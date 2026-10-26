Jueza exige documentos al Gobierno.

Organizaciones denuncian posible intimidación electoral.

Trump rechaza planes de patrullaje.

Una jueza federal ordenó al Gobierno de Donald Trump entregar información sobre sus planes para la posible presencia de agentes federales en centros de votación.

La medida llega a ocho días de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, mientras organizaciones civiles alertan sobre el temor de algunos votantes.

La jueza Loren AliKhan fijó para este lunes 26 de octubre la entrega de una primera serie de documentos relacionados con los planes de despliegue.

Para el miércoles 28, el Gobierno debe proporcionar análisis sobre amenazas reales o previstas relacionadas con lugares donde se vota o se procesan boletas.

Por qué hay demandas por ICE en centros de votación

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene hasta este lunes para entregar a una jueza sus planes de despliegue de agentes federales en los centros electorales, a ocho días de las elecciones de medio mandato.

https://t.co/oCmh0paEnI — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 26, 2026



AliKhan, jueza del Distrito de Columbia, reunió varias demandas presentadas por gobiernos locales, organizaciones civiles, sindicatos y líderes demócratas.

Entre los demandantes figuran Denver, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), UnidosUS y la organización de derechos civiles NAACP.

Los grupos sostienen que la posible presencia de agentes armados de ICE y del FBI podría intimidar a los votantes y vulnerar la Ley de Derecho al Voto.

La entrega de documentos busca aportar información al litigio; la orden no demuestra por sí sola que exista un despliegue programado en los centros electorales.