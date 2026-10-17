Sus hijos estudian allí: quién es el padre que detuvo al atacante de una primaria en Oregón
Publicado el 17/10/2026 a las 16:07
- Padre de estudiantes detuvo ataque.
- Tres niños y docente murieron.
- Autoridades mantienen abierta la investigación.
Kaylub Giamanco, padre de dos estudiantes de la primaria Silver Rail, fue identificado como el hombre que disparó mortalmente al atacante del plantel en Bend, Oregón.
El tiroteo del jueves 15 de octubre dejó tres niños y una docente muertos. Otro estudiante y una maestra resultaron heridos y fueron hospitalizados.
El jefe policial Mike Krantz confirmó que un ciudadano siguió al agresor al edificio e intervino. Familiares identificaron posteriormente a ese hombre como Giamanco.
Su vínculo con la escuela añade una dimensión personal al caso: el ataque ocurrió en el mismo lugar donde estudian sus hijos, según los testimonios familiares.
Qué se sabe de la intervención durante el tiroteo
Un transeúnte armado de valor frenó al tirador que irrumpió en una escuela primaria en Oregón tras disparar al exterior. Autoridades confirmaron víctimas mortales mientras padres esperan noticias en una iglesia cercana. https://t.co/N7HyVEYbmZ
— Ricardo García (@RiGarciaJal) October 16, 2026
Según el relato de su hermano recogido por NBC News, Giamanco pasaba cerca del plantel durante su descanso para almorzar cuando advirtió los disparos.
Las autoridades informaron que el adolescente de 16 años logró ingresar al edificio después de disparar contra los cristales de unas puertas que estaban cerradas.
Dentro de un salón, una docente también intentó detenerlo: le lanzó su teléfono, lo derribó y forcejeó con él, de acuerdo con la reconstrucción policial.
Giamanco entró después y disparó contra el agresor. Krantz destacó que la reacción de ambos ayudó a evitar que el ataque causara más víctimas.
Tres niños y una docente murieron en la escuela de Bend
Bend Police will hold a media conference beginning at 5:30 p.m. The media conference will be live streamed on YouTube at the links below:
English Livestream: https://t.co/18QMDByaf3
• En Espanol: https://t.co/RhUh9aePY2
— City of Bend Police Department #BendPolice (@BendCityPolice) October 16, 2026
Los estudiantes fallecidos tenían cinco, ocho y once años. El ataque se concentró en un aula de educación especial, según informaron las autoridades durante sus actualizaciones.
La víctima más pequeña fue identificada por su familia como Rhoam Summer. Su abuelo lo recordó como un niño alegre, inquieto y especialmente despierto.
Un estudiante de siete años y otra docente sobrevivieron con heridas graves. Su atención médica forma parte de las principales preocupaciones de la comunidad escolar.
TE PUEDE INTERESAR: Retrasos en vuelos: nueva norma del DOT podría dejarte sin hotel ni comidas en estos 10 casos
Además de las cuatro víctimas, murió el atacante. Por ello, el balance total es de cinco fallecidos, una distinción necesaria para evitar confusiones sobre el saldo.
La familia pide privacidad mientras continúa la investigación
Aunque sus allegados lo describen como un héroe, la familia de Giamanco señaló que no busca reconocimiento y pidió espacio para afrontar lo ocurrido.
En una declaración pública, sus familiares agradecieron la respuesta de los servicios de emergencia, el personal escolar y quienes han acompañado a la comunidad. people.com
Las autoridades continúan investigando el motivo del ataque y la secuencia de los hechos. El adolescente había sido alumno de Silver Rail, según información policial.
Para las familias, resulta fundamental consultar los avisos oficiales del distrito y evitar divulgar rumores, imágenes de menores o datos personales que puedan agravar el dolor.
FUENTE: peopleenespanol, BBC