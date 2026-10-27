El gobierno de Donald Trump detalló el lunes 26 de octubre de 2026 su plan para la transición en Venezuela: una reforma judicial y electoral que debe completarse antes de que la mandataria interina, Delcy Rodríguez, declare vacante la presidencia y se active un plazo constitucional de seis meses para celebrar las elecciones en Venezuela, previsiblemente en 2027. Así lo explicó, según EFE, un alto funcionario del Departamento de Estado que no fue identificado.

Primero se renovaría el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con 32 magistrados, y poco después el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con ambos organismos renovados, Rodríguez declararía la vacante permanente de la presidencia y empezarían a correr seis meses para votar.

La líder opositora María Corina Machado no se ha sumado a las negociaciones; el secretario de Estado, Marco Rubio, la invitó a hacerlo.

Por qué importa: lo que ocurra en Venezuela influye en la comunidad venezolana en EE.UU., porque decisiones como el TPS y las deportaciones dependen de la situación en el país, y también en el mercado del petróleo. Un calendario claro permite saber hacia dónde va la transición.

El anuncio llega un día después del regreso de Machado a Venezuela, tras casi un año fuera. Forma parte de las negociaciones que Washington impulsa desde agosto entre el chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera.

Paso 1: un nuevo Tribunal Supremo

Representantes de la oposición vinculados a la Asamblea Nacional elegida en 2015 y del oficialismo designaron una comisión que propondrá a 32 magistrados del TSJ, en su mayoría profesores de Derecho y juristas. La Asamblea Nacional actual, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, debe aprobarlos. Washington espera tener el nuevo TSJ en funciones a mediados de diciembre.

El funcionario describió al TSJ como la institución más poderosa del país y un instrumento del régimen de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero. Según dijo, hay que renovarlo para que no pueda anular resultados electorales.

Paso 2: un órgano electoral sin poder para excluir candidatos

El nuevo CNE se negocia en paralelo y debería quedar constituido poco después del TSJ. Sería un órgano técnico que organiza las votaciones y comunica los resultados, pero sin poder para decidir qué partidos y candidatos participan. Según Washington, esa facultad fue la que permitió inhabilitar a Machado en 2024.

Sus miembros los propondría un comité de expertos, sin ratificación parlamentaria. Según Reuters, citada por El Nacional, Rubio insiste en reestructurar el CNE antes de definir el calendario electoral.