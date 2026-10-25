María Corina Machado vuelve a Venezuela: el regreso que pone a prueba la transición política

María Corina Machado regresó a Venezuela el 25 de octubre de 2026. Qué se sabe de su retorno, el papel de EE.UU. y el futuro de la transición política.

Candidatos, encuestas y resultados en el centro de elecciones de MundoNow.

Después de casi diez meses fuera del país y varios intentos fallidos por regresar, la líder opositora vuelve a una Venezuela profundamente transformada. Nicolás Maduro ya no está en el poder, pero el chavismo continúa gobernando y Washington mantiene una influencia decisiva sobre el proceso político. Que Ocurrió Hoy La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció públicamente este domingo 25 de octubre en el Santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado Lara, donde fue recibida por simpatizantes tras permanecer casi diez meses fuera del país. La agencia internacional EFE documentó el encuentro mediante una fotografía proporcionada por el partido Vente Venezuela, en la que se observa a Machado rodeada de seguidores. La imagen constituye evidencia de su presencia en el santuario, aunque fue facilitada por su organización política y no tomada directamente por un fotógrafo de EFE. Por qué importa María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y una de las principales figuras de la oposición venezolana, confirmó este domingo 25 de octubre su regreso a Venezuela con un mensaje de apenas cinco palabras publicado en X: “Estoy aquí. Con ustedes”. Su retorno llega después de casi diez meses en el exterior y al menos siete intentos frustrados de ingresar al país. El anuncio fue confirmado por su aliado político Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición en las controvertidas elecciones de 2024. Fuente: La Prensa Pero el verdadero significado de su regreso va más allá de dónde se encuentra físicamente. Machado vuelve a un país donde Nicolás Maduro fue depuesto por una operación militar estadounidense en enero de 2026, pero donde el poder permanece en manos de Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro, con el respaldo de la administración Trump. La pregunta ahora es si su regreso abrirá espacio para una transición democrática con elecciones o si la oposición seguirá al margen de las decisiones sobre el futuro de Venezuela.

Fuente: AP News Un regreso después de meses de obstáculos Machado abandonó Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega, después de haber permanecido durante meses en la clandestinidad tras la crisis electoral de 2024. Desde entonces desarrolló actividades internacionales y buscó regresar en distintas ocasiones. Según su equipo, al menos siete intentos de entrada por rutas aéreas, marítimas y terrestres fueron frustrados durante los últimos meses. Fuente: Euronews El periodista David Alandete, del diario español ABC, informó este domingo que el retorno habría sido posible mediante una operación diplomática con participación de varios países y conocimiento de Washington. Alandete también afirmó que había consultado semanas antes al presidente Donald Trump sobre el posible regreso de Machado y que este le había transmitido confianza en que podría concretarse. Hasta el momento, no se han divulgado públicamente todos los detalles de esa operación ni existe una confirmación oficial estadounidense sobre sus términos. Fuente: El Estímulo Las primeras versiones situaban una posible reaparición pública de Machado en el santuario de la Divina Pastora, en el estado Lara. Sin embargo, RTVE informó posteriormente que había confirmado su presencia en Caracas. La ubicación de su primera aparición pública debe tratarse con cautela hasta contar con imágenes o confirmación directa. Venezuela cambió durante su ausencia, pero ¿cuánto?

Cuando Machado salió del país, Nicolás Maduro todavía ocupaba la presidencia. Un mes después, una intervención militar estadounidense provocó su salida del poder. Sin embargo, el cambio de liderazgo no produjo una transferencia inmediata del gobierno a la oposición que había cuestionado los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y ha mantenido el control del Ejecutivo con el respaldo de Washington. Hasta este domingo no se había establecido una fecha para nuevas elecciones presidenciales, mientras Machado y sus aliados continuaban reclamando un proceso electoral que permitiera definir el futuro político del país. Fuente: AP News Esta situación revela una contradicción importante: Estados Unidos intervino militarmente para sacar a Maduro del poder, pero posteriormente ha trabajado con figuras de su propio gobierno, mientras los principales dirigentes opositores permanecían fuera del proceso de transición. La administración estadounidense ha dado prioridad a la estabilización económica y política. La oposición, en cambio, insiste en que una transición democrática requiere elecciones y legitimidad popular. Fuente: KESQ Edmundo González también anuncia su intención de regresar El regreso de Machado podría ser seguido por el de Edmundo González Urrutia, quien vive fuera de Venezuela desde septiembre de 2024. González celebró públicamente la noticia y anunció su intención de reunirse próximamente con Machado en territorio venezolano. El dirigente opositor, que reivindica su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, considera que ambos deben participar en el proceso político que definirá el futuro del país.