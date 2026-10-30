ICE detiene a 4,170 migrantes en Texas, pero hay una cifra que el Gobierno de Trump no revela

El Gobierno de Donald Trump anunció este jueves 29 de octubre la detención de 4,170 migrantes durante un operativo de ICE en Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la operación duró diez días y movilizó a agentes migratorios de cinco regiones de Texas.

La operación, denominada Lone Star Mission, incluyó arrestos de personas vinculadas con delitos graves, aunque las autoridades no detallaron sus antecedentes penales.

El anuncio llega a cinco días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, mientras Trump intensifica su política de detenciones y deportaciones.

Por qué importa: ICE reportó miles de detenciones, pero no precisó cuántos migrantes tenían condenas penales ni cuántos fueron arrestados por infracciones migratorias.

Operativo de ICE en Texas: ¿dónde ocurrieron las detenciones?

Texas ICE operation nabs over 4,170 illegal aliens in 10 days, 60% had criminal records

https://t.co/nbUWOftmtx — The Post Millennial (@TPostMillennial) October 29, 2026

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó en Dallas los resultados de la operación, realizada entre el 19 y el 29 de octubre.

Las oficinas de ICE en Dallas, Houston, San Antonio, El Paso y Harlingen participaron en el despliegue, con apoyo de autoridades estatales y otras agencias federales.

TE PUEDE INTERESAR: Protesta contra ICE bloquea el puente de Brooklyn y termina con 14 detenidos

De acuerdo con el DHS, entre los arrestados había personas relacionadas con homicidios, delitos sexuales, conducción bajo efectos del alcohol y tráfico de migrantes.

Mullin calificó la operación como un resultado extraordinario y destacó la cooperación entre agencias federales y autoridades locales de Texas.