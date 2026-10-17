Trump recibe un revés judicial: juez frena el veto contra CNN, Politico y MS NOW en la Casa Blanca
Publicado el 16/10/2026 a las 21:08
Un juez federal frenó el intento del presidente Donald Trump de excluir a tres importantes medios de comunicación de la Casa Blanca.
La resolución permite que 78 periodistas de CNN, MS NOW y Politico mantengan sus credenciales mientras continúa una batalla judicial sobre la libertad de prensa.
El magistrado Timothy Kelly, designado por el propio Trump, consideró que existen argumentos sólidos para cuestionar la constitucionalidad de las restricciones.
La decisión representa un nuevo enfrentamiento entre la administración republicana y organizaciones periodísticas que han sido blanco de críticas presidenciales.
Juez frena el veto de Trump contra periodistas de la Casa Blanca
Un juez dictamina que Trump debe permitir entrar a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca https://t.co/JFaPVFDXs7
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El fallo judicial mantiene vigente la protección de los reporteros mientras los tribunales examinan la demanda presentada por las tres organizaciones informativas.
Kelly determinó que retirar las acreditaciones podría ocasionar perjuicios irreparables y comprometer garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión.
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La resolución también señala posibles violaciones al debido proceso, debido a que los periodistas no recibieron una notificación previa sobre las restricciones.
El magistrado rechazó además una solicitud del Departamento de Justicia para suspender los efectos de su decisión durante una eventual apelación.
¿Por qué Trump prohibió el acceso a CNN, Politico y MS NOW?
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📰 El juez federal de Estados Unidos, Timothy Kelly, frenó el veto impuesto por Donald Trump al acceso de CNN, MS NOW y Politico, y ordenó restituir la presencia periodística en la Casa Blanca. https://t.co/3TFTogp02E
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La controversia comenzó el 18 de septiembre, cuando Trump anunció públicamente que impediría el ingreso de periodistas pertenecientes a esos medios.
El mandatario justificó su decisión mediante acusaciones contra la cobertura informativa, a la que calificó de «noticias falsas».
Los abogados gubernamentales argumentaron que las acreditaciones representan privilegios sujetos a restricciones presidenciales, especialmente cuando existen preocupaciones de seguridad nacional.
Sin embargo, Kelly cuestionó esas explicaciones porque surgieron después del anuncio presidencial y carecían de suficiente respaldo probatorio.
Libertad de prensa y Primera Enmienda: las claves del fallo
El juez sostuvo que los medios tienen posibilidades importantes de demostrar que las restricciones vulneran derechos protegidos por la Primera Enmienda.
No obstante, aclaró que su resolución no invalida automáticamente las críticas presidenciales sobre la precisión o imparcialidad de determinadas coberturas.
También reconoció que el gobierno conserva facultades para proteger información clasificada cuando existan riesgos legítimos relacionados con divulgaciones ilegales.
Theodore Boutrous Jr., abogado de las organizaciones demandantes, celebró la medida y denunció lo que considera un ataque inconstitucional contra la prensa.
El conflicto entre Trump y los medios llega nuevamente a tribunales
La controversia provocó una reacción conjunta de importantes cadenas televisivas, incluida Fox News, que suspendieron temporalmente su participación en la cobertura compartida.
El sistema periodístico volvió a funcionar el 25 de septiembre, después de que Kelly emitiera una primera orden favorable a los reporteros.
El enfrentamiento recuerda otra disputa judicial surgida en 2025, cuando la Casa Blanca restringió el acceso de Associated Press por diferencias editoriales.
Aunque la medida cautelar protege actualmente a los periodistas afectados, el litigio continuará y todavía no existe una sentencia definitiva sobre el fondo.
Fuentes: Telemundo, CNN