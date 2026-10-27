USCIS exige la edición 09/18/26.

Cambian las direcciones de envío.

F2A está vigente para presentación.

Quienes buscan obtener la green card sin salir de Estados Unidos deben prestar atención a la edición del formulario I-485 y a dónde lo envían.

La solicitud permite pedir el ajuste de estatus a residencia permanente, siempre que la persona reúna los requisitos de su categoría migratoria.

Para noviembre de 2026, USCIS exige la edición del I-485 fechada 09/18/26, vigente desde el 18 de septiembre.

La versión actual incorpora modificaciones relacionadas con la evaluación de inadmisibilidad por carga pública. Los requisitos aplicables dependen del caso.

La fecha límite para enviar el I-485 a una dirección anterior

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USCIS cambió las direcciones postales para presentar el I-485 el 7 de octubre de 2026, según la información publicada para solicitantes.

Los paquetes enviados a una dirección anterior pueden aceptarse si llevan un matasellos del 9 de noviembre de 2026 o anterior.

Después de esa fecha, corresponde utilizar la ubicación vigente que USCIS indique para la categoría y las circunstancias del solicitante.

Antes de enviar el expediente, conviene consultar las direcciones oficiales del I-485, así como las tarifas y documentos requeridos.