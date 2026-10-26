Trump llama “estúpido” a Obama tras sus burlas por las reformas en la Casa Blanca

Trump defendió sus reformas en Washington

Obama cuestionó decoración y prioridades presidenciales

Bessent también respondió al expresidente demócrata.

Trump Vs Obama. Donald Trump llamó “estúpido” a Barack Obama después de que el expresidente se burlara de las reformas en la Casa Blanca. Según EFE, el republicano respondió este lunes 26 de octubre durante su desplazamiento a Misisipi para participar en un acto electoral.

“Él no lo entiende, porque Obama no es un tipo listo. La forma en que dirigió el país... solo una persona estúpida dirigiría el país de esa manera”, declaró ante la prensa.

La respuesta llegó después de que Obama comparara la decoración de la residencia presidencial con un establecimiento de The Cheesecake Factory, cadena conocida por sus interiores recargados y sus raciones abundantes.

Trump defiende las obras en la Casa Blanca

Trump is BIG MAD about Obama saying the White House now looks like Saddam opened a Cheesecake Factory: "He's not a smart guy. He's not smart at all ... for you to say it's a Cheesecake Factory, that just shows why you were a lousy president" https://t.co/0Aj1n10eIS — Aaron Rupar (@atrupar) October 26, 2026

El presidente aseguró que sus intervenciones buscan conservar un edificio que considera “un símbolo de Estados Unidos”. Al defender los trabajos, afirmó que la residencia “debe ser debidamente mantenida y pintada”.

Entre las modificaciones impulsadas por Trump figuran la construcción de un helipuerto y un polémico salón de baile. Obama también cuestionó la pavimentación del Jardín de las Rosas y los cambios realizados en el jardín sur.

“Que digas que es una Cheesecake Factory solo demuestra por qué fuiste un pésimo presidente”, añadió Trump, manteniendo el tono del enfrentamiento con su antecesor demócrata.