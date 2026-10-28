El Senado de Georgia está en juego el martes 3 de noviembre de 2026: el demócrata Jon Ossoff, senador desde 2021, busca un segundo mandato frente al republicano Mike Collins, representante federal por el 10.º distrito del estado desde 2023. Si ningún candidato obtiene mayoría, habrá segunda vuelta el martes 1 de diciembre de 2026, según Wikipedia. Aquí repasamos dónde está cada uno, con el mismo espacio para ambos.

Por qué importa

Lo que decida el Senado llega a la mesa de muchas familias latinas: las reglas de inmigración, el costo de la vida, el acceso a la salud y las libertades civiles. Los hispanos son una porción menor del padrón de Georgia, pero en 2020 el estado se decidió por unos 12,000 votos, según UCLA LPPI.

Según el Pew Research Center (análisis publicado el 10 de septiembre de 2026), los hispanos son 6.7% de los votantes elegibles de Georgia. A escala nacional, serán cerca de 39.0 millones de votantes elegibles en 2026, el 16% del total.

Un reportaje de Postindustrial del 27 de octubre de 2026 indica que cerca de 5% de los más de 8 millones de votantes registrados del estado son latinos, según la Secretaría de Estado. En el condado de Whitfield (Dalton), casi una cuarta parte del padrón es latina.

GALEO Impact Fund, un grupo de incidencia, estima más de 500,000 votantes latinos registrados. Dice que su participación en 2024 superó 57% y que en la elección de la Comisión de Servicio Público de 2025 fueron 11% del electorado. Cita además una encuesta de UnidosUS de 2024: 64% de los latinos de Georgia a favor de Harris y 35% a favor de Trump.

UCLA LPPI (septiembre de 2024) calculó 435,000 votantes latinos elegibles, 6% del electorado. Recordó que en 2020 Georgia se decidió por unos 12,000 votos y que los latinos apoyaron a Biden por 2 a 1.

Las cifras varían según la fuente y el método (elegibles frente a registrados), por eso las atribuimos a cada organismo.

Los candidatos

Jon Ossoff (Demócrata): senador de EE. UU. por Georgia desde 2021. No tuvo rival en la primaria demócrata del 19 de mayo de 2026.

senador de EE. UU. por Georgia desde 2021. No tuvo rival en la primaria demócrata del 19 de mayo de 2026. Mike Collins (Republicano): representante federal por el 10.º distrito desde 2023. Ganó la segunda vuelta republicana del 16 de junio de 2026 contra Derek Dooley.

En las fuentes consultadas no se verificaron candidatos de terceros partidos.

Lo que dicen las encuestas