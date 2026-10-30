Tragedia en El Bronx: una batería de litio provoca incendio mortal y deja a una familia luchando por su vida
Publicado el 29/10/2026 a las 22:14
Un niño de 11 años murió y cuatro familiares permanecen en estado crítico tras un incendio provocado por una batería de litio en El Bronx, Nueva York.
El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó este jueves 29 de octubre que el fuego comenzó mientras una patineta eléctrica estaba conectada a un cargador.
La víctima fue identificada como Zion Maine, mientras que su padre, su hermano y otros dos integrantes de la familia permanecen hospitalizados, según CBS News.
Por qué importa: La tragedia vuelve a encender las alarmas sobre las baterías de litio, responsables de cientos de incendios en Nueva York durante 2026.
¿Cómo comenzó el incendio mortal en El Bronx?
Families heartbroken after lithium-ion battery fire in the Bronx killed boy, left others fighting for their lives
🎤 @MackRosenberg reports https://t.co/PMJmbj5Lsf
— 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) October 29, 2026
El incendio ocurrió el miércoles en un apartamento del piso 11, donde una patineta eléctrica estaba cargándose en la cocina, cerca de la entrada principal.
Según los bomberos, la batería se incendió y las llamas bloquearon la salida, dejando a los residentes atrapados dentro de la vivienda.
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La patineta había sido un regalo para Courtney Maine, padre del menor fallecido, quien también sufrió heridas graves durante la emergencia.
Los equipos de rescate tuvieron que atravesar el fuego para llegar hasta las víctimas, en una operación que puso en riesgo sus propias vidas.
¿Quiénes son las víctimas del incendio en Nueva York?
An 11-year-old boy died and four others were critically injured in a NYC apartment fire sparked by an e-bike battery, Mayor Mamdani says.
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— The National Desk (@TND) October 29, 2026
CBS identificó a los cuatro heridos como Courtney Maine, su hijo CJ, de 15 años, Syida Admas y Jamaree, de 16 años.
Los cuatro permanecían en condición crítica, mientras las autoridades investigaban las circunstancias que permitieron que el incendio se propagara tan rápidamente.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoció los riesgos que enfrentaron los bomberos y planteó la necesidad de buscar nuevas soluciones.
También señaló que las bicicletas eléctricas representan una herramienta de trabajo para numerosos neoyorquinos, por lo que cualquier medida debe considerar esa realidad.
Baterías de litio: Nueva York registra 401 incendios en 2026
🚨 Boy killed, 4 family members critically injured in Bronx apartment fire https://t.co/hVuEe7Yv21
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— 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) October 28, 2026
El dato: Nueva York acumula 401 incendios relacionados con baterías de litio durante 2026, según cifras del Departamento de Bomberos citadas por CBS.
Estos incidentes han provocado seis muertes y más de 70 heridos, mientras el número de incendios supera en más de 100 el registro anterior.
El proceso: Las baterías de iones de litio pueden sufrir un sobrecalentamiento descontrolado, liberando gases inflamables y provocando incendios de rápida propagación.
El peligro aumenta cuando los dispositivos presentan daños, utilizan cargadores incompatibles o permanecen conectados cerca de materiales combustibles y rutas de evacuación.
¿Cómo evitar incendios por baterías de litio en casa?
¿Qué pueden hacer?: Los bomberos recomiendan cargar estos dispositivos en espacios exteriores seguros y habilitados, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante.
Si deben cargarse dentro de una vivienda, nunca deben colocarse frente a puertas, pasillos, escaleras u otras vías de escape.
También es importante utilizar cargadores certificados y compatibles, evitar baterías modificadas y suspender inmediatamente su uso cuando presenten hinchazón, calor excesivo u olores extraños.
Fuentes: Efe, Infobae