Cambio de horario en EE. UU.: ¿Cuándo deberán atrasar sus relojes?

El cambio de horario en Estados Unidos sigue vigente y millones de personas deberán atrasar sus relojes una hora el domingo 1 de noviembre de 2026.

La modificación llegará pese a los esfuerzos del presidente Donald Trump para eliminar los ajustes semestrales y establecer un horario permanente.

El Congreso todavía no ha concretado una reforma que termine con esta práctica, por lo que las reglas federales continúan aplicándose.

La medida afectará a gran parte del país, incluidas comunidades hispanas que deberán adaptar sus rutinas laborales, escolares y familiares.

¿Cuándo es el cambio de horario en Estados Unidos?

CLOCK CHANGE: In 2 weeks we “Fall Back” one hour! Clocks go back on Sunday, November 1st at 2:00 AM or before bed on Halloween night! #FallBack https://t.co/0wBgBy8JIe — Mark Tarello (@mark_tarello) October 18, 2026

El horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre, exactamente a las 2:00 de la madrugada, según la hora local.

En ese momento, los relojes retrocederán hasta la 1:00 de la madrugada, permitiendo disfrutar de una hora adicional de descanso.

Sin embargo, el ajuste también provocará que oscurezca más temprano, aunque habrá mayor claridad durante las primeras horas de la mañana.

La legislación federal establece que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre.