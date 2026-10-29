EE. UU. despliega defensa aérea en Mar-a-Lago a petición del Servicio Secreto

Despliegan defensa aérea cerca de Mar-a-Lago

Servicio Secreto solicitó el refuerzo militar

No confirman una amenaza específica contra Trump

Despliegan defensa aérea. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegaron sistemas terrestres de defensa aérea en Mar-a-Lago y sus inmediaciones, en Palm Beach, Florida, donde Donald Trump tiene su residencia. El operativo fue solicitado por el Servicio Secreto, según informó EFE con base en el canal local WPTV.

El equipamiento fue observado en barcazas próximas al club privado y en el aeropuerto de Palm Beach. Las autoridades militares confirmaron el despliegue, pero no precisaron si responde a una amenaza específica contra el presidente.

La medida añade recursos a la protección de la propiedad, que Trump visita algunos fines de semana. El refuerzo abarca tanto el entorno de la residencia como instalaciones aeroportuarias utilizadas durante sus desplazamientos a Florida.

Norad y Northcom confirman el despliegue

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, conocido como Norad, y el Comando Norte de Estados Unidos, Northcom, explicaron que actuaron “a petición del Servicio Secreto de los Estados Unidos”.

La confirmación fue transmitida a WPTV por un portavoz de ambas instituciones. El canal había registrado imágenes del equipamiento militar instalado en el área de Palm Beach. wptv.com

La solicitud del Servicio Secreto establece qué organismo pidió el apoyo, pero no aclara qué circunstancias concretas motivaron la incorporación de los sistemas. El portavoz no vinculó públicamente la decisión con una amenaza determinada.