Trump recibe un revés judicial: juez frena el veto contra CNN, Politico y MS NOW en la Casa Blanca

Un juez federal frenó el intento del presidente Donald Trump de excluir a tres importantes medios de comunicación de la Casa Blanca.

La resolución permite que 78 periodistas de CNN, MS NOW y Politico mantengan sus credenciales mientras continúa una batalla judicial sobre la libertad de prensa.

El magistrado Timothy Kelly, designado por el propio Trump, consideró que existen argumentos sólidos para cuestionar la constitucionalidad de las restricciones.

La decisión representa un nuevo enfrentamiento entre la administración republicana y organizaciones periodísticas que han sido blanco de críticas presidenciales.

Juez frena el veto de Trump contra periodistas de la Casa Blanca

Un juez dictamina que Trump debe permitir entrar a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca https://t.co/JFaPVFDXs7 — CNN en Español (@CNNEE) October 14, 2026

El fallo judicial mantiene vigente la protección de los reporteros mientras los tribunales examinan la demanda presentada por las tres organizaciones informativas.

Kelly determinó que retirar las acreditaciones podría ocasionar perjuicios irreparables y comprometer garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión.

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La resolución también señala posibles violaciones al debido proceso, debido a que los periodistas no recibieron una notificación previa sobre las restricciones.

El magistrado rechazó además una solicitud del Departamento de Justicia para suspender los efectos de su decisión durante una eventual apelación.