“Yo lo maté”: hombre de 69 años deja una espada clavada en su vecino y revela por qué lo atacó

Hombre aparece muerto con espada clavada

Vecino de 69 años enfrenta cargos

Sospechoso alegó temor a una emboscada.

Ronald Cantrell . Un presunto asesinato en Idaho terminó con una escena estremecedora: un hombre fue encontrado muerto dentro de un automóvil con una espada clavada en el torso, mientras su vecino, de 69 años, permanecía junto al vehículo.

El sospechoso, identificado como Ronald Cantrell, habría reconocido ante los policías su participación en la muerte de Wayne Weberpal, según documentos judiciales citados por Law&Crime y La Opinión.

“Yo maté a ese tipo”, habría declarado Cantrell mientras los agentes lo trasladaban esposado hacia una patrulla. Ahora enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.

Ronald Cantrell : Encuentran a la víctima con una espada clavada

HOMICIDE: Ronald Dean Cantrell, 69, has been charged with second-degree murder for allegedly killing a man with a sword at an apartment complex on Thursday. https://t.co/TNTricH394 — East Idaho News (@EastIDNews) November 6, 2026

Los hechos ocurrieron en Pocatello, Idaho, cuando la policía recibió una llamada por un apuñalamiento alrededor de las 2:00 de la tarde del jueves, según una declaración jurada obtenida por East Idaho News.

Los agentes acudieron a un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 1100 de North Main Street, donde encontraron a Cantrell de pie junto a un automóvil y con las manos levantadas.

Después de detenerlo, los oficiales inspeccionaron el vehículo y descubrieron a Weberpal con una espada que sobresalía del lado izquierdo de la parte superior del torso, debajo de la axila.

La víctima fue declarada muerta en el lugar. Los investigadores documentaron posteriormente las declaraciones que el sospechoso realizó sobre su vecino y las circunstancias del ataque.