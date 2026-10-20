Trump exige silencio a Feinberg.

Reportero preguntaba sobre campo público.

Presidente acumula enfrentamientos con periodistas.

El presidente Donald Trump protagonizó este martes 20 de octubre un nuevo enfrentamiento con la prensa al exigir silencio al periodista Andrew Feinberg durante un intercambio en el Despacho Oval.

El corresponsal de The Independent intentaba formular una pregunta mientras otro reportero hablaba, cuando el mandatario interrumpió su intervención con expresiones dirigidas contra él.

“¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?”, le espetó Trump, según el despacho de EFE sobre el encuentro celebrado en la Casa Blanca.

El episodio incluyó otra advertencia del presidente al periodista: le dijo que tuviera cuidado, una expresión también recogida por otros medios estadounidenses.

Qué intentaba preguntar el periodista de The Independent

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Feinberg buscaba preguntar por la renovación y el cierre del campo de golf East Potomac, en Washington, de acuerdo con la cobertura del intercambio presidencial.

El periodista no consiguió completar esa pregunta antes de que Trump lo interrumpiera y cuestionara su comportamiento ante los demás integrantes de la prensa.

La información de EFE señala que el corresponsal elevaba la voz por encima de otro reportero para intentar intervenir en la conversación.

Ese contexto permite entender cómo comenzó el choque, aunque el intercambio derivó en comentarios personales del mandatario sobre quien intentaba interrogarlo.