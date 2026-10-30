ICE detiene a 4,170 migrantes en Texas, pero hay una cifra que el Gobierno de Trump no revela
Publicado el 29/10/2026 a las 21:32
El Gobierno de Donald Trump anunció este jueves 29 de octubre la detención de 4,170 migrantes durante un operativo de ICE en Texas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la operación duró diez días y movilizó a agentes migratorios de cinco regiones de Texas.
La operación, denominada Lone Star Mission, incluyó arrestos de personas vinculadas con delitos graves, aunque las autoridades no detallaron sus antecedentes penales.
El anuncio llega a cinco días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, mientras Trump intensifica su política de detenciones y deportaciones.
Por qué importa: ICE reportó miles de detenciones, pero no precisó cuántos migrantes tenían condenas penales ni cuántos fueron arrestados por infracciones migratorias.
Operativo de ICE en Texas: ¿dónde ocurrieron las detenciones?
Texas ICE operation nabs over 4,170 illegal aliens in 10 days, 60% had criminal records
https://t.co/nbUWOftmtx
— The Post Millennial (@TPostMillennial) October 29, 2026
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó en Dallas los resultados de la operación, realizada entre el 19 y el 29 de octubre.
Las oficinas de ICE en Dallas, Houston, San Antonio, El Paso y Harlingen participaron en el despliegue, con apoyo de autoridades estatales y otras agencias federales.
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De acuerdo con el DHS, entre los arrestados había personas relacionadas con homicidios, delitos sexuales, conducción bajo efectos del alcohol y tráfico de migrantes.
Mullin calificó la operación como un resultado extraordinario y destacó la cooperación entre agencias federales y autoridades locales de Texas.
¿Cuántos migrantes detenidos por ICE tenían antecedentes penales?
.@SecMullinDHS says DHS removed "4,170 illegal aliens" in a 10-day operation in Texas: "Over 60% of those individuals had a criminal background. That should've never been on our streets." https://t.co/6xg1HQNKBJ
— CSPAN (@cspan) October 29, 2026
Esta es una de las principales preguntas que deja el balance del operativo: el DHS no informó cuántos detenidos tenían condenas penales o enfrentaban cargos pendientes.
Tampoco precisó cuántas personas fueron arrestadas exclusivamente por infracciones migratorias, una distinción importante para evaluar el alcance de las detenciones.
Aunque el Gobierno sostiene que prioriza a personas con antecedentes delictivos, los datos de arrestos durante la actual Administración muestran un panorama más amplio.
Un estudio de la Universidad de Colorado en Boulder, publicado en julio, encontró que solamente el 34% de los arrestados por ICE durante los primeros catorce meses del Gobierno Trump tenía una condena penal.
Detenciones de ICE y deportaciones: ¿qué sigue en Texas?
Diez días de operativos migratorios en Texas: ICE presenta los resultados de las detenciones 👉🏻 https://t.co/49F2NmuHNW https://t.co/9kpkyHcTzC
— N+ UNIVISION DFW (@nmasuniviDFW) October 29, 2026
Los 4,170 arrestos no significan que todos los migrantes hayan sido deportados, ya que una detención y una expulsión son procedimientos diferentes.
Además, cometer una infracción migratoria no significa necesariamente tener una condena por un delito penal.
Las familias afectadas pueden consultar el localizador oficial de ICE para encontrar a sus familiares detenidos y buscar asesoría legal especializada.
Lo que sigue: El DHS podría revelar cuántos detenidos enfrentan cargos penales y cuántos fueron arrestados únicamente por su situación migratoria.
Fuentes: Efe, Univision