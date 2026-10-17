Padre de estudiantes detuvo ataque.

Tres niños y docente murieron.

Autoridades mantienen abierta la investigación.

Kaylub Giamanco, padre de dos estudiantes de la primaria Silver Rail, fue identificado como el hombre que disparó mortalmente al atacante del plantel en Bend, Oregón.

El tiroteo del jueves 15 de octubre dejó tres niños y una docente muertos. Otro estudiante y una maestra resultaron heridos y fueron hospitalizados.

El jefe policial Mike Krantz confirmó que un ciudadano siguió al agresor al edificio e intervino. Familiares identificaron posteriormente a ese hombre como Giamanco.

Su vínculo con la escuela añade una dimensión personal al caso: el ataque ocurrió en el mismo lugar donde estudian sus hijos, según los testimonios familiares.

Qué se sabe de la intervención durante el tiroteo

Un transeúnte armado de valor frenó al tirador que irrumpió en una escuela primaria en Oregón tras disparar al exterior. Autoridades confirmaron víctimas mortales mientras padres esperan noticias en una iglesia cercana. https://t.co/N7HyVEYbmZ — Ricardo García (@RiGarciaJal) October 16, 2026



Según el relato de su hermano recogido por NBC News, Giamanco pasaba cerca del plantel durante su descanso para almorzar cuando advirtió los disparos.

Las autoridades informaron que el adolescente de 16 años logró ingresar al edificio después de disparar contra los cristales de unas puertas que estaban cerradas.

Dentro de un salón, una docente también intentó detenerlo: le lanzó su teléfono, lo derribó y forcejeó con él, de acuerdo con la reconstrucción policial.

Giamanco entró después y disparó contra el agresor. Krantz destacó que la reacción de ambos ayudó a evitar que el ataque causara más víctimas.