María Corina Machado vuelve a Venezuela: el regreso que pone a prueba la transición política
Publicado el 25/10/2026 a las 12:51
Después de casi diez meses fuera del país y varios intentos fallidos por regresar, la líder opositora vuelve a una Venezuela profundamente transformada. Nicolás Maduro ya no está en el poder, pero el chavismo continúa gobernando y Washington mantiene una influencia decisiva sobre el proceso político.
Que Ocurrió Hoy
La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció públicamente este domingo 25 de octubre en el Santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado Lara, donde fue recibida por simpatizantes tras permanecer casi diez meses fuera del país.
La agencia internacional EFE documentó el encuentro mediante una fotografía proporcionada por el partido Vente Venezuela, en la que se observa a Machado rodeada de seguidores. La imagen constituye evidencia de su presencia en el santuario, aunque fue facilitada por su organización política y no tomada directamente por un fotógrafo de EFE.
Por qué importa
María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y una de las principales figuras de la oposición venezolana, confirmó este domingo 25 de octubre su regreso a Venezuela con un mensaje de apenas cinco palabras publicado en X: “Estoy aquí. Con ustedes”.
Su retorno llega después de casi diez meses en el exterior y al menos siete intentos frustrados de ingresar al país. El anuncio fue confirmado por su aliado político Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición en las controvertidas elecciones de 2024.
Pero el verdadero significado de su regreso va más allá de dónde se encuentra físicamente. Machado vuelve a un país donde Nicolás Maduro fue depuesto por una operación militar estadounidense en enero de 2026, pero donde el poder permanece en manos de Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro, con el respaldo de la administración Trump.
La pregunta ahora es si su regreso abrirá espacio para una transición democrática con elecciones o si la oposición seguirá al margen de las decisiones sobre el futuro de Venezuela.
Un regreso después de meses de obstáculos
Machado abandonó Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega, después de haber permanecido durante meses en la clandestinidad tras la crisis electoral de 2024.
Desde entonces desarrolló actividades internacionales y buscó regresar en distintas ocasiones. Según su equipo, al menos siete intentos de entrada por rutas aéreas, marítimas y terrestres fueron frustrados durante los últimos meses.
El periodista David Alandete, del diario español ABC, informó este domingo que el retorno habría sido posible mediante una operación diplomática con participación de varios países y conocimiento de Washington.
Alandete también afirmó que había consultado semanas antes al presidente Donald Trump sobre el posible regreso de Machado y que este le había transmitido confianza en que podría concretarse. Hasta el momento, no se han divulgado públicamente todos los detalles de esa operación ni existe una confirmación oficial estadounidense sobre sus términos.
Las primeras versiones situaban una posible reaparición pública de Machado en el santuario de la Divina Pastora, en el estado Lara. Sin embargo, RTVE informó posteriormente que había confirmado su presencia en Caracas. La ubicación de su primera aparición pública debe tratarse con cautela hasta contar con imágenes o confirmación directa.
Venezuela cambió durante su ausencia, pero ¿cuánto?
Cuando Machado salió del país, Nicolás Maduro todavía ocupaba la presidencia. Un mes después, una intervención militar estadounidense provocó su salida del poder.
Sin embargo, el cambio de liderazgo no produjo una transferencia inmediata del gobierno a la oposición que había cuestionado los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y ha mantenido el control del Ejecutivo con el respaldo de Washington. Hasta este domingo no se había establecido una fecha para nuevas elecciones presidenciales, mientras Machado y sus aliados continuaban reclamando un proceso electoral que permitiera definir el futuro político del país.
Esta situación revela una contradicción importante: Estados Unidos intervino militarmente para sacar a Maduro del poder, pero posteriormente ha trabajado con figuras de su propio gobierno, mientras los principales dirigentes opositores permanecían fuera del proceso de transición.
La administración estadounidense ha dado prioridad a la estabilización económica y política. La oposición, en cambio, insiste en que una transición democrática requiere elecciones y legitimidad popular.
Edmundo González también anuncia su intención de regresar
El regreso de Machado podría ser seguido por el de Edmundo González Urrutia, quien vive fuera de Venezuela desde septiembre de 2024. González celebró públicamente la noticia y anunció su intención de reunirse próximamente con Machado en territorio venezolano.
El dirigente opositor, que reivindica su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, considera que ambos deben participar en el proceso político que definirá el futuro del país.
La posibilidad de que los dos principales referentes de la oposición vuelvan a actuar desde Venezuela introduce una nueva dimensión política. Hasta ahora, gran parte de su actividad se había desarrollado desde el exterior, mientras las negociaciones y decisiones gubernamentales continuaban sin su participación directa.
¿Qué significa para los venezolanos dentro y fuera del país?
Para millones de venezolanos que abandonaron su país durante los años de crisis económica y política, la evolución de la transición puede tener consecuencias sobre decisiones profundamente personales: regresar, reunificar familias, recuperar propiedades o reconstruir proyectos de vida.
Pero el regreso de una dirigente política, por importante que sea, no garantiza por sí solo que esas condiciones cambien.
Persisten interrogantes sobre las libertades políticas, la independencia de las instituciones, las garantías para la oposición y la convocatoria de elecciones presidenciales.
Para la diáspora venezolana en Estados Unidos, particularmente en comunidades como el sur de Florida, el retorno de Machado también plantea una cuestión sobre la relación entre Washington y Caracas: ¿hasta qué punto Estados Unidos facilitará un proceso político abierto a todas las fuerzas venezolanas, incluso cuando sus prioridades económicas y diplomáticas sean diferentes?
Lo que viene: tres preguntas para la transición
El regreso de Machado obliga a observar tres asuntos que determinarán la siguiente etapa política venezolana:
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¿Habrá elecciones presidenciales? La oposición reclama un calendario electoral, pero hasta ahora no se ha anunciado una fecha.
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¿Qué papel tendrá Washington? La administración Trump mantiene una relación de trabajo con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Está por verse cómo incorporará las demandas de Machado y González.
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¿Podrá la oposición participar con garantías? Su presencia en Venezuela no resuelve automáticamente los obstáculos institucionales y políticos que han marcado los últimos años.
El regreso no es el final de la transición
La presencia de María Corina Machado en Venezuela constituye un acontecimiento significativo después de meses de exilio y de una transformación política que ocurrió mientras ella permanecía fuera del país.
Pero su regreso también pone en evidencia una realidad: la salida de Nicolás Maduro no ha resuelto quién debe gobernar Venezuela ni cómo deben decidirlo sus ciudadanos.
Para Machado y sus aliados, el siguiente desafío será convertir su retorno en participación política efectiva. Para el gobierno interino, responder a las demandas de representación democrática. Y para Washington, conciliar sus objetivos de estabilidad con el reclamo de elecciones libres.
La pregunta que queda es tan sencilla como trascendental: ¿serán los venezolanos quienes finalmente decidan el futuro de Venezuela?
Fuentes verificadas — 25 de octubre de 2026
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Associated Press — Regreso de Machado y desafíos democráticos. Contexto del gobierno interino y la transición.
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EL PAÍS — María Corina Machado regresa a Venezuela. Intentos frustrados de retorno y papel de Washington.
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RTVE — Machado regresa tras casi diez meses. Confirmación del regreso e información sobre su ubicación.
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EFE — Los intentos anteriores de regresar a Venezuela. Antecedentes documentados.
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El Estímulo — El retorno y las declaraciones de David Alandete. Información atribuida sobre la operación diplomática.