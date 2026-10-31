Agente de ICE apunta con arma a un vecino durante arresto en Los Ángeles: crece la polémica
Publicado el 31/10/2026 a las 16:05
Un operativo atribuido a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocó alarma en North Hollywood, Los Ángeles, la mañana del viernes 30 de octubre.
Durante la detención de un hombre, uno de los presuntos agentes apuntó con un arma al rostro de un residente que paseaba a sus perros.
El incidente quedó registrado en videos de testigos, quienes denunciaron el trato recibido por el detenido y la actuación de los funcionarios federales.
La alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom condenaron lo ocurrido y exigieron investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
Por qué importa: El episodio reabre el debate sobre el uso de la fuerza durante los operativos migratorios y la seguridad de quienes presencian estas intervenciones.
Video de ICE en North Hollywood muestra momentos de tensión
Footage from North Hollywood shows masked ICE agents pointing a handgun at a bystander walking his dogs as they arrest another man, lifting him by his arms and legs as he cries out in pain. https://t.co/G84eVmGcze
— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 31, 2026
Según testigos, el hombre caminaba por una acera cuando varios presuntos agentes llegaron en dos camionetas para detenerlo.
Las grabaciones muestran cómo los funcionarios lo esposaron y arrastraron mientras pedía auxilio, ante la mirada de residentes que comenzaron a alertar sobre ICE.
Rocío García, quien presenció el operativo, relató que el detenido intentó alejarse antes de ser derribado y trasladado hacia uno de los vehículos.
La situación empeoró cuando un residente recogió un objeto que había caído de un agente y lo lanzó hacia la calle.
Agente apunta con arma a un vecino durante el arresto
On the morning of October 30, in North Hollywood, Los Angeles, California, USA, ICE agents drew their guns and pointed them at the face of a passerby walking a dog while violently arresting a man. https://t.co/cKNc3dWeQu
— Patrick (@quickndg) October 31, 2026
En las imágenes se observa cómo otro presunto agente empuja al residente contra unos arbustos y le apunta con un arma directamente al rostro.
El funcionario posteriormente se aparta y continúa participando en la detención, mientras sus compañeros intentan introducir al arrestado en una camioneta.
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Damari “Disko” Butler, otro testigo que grabó el incidente, describió la experiencia como aterradora y diferente a observar situaciones similares en redes sociales.
Telemundo 52 solicitó información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero, según el reporte original, no había recibido respuesta sobre las circunstancias del arresto.
Karen Bass y Gavin Newsom exigen investigar actuación de ICE
La alcaldesa Karen Bass calificó el incidente como inaceptable y anunció contactos con la Fiscalía General para investigar posibles irregularidades de los agentes federales.
También informó que remitió el caso al representante Robert García para impulsar la supervisión de las actuaciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.
Por su parte, Gavin Newsom condenó la actuación mostrada en los videos y reclamó investigaciones, supervisión y responsabilidades por el uso de la fuerza.
El gobernador también pidió la destitución de Stephen Miller y Tom Homan, dos altos funcionarios vinculados con la política migratoria de Donald Trump.
¿Qué se sabe del detenido y qué pueden hacer los testigos?
Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían confirmado públicamente la identidad del detenido ni las razones específicas que motivaron su arresto.
Integrantes de Unión del Barrio intentan localizar a sus familiares y destacan que las grabaciones pueden servir como evidencia en posibles procedimientos legales.
La organización recomienda documentar los operativos desde lugares seguros, sin interferir físicamente con los agentes ni exponerse a situaciones de riesgo.
Lo que sigue: Permanece pendiente una explicación oficial del DHS, mientras las autoridades locales buscan esclarecer el incidente y determinar si hubo conductas indebidas.
Fuente: Telemundo