente al republicano Mike Collins, representante federal por el 10.º distrito del estado desde 2023. Si ningún candidato obtiene mayoría, habrá segunda vuelta el martes 1 de diciembre de 2026, según Wikipedia. Aquí repasamos dónde está cada uno, con el mismo espacio para ambos.
Por qué importa
Lo que decida el Senado llega a la mesa de muchas familias latinas: las reglas de inmigración, el costo de la vida, el acceso a la salud y las libertades civiles. Los hispanos son una porción menor del padrón de Georgia, pero en 2020 el estado se decidió por unos 12,000 votos, según UCLA LPPI.
- Según el Pew Research Center (análisis publicado el 10 de septiembre de 2026), los hispanos son 6.7% de los votantes elegibles de Georgia. A escala nacional, serán cerca de 39.0 millones de votantes elegibles en 2026, el 16% del total.
- Un reportaje de Postindustrial del 27 de octubre de 2026 indica que cerca de 5% de los más de 8 millones de votantes registrados del estado son latinos, según la Secretaría de Estado. En el condado de Whitfield (Dalton), casi una cuarta parte del padrón es latina.
- GALEO Impact Fund, un grupo de incidencia, estima más de 500,000 votantes latinos registrados. Dice que su participación en 2024 superó 57% y que en la elección de la Comisión de Servicio Público de 2025 fueron 11% del electorado. Cita además una encuesta de UnidosUS de 2024: 64% de los latinos de Georgia a favor de Harris y 35% a favor de Trump.
- UCLA LPPI (septiembre de 2024) calculó 435,000 votantes latinos elegibles, 6% del electorado. Recordó que en 2020 Georgia se decidió por unos 12,000 votos y que los latinos apoyaron a Biden por 2 a 1.
Las cifras varían según la fuente y el método (elegibles frente a registrados), por eso las atribuimos a cada organismo.
Los candidatos
- Jon Ossoff (Demócrata): senador de EE. UU. por Georgia desde 2021. No tuvo rival en la primaria demócrata del 19 de mayo de 2026.
- Mike Collins (Republicano): representante federal por el 10.º distrito desde 2023. Ganó la segunda vuelta republicana del 16 de junio de 2026 contra Derek Dooley.
En las fuentes consultadas no se verificaron candidatos de terceros partidos.
Lo que dicen las encuestas
- Universidad de Georgia (SPIA) para The Atlanta Journal-Constitution (publicada el 21 de octubre de 2026; campo del 7 al 15 de octubre): Ossoff 48%, Collins 40% y cerca de 12% indecisos. Son 1,000 votantes probables por teléfono, con margen de error de ±3.1%.
- Quantus Insights (publicada el 19 de octubre de 2026; campo del 15 al 17 de octubre): Ossoff 52%, Collins 45%. Son 755 votantes probables, con margen de ±3.8%.
- ActiVote (6 al 20 de octubre de 2026): Ossoff 54%, Collins 46%. Son 400 votantes probables, con margen de ±4.9%.
Una encuesta es una foto de un momento, no un pronóstico. Además, los resultados por grupo, como el de los latinos, salen de submuestras con un error mucho mayor.
Lo último de la campaña
Los candidatos se vieron las caras en dos debates. En el primero, el jueves 8 de octubre de 2026, organizado por Atlanta News First, Georgia Recorder reportó un intercambio de insultos personales. El segundo fue el martes 13 de octubre, a las 8 p. m. ET, en el Atlanta Press Club y GPB, y es probablemente el último antes de la elección.
El lunes 26 de octubre, ambos abrieron la última semana de voto anticipado con actos sobre empleos, salud y costo de vida. Ossoff se reunió con miembros de sindicatos en Atlanta, y Collins hizo actos en Jefferson y Buford, según WSB-TV. Hasta ese día, cerca de 1.8 millones de personas ya habían votado, según la oficina de la Secretaría de Estado citada por WSB-TV.
El martes 27 de octubre, según un comunicado de su campaña, Ossoff inició un acto de puerta a puerta en Columbus con el senador Michael Bennet. Allí volvió a cuestionar a Collins por reportes de CNN sobre contenido supremacista blanco producido en una propiedad de Collins. Collins ha dicho que condena cualquier discurso de odio.
Los temas que más importan a los hispanos: dónde está cada candidato
Inmigración
- Ossoff: votó a favor de la Ley Laken Riley. En el debate del 13 de octubre dijo que quienes estén en el país sin autorización y cometan delitos deben irse, y que algunas disposiciones de la ley son demasiado amplias y hay que corregirlas (election.do). Pide reformar y supervisar las tácticas de ICE y copatrocinó un proyecto que exigiría aprobación local y evaluaciones de impacto antes de construir o ampliar centros de ICE (The Current GA). En enero de 2026, tras los hechos de Minnesota, dijo que se opondría a más fondos para ICE hasta que se implementen protecciones de libertades civiles (11Alive).
