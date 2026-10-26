Trump llama “estúpido” a Obama tras sus burlas por las reformas en la Casa Blanca
Publicado el 26/10/2026 a las 19:28
- Trump defendió sus reformas en Washington
- Obama cuestionó decoración y prioridades presidenciales
- Bessent también respondió al expresidente demócrata.
Trump Vs Obama. Donald Trump llamó “estúpido” a Barack Obama después de que el expresidente se burlara de las reformas en la Casa Blanca. Según EFE, el republicano respondió este lunes 26 de octubre durante su desplazamiento a Misisipi para participar en un acto electoral.
“Él no lo entiende, porque Obama no es un tipo listo. La forma en que dirigió el país... solo una persona estúpida dirigiría el país de esa manera”, declaró ante la prensa.
La respuesta llegó después de que Obama comparara la decoración de la residencia presidencial con un establecimiento de The Cheesecake Factory, cadena conocida por sus interiores recargados y sus raciones abundantes.
Trump defiende las obras en la Casa Blanca
Trump is BIG MAD about Obama saying the White House now looks like Saddam opened a Cheesecake Factory: "He's not a smart guy. He's not smart at all ... for you to say it's a Cheesecake Factory, that just shows why you were a lousy president" https://t.co/0Aj1n10eIS
— Aaron Rupar (@atrupar) October 26, 2026
El presidente aseguró que sus intervenciones buscan conservar un edificio que considera “un símbolo de Estados Unidos”. Al defender los trabajos, afirmó que la residencia “debe ser debidamente mantenida y pintada”.
Entre las modificaciones impulsadas por Trump figuran la construcción de un helipuerto y un polémico salón de baile. Obama también cuestionó la pavimentación del Jardín de las Rosas y los cambios realizados en el jardín sur.
“Que digas que es una Cheesecake Factory solo demuestra por qué fuiste un pésimo presidente”, añadió Trump, manteniendo el tono del enfrentamiento con su antecesor demócrata.
Obama critica el oro y las prioridades de Trump
[caption id="attachment_1698337" align="alignnone" width="1200"] Barack Obama comparó la decoración de la residencia presidencial con un restaurante Cheesecake Factory. (FOTO EFE)[/caption]
Trump started an unnecessary war with Iran
- Barack Obama https://t.co/JMIaZFr2hE
— Stock Precision (@Stock_Precision) October 25, 2026
Las declaraciones que provocaron la respuesta del republicano ocurrieron el sábado durante un mitin en Ohio. Allí, Obama utilizó la decoración de la Casa Blanca para cuestionar las prioridades del mandatario.
“Tiene la Casa Blanca como si Sadam Huseín hubiera abierto un Cheesecake Factory. Oro por todas partes. ¿Qué pasa con tanto oro?”, expresó el exmandatario, de acuerdo con el reporte de EFE.
Obama vinculó sus críticas con el coste de la vida, una de las principales preocupaciones del electorado. “Así que está claro que no está centrado en hacer bajar los precios”, sostuvo ante los asistentes.
Su intervención reunió dos reproches: las transformaciones de la residencia presidencial y la atención que, a su juicio, Trump dedica a las dificultades económicas de los estadounidenses.
Trump Vs Obama: Bessent responde desde un Cheesecake Factory
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— Stock Precision (@Stock_Precision) October 25, 2026
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también intervino en la disputa. Este lunes acudió a un restaurante de la cadena cercano a la Casa Blanca, donde comió una hamburguesa con queso y criticó a Obama.
“Este es el hombre que construyó el museo que parece la tumba de Darth Vader”, declaró Bessent en referencia al Centro Presidencial Obama, inaugurado el pasado verano en Chicago.
Con esa comparación, el funcionario trasladó la discusión sobre arquitectura y decoración al proyecto del expresidente. Su visita al restaurante añadió otro episodio al intercambio entre la administración republicana y Obama.
Trump Vs Obama: Una disputa en plena campaña electoral
El enfrentamiento ocurre a poco más de una semana de los comicios del 3 de noviembre, cuando los estadounidenses renovarán el Congreso. Trump realizó sus declaraciones mientras viajaba para participar en actividades de campaña.
Según EFE, las encuestas apuntan a un escenario favorable para los demócratas, en medio del descontento por la guerra de Irán y el elevado coste de la vida, especialmente de la gasolina.