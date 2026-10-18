Cambio de horario en EE. UU.: ¿Cuándo deberán atrasar sus relojes?
Publicado el 18/10/2026 a las 13:50
El cambio de horario en Estados Unidos sigue vigente y millones de personas deberán atrasar sus relojes una hora el domingo 1 de noviembre de 2026.
La modificación llegará pese a los esfuerzos del presidente Donald Trump para eliminar los ajustes semestrales y establecer un horario permanente.
El Congreso todavía no ha concretado una reforma que termine con esta práctica, por lo que las reglas federales continúan aplicándose.
La medida afectará a gran parte del país, incluidas comunidades hispanas que deberán adaptar sus rutinas laborales, escolares y familiares.
¿Cuándo es el cambio de horario en Estados Unidos?
CLOCK CHANGE: In 2 weeks we “Fall Back” one hour! Clocks go back on Sunday, November 1st at 2:00 AM or before bed on Halloween night! #FallBack https://t.co/0wBgBy8JIe
— Mark Tarello (@mark_tarello) October 18, 2026
El horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre, exactamente a las 2:00 de la madrugada, según la hora local.
En ese momento, los relojes retrocederán hasta la 1:00 de la madrugada, permitiendo disfrutar de una hora adicional de descanso.
Sin embargo, el ajuste también provocará que oscurezca más temprano, aunque habrá mayor claridad durante las primeras horas de la mañana.
La legislación federal establece que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre.
Trump busca eliminar el cambio de horario en Estados Unidos[caption id="attachment_1697277" align="alignnone" width="1200"] ¿Cuándo es el cambio de horario en Estados Unidos? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Donald Trump ha solicitado al Congreso que elimine definitivamente los cambios de hora y mantenga el horario de verano durante todo el año.
El mandatario considera que modificar los relojes dos veces al año genera molestias innecesarias y afecta las actividades cotidianas de los estadounidenses.
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El debate legislativo gira alrededor de la denominada Ley de Protección de la Luz Solar, conocida en inglés como Sunshine Protection Act.
No obstante, las diferencias entre legisladores sobre sus posibles consecuencias han impedido alcanzar un acuerdo definitivo para modificar el sistema.
¿Por qué el Senado mantiene bloqueada la reforma del horario?
Algunos senadores republicanos cuestionan la conveniencia de adoptar permanentemente el horario de verano, especialmente por sus efectos durante el invierno.
El senador Tom Cotton ha recordado que Estados Unidos experimentó anteriormente con ese modelo, pero terminó abandonándolo ante las críticas ciudadanas.
Roger Wicker también ha expresado preocupación por la seguridad de estudiantes que podrían esperar el transporte escolar antes del amanecer.
Por su parte, John Thune ha señalado que no existe una vía legislativa clara para sacar adelante la propuesta.
¿Qué estados no cambian de horario en Estados Unidos?
Aunque millones de estadounidenses deberán ajustar sus relojes, existen excepciones importantes dentro del territorio nacional.
Hawái y la mayor parte de Arizona mantienen el horario estándar durante todo el año, por lo que no realizan estos cambios.
Tampoco aplican el horario de verano Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes estadounidenses y las Islas Marianas del Norte.
Los teléfonos inteligentes suelen actualizarse automáticamente, pero conviene revisar relojes tradicionales, electrodomésticos y dispositivos sin sincronización.
¿Qué opinan los estadounidenses sobre eliminar el cambio de hora?
Una encuesta de YouGov realizada en 2023 encontró que el 62% de los estadounidenses apoyaba terminar con los ajustes semestrales.
Otro sondeo de Gallup, publicado en enero de 2025, indicó que el 54% prefería eliminar esta práctica.
Sin embargo, persisten diferencias entre quienes desean más luz durante las tardes y quienes priorizan amaneceres más tempranos durante el invierno.
Mientras continúa el debate político, el cambio del 1 de noviembre permanece programado y las familias deberán prepararse para modificar sus horarios.