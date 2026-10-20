Trump manda callar a un periodista en la Casa Blanca: la pregunta termina en un ataque personal
Publicado el 20/10/2026 a las 19:03
- Trump exige silencio a Feinberg.
- Reportero preguntaba sobre campo público.
- Presidente acumula enfrentamientos con periodistas.
El presidente Donald Trump protagonizó este martes 20 de octubre un nuevo enfrentamiento con la prensa al exigir silencio al periodista Andrew Feinberg durante un intercambio en el Despacho Oval.
El corresponsal de The Independent intentaba formular una pregunta mientras otro reportero hablaba, cuando el mandatario interrumpió su intervención con expresiones dirigidas contra él.
“¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?”, le espetó Trump, según el despacho de EFE sobre el encuentro celebrado en la Casa Blanca.
El episodio incluyó otra advertencia del presidente al periodista: le dijo que tuviera cuidado, una expresión también recogida por otros medios estadounidenses.
Qué intentaba preguntar el periodista de The Independent
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Feinberg buscaba preguntar por la renovación y el cierre del campo de golf East Potomac, en Washington, de acuerdo con la cobertura del intercambio presidencial.
El periodista no consiguió completar esa pregunta antes de que Trump lo interrumpiera y cuestionara su comportamiento ante los demás integrantes de la prensa.
La información de EFE señala que el corresponsal elevaba la voz por encima de otro reportero para intentar intervenir en la conversación.
Ese contexto permite entender cómo comenzó el choque, aunque el intercambio derivó en comentarios personales del mandatario sobre quien intentaba interrogarlo.
La advertencia de Trump eleva el tono del enfrentamiento[caption id="attachment_1697631" align="alignnone" width="1200"] Trump manda callar a periodista y lanza advertencia en el Oval FOTO: EFE[/caption]
En otro momento del encuentro, Trump aseguró que desconocía quién era Feinberg y acompañó esa afirmación con una advertencia para que tuviera cuidado.
La frase añadió tensión a una comparecencia en la que el presidente ya había respondido de manera cortante al corresponsal en varias ocasiones.
El enfrentamiento desplazó parte de la atención hacia el trato presidencial a los periodistas, mientras la pregunta sobre el campo de golf quedó interrumpida.
Para los lectores, distinguir entre la consulta y la reacción resulta fundamental: el contenido de una pregunta y los ataques a quien la plantea son elementos diferentes.
Los antecedentes con reporteras durante su segundo mandato
El episodio se suma a otros enfrentamientos descritos por EFE desde el inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025.
En noviembre de ese año, el presidente insultó a Catherine Lucey, periodista de Bloomberg, cuando le preguntó sobre Jeffrey Epstein a bordo del Air Force One.
En mayo de 2026, llamó “tonta” a Akayla Gardner, de MS NOW, tras una consulta sobre el sobrecoste del salón de baile de la Casa Blanca.
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También descalificó a Mary Bruce, de ABC News, después de una pregunta al príncipe heredero saudí sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Qué revela el nuevo choque entre Trump y la prensa
Los antecedentes muestran que el enfrentamiento con Feinberg se inscribe en una sucesión de respuestas personales del presidente ante preguntas de los medios.
Cada episodio tiene circunstancias distintas; en este caso, la superposición de voces precedió a las órdenes de silencio y a la advertencia presidencial.
Para la audiencia hispana, el interés público está en conocer tanto las decisiones del Gobierno como las condiciones en que los periodistas pueden preguntar sobre ellas.
Consultar el intercambio completo y contrastar las coberturas ayuda a evaluar lo ocurrido sin depender exclusivamente de frases aisladas o fragmentos virales.
FUENTE: EFE , elpais