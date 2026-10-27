Green card en noviembre: el cambio de USCIS que puede afectar el envío del formulario I-485
Publicado el 27/10/2026 a las 18:54
- USCIS exige la edición 09/18/26.
- Cambian las direcciones de envío.
- F2A está vigente para presentación.
Quienes buscan obtener la green card sin salir de Estados Unidos deben prestar atención a la edición del formulario I-485 y a dónde lo envían.
La solicitud permite pedir el ajuste de estatus a residencia permanente, siempre que la persona reúna los requisitos de su categoría migratoria.
Para noviembre de 2026, USCIS exige la edición del I-485 fechada 09/18/26, vigente desde el 18 de septiembre.
La versión actual incorpora modificaciones relacionadas con la evaluación de inadmisibilidad por carga pública. Los requisitos aplicables dependen del caso.
La fecha límite para enviar el I-485 a una dirección anterior
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USCIS cambió las direcciones postales para presentar el I-485 el 7 de octubre de 2026, según la información publicada para solicitantes.
Los paquetes enviados a una dirección anterior pueden aceptarse si llevan un matasellos del 9 de noviembre de 2026 o anterior.
Después de esa fecha, corresponde utilizar la ubicación vigente que USCIS indique para la categoría y las circunstancias del solicitante.
Antes de enviar el expediente, conviene consultar las direcciones oficiales del I-485, así como las tarifas y documentos requeridos.
Boletín de visas de noviembre: qué tabla usar[caption id="attachment_1698454" align="alignnone" width="1200"] USCIS: cambios al I-485 y green card en noviembre de 2026 FOTO: EFE[/caption]
El Departamento de Estado publica cada mes el boletín de visas, con fechas que varían según la categoría y el país de imputabilidad.
Para noviembre, USCIS indicó que las categorías de preferencia familiar y laboral deben usar la tabla de Fechas de Presentación al solicitar el ajuste.
Esa tabla permite determinar cuándo una persona elegible puede presentar el I-485; la tabla de Acción Final se utiliza para la disponibilidad necesaria para aprobarlo.
En categorías con fecha de corte, la fecha de prioridad generalmente debe ser anterior, no igual, a la indicada en la tabla correspondiente.
Categoría F2A: qué significa que esté vigente
En la tabla de presentación de noviembre, la categoría F2A aparece como vigente o “C” para todos los países, incluido México.
F2A comprende a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes. Estar vigente elimina el corte de prioridad para presentar, sujeto a los demás requisitos.
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Para la aprobación, la fecha de acción final es el 22 de abril de 2026 para México y el 22 de octubre de 2026 para la mayoría de los demás países.
Las categorías F1, F2B, F3 y F4 tienen fechas diferentes, por lo que cada solicitante debe revisar su propia fila y columna.
Presentar el I-485 no garantiza la green card
La aceptación del formulario inicia el trámite, pero la residencia solo puede aprobarse cuando haya visa disponible y se cumplan los requisitos legales.
Algunos solicitantes también pueden pedir autorización de empleo con el I-765 y permiso de viaje con el I-131, sujetos a elegibilidad y tarifas.
Antes de salir del país con una solicitud pendiente, es importante consultar las reglas de viaje y su situación particular con un abogado de inmigración.
Las fechas del boletín pueden cambiar cada mes; por ello, revisar la información oficial antes de presentar el expediente es fundamental.
FUENTE: La nacion,