La hoja de ruta de EE.UU. para las elecciones en Venezuela: nuevo Supremo, nuevo CNE y voto en 2027
Publicado el 27/10/2026 a las 14:32
El gobierno de Donald Trump detalló el lunes 26 de octubre de 2026 su plan para la transición en Venezuela: una reforma judicial y electoral que debe completarse antes de que la mandataria interina, Delcy Rodríguez, declare vacante la presidencia y se active un plazo constitucional de seis meses para celebrar las elecciones en Venezuela, previsiblemente en 2027. Así lo explicó, según EFE, un alto funcionario del Departamento de Estado que no fue identificado.
- Primero se renovaría el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con 32 magistrados, y poco después el Consejo Nacional Electoral (CNE).
- Con ambos organismos renovados, Rodríguez declararía la vacante permanente de la presidencia y empezarían a correr seis meses para votar.
- La líder opositora María Corina Machado no se ha sumado a las negociaciones; el secretario de Estado, Marco Rubio, la invitó a hacerlo.
Por qué importa: lo que ocurra en Venezuela influye en la comunidad venezolana en EE.UU., porque decisiones como el TPS y las deportaciones dependen de la situación en el país, y también en el mercado del petróleo. Un calendario claro permite saber hacia dónde va la transición.
El anuncio llega un día después del regreso de Machado a Venezuela, tras casi un año fuera. Forma parte de las negociaciones que Washington impulsa desde agosto entre el chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera.
Paso 1: un nuevo Tribunal Supremo
Representantes de la oposición vinculados a la Asamblea Nacional elegida en 2015 y del oficialismo designaron una comisión que propondrá a 32 magistrados del TSJ, en su mayoría profesores de Derecho y juristas. La Asamblea Nacional actual, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, debe aprobarlos. Washington espera tener el nuevo TSJ en funciones a mediados de diciembre.
El funcionario describió al TSJ como la institución más poderosa del país y un instrumento del régimen de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero. Según dijo, hay que renovarlo para que no pueda anular resultados electorales.
Paso 2: un órgano electoral sin poder para excluir candidatos
El nuevo CNE se negocia en paralelo y debería quedar constituido poco después del TSJ. Sería un órgano técnico que organiza las votaciones y comunica los resultados, pero sin poder para decidir qué partidos y candidatos participan. Según Washington, esa facultad fue la que permitió inhabilitar a Machado en 2024.
Sus miembros los propondría un comité de expertos, sin ratificación parlamentaria. Según Reuters, citada por El Nacional, Rubio insiste en reestructurar el CNE antes de definir el calendario electoral.
Paso 3: vacancia y seis meses para votar
Con ambos organismos renovados, Washington espera que Rodríguez declare la vacante permanente de la presidencia. Eso abriría seis meses para celebrar elecciones presidenciales, las primeras desde las de julio de 2024, en las que el CNE proclamó a Maduro pese al fraude denunciado por la oposición.
El funcionario añadió que también habrá que garantizar que los partidos puedan hacer campaña, que los candidatos se muevan libremente y que la oposición tenga acceso a medios y redes. Defendió la participación del chavismo en la transición y citó los ejemplos de España y Portugal. Atribuyó el retraso principal al terremoto, que obligó a dedicar unas ocho semanas a la respuesta humanitaria.
La hoja de ruta, paso a paso
|Paso
|Qué implica
|Plazo que espera Washington
|Nuevo TSJ
|32 magistrados, que aprueba la Asamblea Nacional
|Mediados de diciembre de 2026
|Nuevo CNE
|Órgano técnico, sin poder para excluir candidatos
|Poco después del TSJ
|Vacancia de la presidencia
|La declara Delcy Rodríguez
|Tras renovar ambos organismos
|Elecciones presidenciales
|Votación con campaña y acceso a medios
|Dentro de seis meses tras la vacancia, previsiblemente en 2027
Rubio, Delcy Rodríguez y Machado
Rubio afirmó que Washington evalúa a Rodríguez por sus acciones y que las autoridades interinas han cumplido hasta ahora los compromisos, incluidas reformas políticas y económicas. Aseguró que EE.UU. conserva influencia por las sanciones y las licencias económicas, y advirtió de que habrá problemas si intentan sabotear el proceso. Negó que se haya ofrecido inmunidad a Delcy o Jorge Rodríguez ni a otros miembros del gobierno interino.
Sobre el regreso de Machado a Venezuela, Rubio negó que EE.UU. lo obstaculizara. Dijo que solo se lo desaconsejó personalmente justo después del terremoto. Machado, premio Nobel de la Paz, salió del país en diciembre de 2025 tras más de un año en la clandestinidad. Critica el acuerdo petrolero impulsado por Washington y defiende elecciones en 2027, a las que aspira. Rubio señaló que esas diferencias son independientes del proceso democrático y la invitó a sumarse a las negociaciones.
Qué sigue
El primer hito será la aprobación de los 32 magistrados por la Asamblea Nacional, con la meta de que el nuevo TSJ funcione a mediados de diciembre. Después deberá constituirse el CNE y, solo entonces, Rodríguez podría declarar la vacante de la presidencia. También habrá que ver si Machado se incorpora a la mesa de negociación y qué calendario fija el nuevo órgano electoral.
Fuentes: EFE, vía Swissinfo; El Diario; Clarín; El Nacional (Reuters). Datos consultados el 27 de octubre de 2026.
Foto principal: EFE/Ronald Peña R.