- Collins: es autor de la versión de la Cámara de la Ley Laken Riley, que obliga a detener a inmigrantes sin autorización acusados de ciertos delitos. Fue la primera ley que Trump firmó en su segundo mandato (WABE). En el debate del 8 de octubre dijo que las personas deben entrar al país legalmente y que el programa de visas agrícolas H-2A debe hacerse más eficiente (election.do). En enero de 2026 escribió que hay que financiar por completo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que ICE siga deportando a inmigrantes sin autorización con antecedentes violentos (11Alive).
Costo de vida
- Ossoff: en las fuentes revisadas no aparece un plan detallado de costo de vida. Coincide con Collins en que los precios están altos, pero atribuye la situación a los aranceles, la guerra y los recortes de salud que, dice, Collins apoyó (WSB-TV). El 26 de octubre se reunió con sindicalistas en Atlanta en un acto sobre empleos, salud y costo de vida. Sobre la primera planta de Audi en EE. UU., señaló que el anuncio llegó días antes de la elección (Yahoo News).
- Collins: en las fuentes revisadas no aparece un plan detallado de costo de vida. Coincide con Ossoff en que los precios están altos, pero responsabiliza a Ossoff y a la inflación de los años de Biden (WSB-TV). Hizo actos en Jefferson y Buford y dijo que su trabajo en el Puerto de Brunswick ayudó a atraer la planta de Audi (WSB-TV y Yahoo News).
Derechos civiles para todos
- Ossoff: condiciona más fondos para ICE a que se implementen protecciones de libertades civiles (11Alive). Según su campaña, cuestiona a Collins por los reportes de CNN sobre contenido supremacista blanco.
- Collins: ha dicho que condena cualquier discurso de odio (CNN). En las fuentes revisadas no aparece una posición suya sobre otras políticas de derechos civiles.
Salud
- Ossoff: apoya revocar los recortes a Medicaid y ampliar el programa, y critica que los subsidios de la ACA hayan vencido (Newsweek).
- Collins: en las fuentes revisadas no aparece su posición sobre Medicaid ni sobre los subsidios de la ACA. La salud figuró entre los temas de sus actos de campaña de la última semana de voto anticipado.
Posibles conflictos de interés
- Ossoff: en las fuentes revisadas no aparece información sobre conflictos de interés.
- Collins: en las fuentes revisadas no aparece información sobre conflictos de interés. Los reportes de CNN sobre contenido producido en una propiedad suya, que cuestiona la campaña de Ossoff, tratan de discurso de odio, no de un conflicto de interés.
Crimen y corrupción
- Ossoff: votó a favor de la Ley Laken Riley y dice que quienes estén sin autorización y cometan delitos deben irse. En las fuentes revisadas no aparece información sobre corrupción.
- Collins: su ley obliga a detener a inmigrantes sin autorización acusados de ciertos delitos, y pide fondos para que ICE deporte a quienes tengan antecedentes violentos. En las fuentes revisadas no aparece información sobre corrupción.
Qué puedes hacer
- Registro: el plazo para la elección general cerró el lunes 5 de octubre de 2026. Para la segunda vuelta, la ACLU de Georgia indica como fecha límite el lunes 2 de noviembre de 2026.
- Voto anticipado en persona: termina el viernes 30 de octubre de 2026. Puedes votar en cualquier centro de voto anticipado de tu condado.
- Voto por correo: el plazo para solicitar la boleta venció el 23 de octubre. Si ya tienes la tuya, debe llegar a la oficina del condado antes de las 7 p. m. ET del martes 3 de noviembre. Las cajas de entrega (drop boxes) solo están dentro de los centros de voto anticipado y solo durante el voto anticipado.
- Día de la elección: el martes 3 de noviembre de 2026 las urnas abren de 7 a. m. a 7 p. m. ET. Para votar en persona se exige identificación con foto.
- Segunda vuelta, si hace falta: voto anticipado del 23 al 25 de noviembre de 2026 y elección el martes 1 de diciembre de 2026.
- Dónde informarte: la página de la Secretaría de Estado de Georgia (sos.ga.gov) y la guía electoral de georgia.gov.
Fuentes: Wikipedia, election.do, The Current GA, 11Alive, Newsweek, WABE, ActiVote, Political Wire (Quantus Insights), The Atlanta Journal-Constitution, WSB-TV, Yahoo News, Yahoo News (Columbus), Campaña de Jon Ossoff, CNN, Postindustrial, Georgia Recorder, PBS NewsHour, Secretaría de Estado de Georgia, Georgia.gov, Georgia.gov (segunda vuelta), ACLU de Georgia, Pew Research Center, Pew Research Center (informe), GALEO Impact Fund, UCLA LPPI