“Yo lo maté”: hombre de 69 años deja una espada clavada en su vecino y revela por qué lo atacó
Publicado el 10/11/2026 a las 18:42
- Hombre aparece muerto con espada clavada
- Vecino de 69 años enfrenta cargos
- Sospechoso alegó temor a una emboscada.
Ronald Cantrell . Un presunto asesinato en Idaho terminó con una escena estremecedora: un hombre fue encontrado muerto dentro de un automóvil con una espada clavada en el torso, mientras su vecino, de 69 años, permanecía junto al vehículo.
El sospechoso, identificado como Ronald Cantrell, habría reconocido ante los policías su participación en la muerte de Wayne Weberpal, según documentos judiciales citados por Law&Crime y La Opinión.
“Yo maté a ese tipo”, habría declarado Cantrell mientras los agentes lo trasladaban esposado hacia una patrulla. Ahora enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.
Ronald Cantrell : Encuentran a la víctima con una espada clavada
HOMICIDE: Ronald Dean Cantrell, 69, has been charged with second-degree murder for allegedly killing a man with a sword at an apartment complex on Thursday. https://t.co/TNTricH394
— East Idaho News (@EastIDNews) November 6, 2026
Los hechos ocurrieron en Pocatello, Idaho, cuando la policía recibió una llamada por un apuñalamiento alrededor de las 2:00 de la tarde del jueves, según una declaración jurada obtenida por East Idaho News.
Los agentes acudieron a un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 1100 de North Main Street, donde encontraron a Cantrell de pie junto a un automóvil y con las manos levantadas.
Después de detenerlo, los oficiales inspeccionaron el vehículo y descubrieron a Weberpal con una espada que sobresalía del lado izquierdo de la parte superior del torso, debajo de la axila.
La víctima fue declarada muerta en el lugar. Los investigadores documentaron posteriormente las declaraciones que el sospechoso realizó sobre su vecino y las circunstancias del ataque.
¿Por qué presuntamente atacó a su vecino?
Scott's take: Self-defense just met its worst enemy: a trigger lock.
Police say Ronald Cantrell, 68, stabbed his Pocatello, Idaho neighbor with a samurai sword, claiming the man had a gun. The gun had a trigger lock on it.
Presumed innocent.
#CrimeTalk #TrueCrime https://t.co/Oq2K4BMFnL
— Crime Talk with Scott Reisch (@CrimeTalkNet) November 10, 2026
De acuerdo con los documentos judiciales, Cantrell manifestó que sentía una profunda desconfianza hacia Weberpal, a quien describió repetidamente como una persona peligrosa.
“Cantrell describió en varias ocasiones que creía que la víctima lo estaba esperando para tenderle una emboscada”, señala la denuncia citada por los medios.
El acusado también se refirió a su vecino como “un loco” y “un asesino”, mientras ofrecía distintas explicaciones sobre lo sucedido.
Estas afirmaciones forman parte de la versión del sospechoso y no constituyen una confirmación de que Weberpal representara una amenaza real.
Policía encuentra un rifle con silenciador
Durante sus declaraciones, Cantrell mencionó un arma de fuego equipada con un silenciador y aseguró que había actuado en defensa propia.
“Saqué el arma y le corté la suya”, habría manifestado el detenido, según la declaración jurada de arresto reproducida por Law&Crime.
Los agentes localizaron un rifle con silenciador, pero descubrieron que tenía instalado un seguro en el gatillo, circunstancia que contradecía parte del relato ofrecido por Cantrell.
La documentación policial también señala que el sospechoso hizo varias declaraciones relacionadas con la muerte de Weberpal mientras permanecía bajo custodia.
¿Qué cargos enfrenta Ronald Cantrell?
Tras su arresto, Cantrell fue trasladado a la cárcel del condado de Bannock, donde permanece detenido bajo una fianza establecida en 500.000 dólares.
Los registros judiciales indican que enfrenta una acusación de asesinato en segundo grado por la muerte de su vecino.
Su próxima comparecencia ante un tribunal está programada para el 18 de noviembre de 2026, cuando continuará el procedimiento judicial relacionado con el caso.
Hasta ahora, las fuentes consultadas no detallan antecedentes de conflictos entre ambos vecinos ni establecen qué ocurrió exactamente antes del ataque.
El caso continúa bajo proceso judicial y corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias de la muerte y la responsabilidad penal del acusado, quien conserva la presunción de inocencia.