EE. UU. despliega defensa aérea en Mar-a-Lago a petición del Servicio Secreto
Publicado el 29/10/2026 a las 14:52
- Despliegan defensa aérea cerca de Mar-a-Lago
- Servicio Secreto solicitó el refuerzo militar
- No confirman una amenaza específica contra Trump
Despliegan defensa aérea. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegaron sistemas terrestres de defensa aérea en Mar-a-Lago y sus inmediaciones, en Palm Beach, Florida, donde Donald Trump tiene su residencia. El operativo fue solicitado por el Servicio Secreto, según informó EFE con base en el canal local WPTV.
El equipamiento fue observado en barcazas próximas al club privado y en el aeropuerto de Palm Beach. Las autoridades militares confirmaron el despliegue, pero no precisaron si responde a una amenaza específica contra el presidente.
La medida añade recursos a la protección de la propiedad, que Trump visita algunos fines de semana. El refuerzo abarca tanto el entorno de la residencia como instalaciones aeroportuarias utilizadas durante sus desplazamientos a Florida.
Norad y Northcom confirman el despliegue
El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, conocido como Norad, y el Comando Norte de Estados Unidos, Northcom, explicaron que actuaron “a petición del Servicio Secreto de los Estados Unidos”.
La confirmación fue transmitida a WPTV por un portavoz de ambas instituciones. El canal había registrado imágenes del equipamiento militar instalado en el área de Palm Beach. wptv.com
La solicitud del Servicio Secreto establece qué organismo pidió el apoyo, pero no aclara qué circunstancias concretas motivaron la incorporación de los sistemas. El portavoz no vinculó públicamente la decisión con una amenaza determinada.
Sistemas en barcazas y en el aeropuerto
De acuerdo con la información recogida por EFE, varios sistemas de misiles se encuentran a bordo de barcazas cercanas a Mar-a-Lago. Otros equipos fueron desplegados en el aeropuerto del condado.
La instalación aeroportuaria, anteriormente denominada Aeropuerto Internacional de Palm Beach, fue renombrada en julio como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, según el despacho de la agencia.
Las imágenes difundidas por medios locales permitieron identificar la presencia de los recursos de defensa en distintos puntos. La confirmación militar posterior situó esas instalaciones dentro del dispositivo solicitado para proteger al mandatario.
Despliegan defensa aérea: Más de 60 aeronaves interceptadas
La seguridad aérea alrededor de Palm Beach ya incluía restricciones temporales de vuelo. Según WPTV, desde la toma de posesión de Trump, en enero de 2025, pilotos de combate han interceptado más de 60 aeronaves que infringieron esas limitaciones.
Ese registro corresponde a violaciones del espacio aéreo restringido. La información proporcionada no establece que esas aeronaves estuvieran relacionadas con un intento de ataque contra el presidente.
Mar-a-Lago permanece bajo estrictas medidas de protección desde el frustrado intento de asesinato contra Trump ocurrido en septiembre de 2024 en su club de golf de Palm Beach.
Tras aquel episodio, las autoridades federales reforzaron la seguridad. El nuevo despliegue se incorpora a ese contexto de protección de la residencia y de los movimientos presidenciales en Florida.
El refuerzo coincide con la campaña electoral
El anuncio se conoce mientras Trump realiza actos de campaña antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Según EFE, el presidente se encontraba este jueves en Carolina del Sur para participar en otro mitin.
Su agenda también contempla un acto el viernes en Daytona Beach, Florida, a unos 300 kilómetros de Palm Beach, mientras los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso.