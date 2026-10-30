Tragedia en El Bronx: una batería de litio provoca incendio mortal y deja a una familia luchando por su vida

Un niño de 11 años murió y cuatro familiares permanecen en estado crítico tras un incendio provocado por una batería de litio en El Bronx, Nueva York.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó este jueves 29 de octubre que el fuego comenzó mientras una patineta eléctrica estaba conectada a un cargador.

La víctima fue identificada como Zion Maine, mientras que su padre, su hermano y otros dos integrantes de la familia permanecen hospitalizados, según CBS News.

Por qué importa: La tragedia vuelve a encender las alarmas sobre las baterías de litio, responsables de cientos de incendios en Nueva York durante 2026.

¿Cómo comenzó el incendio mortal en El Bronx?

Families heartbroken after lithium-ion battery fire in the Bronx killed boy, left others fighting for their lives 🎤 @MackRosenberg reports https://t.co/PMJmbj5Lsf — 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) October 29, 2026

El incendio ocurrió el miércoles en un apartamento del piso 11, donde una patineta eléctrica estaba cargándose en la cocina, cerca de la entrada principal.

Según los bomberos, la batería se incendió y las llamas bloquearon la salida, dejando a los residentes atrapados dentro de la vivienda.

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La patineta había sido un regalo para Courtney Maine, padre del menor fallecido, quien también sufrió heridas graves durante la emergencia.

Los equipos de rescate tuvieron que atravesar el fuego para llegar hasta las víctimas, en una operación que puso en riesgo sus propias vidas.