Agente de ICE apunta con arma a un vecino durante arresto en Los Ángeles: crece la polémica

Un operativo atribuido a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocó alarma en North Hollywood, Los Ángeles, la mañana del viernes 30 de octubre.

Durante la detención de un hombre, uno de los presuntos agentes apuntó con un arma al rostro de un residente que paseaba a sus perros.

El incidente quedó registrado en videos de testigos, quienes denunciaron el trato recibido por el detenido y la actuación de los funcionarios federales.

La alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom condenaron lo ocurrido y exigieron investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

Por qué importa: El episodio reabre el debate sobre el uso de la fuerza durante los operativos migratorios y la seguridad de quienes presencian estas intervenciones.

Video de ICE en North Hollywood muestra momentos de tensión

Footage from North Hollywood shows masked ICE agents pointing a handgun at a bystander walking his dogs as they arrest another man, lifting him by his arms and legs as he cries out in pain. https://t.co/G84eVmGcze — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 31, 2026

Según testigos, el hombre caminaba por una acera cuando varios presuntos agentes llegaron en dos camionetas para detenerlo.

Las grabaciones muestran cómo los funcionarios lo esposaron y arrastraron mientras pedía auxilio, ante la mirada de residentes que comenzaron a alertar sobre ICE.

Rocío García, quien presenció el operativo, relató que el detenido intentó alejarse antes de ser derribado y trasladado hacia uno de los vehículos.

La situación empeoró cuando un residente recogió un objeto que había caído de un agente y lo lanzó hacia la calle.