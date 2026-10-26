Jueza exige a Trump aclarar sus planes con ICE en las urnas a días de las elecciones
Publicado el 26/10/2026 a las 19:04
- Jueza exige documentos al Gobierno.
- Organizaciones denuncian posible intimidación electoral.
- Trump rechaza planes de patrullaje.
Una jueza federal ordenó al Gobierno de Donald Trump entregar información sobre sus planes para la posible presencia de agentes federales en centros de votación.
La medida llega a ocho días de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, mientras organizaciones civiles alertan sobre el temor de algunos votantes.
La jueza Loren AliKhan fijó para este lunes 26 de octubre la entrega de una primera serie de documentos relacionados con los planes de despliegue.
Para el miércoles 28, el Gobierno debe proporcionar análisis sobre amenazas reales o previstas relacionadas con lugares donde se vota o se procesan boletas.
Por qué hay demandas por ICE en centros de votación
El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene hasta este lunes para entregar a una jueza sus planes de despliegue de agentes federales en los centros electorales, a ocho días de las elecciones de medio mandato.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 26, 2026
AliKhan, jueza del Distrito de Columbia, reunió varias demandas presentadas por gobiernos locales, organizaciones civiles, sindicatos y líderes demócratas.
Entre los demandantes figuran Denver, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), UnidosUS y la organización de derechos civiles NAACP.
Los grupos sostienen que la posible presencia de agentes armados de ICE y del FBI podría intimidar a los votantes y vulnerar la Ley de Derecho al Voto.
La entrega de documentos busca aportar información al litigio; la orden no demuestra por sí sola que exista un despliegue programado en los centros electorales.
Qué dice el Gobierno de Trump sobre ICE y las elecciones
El Gobierno respondió ante el tribunal que los demandantes no identificaron una política que ordene enviar agentes armados del Departamento de Seguridad Nacional a las urnas.
La administración calificó esos temores de especulativos y ha sostenido que ICE no planea operaciones dirigidas específicamente a centros de votación.
En septiembre, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que ICE no patrullaría los lugares donde se emiten votos.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que los agentes acudan ante una amenaza o para ejecutar una orden contra una persona buscada.
Detención cerca de un centro de voto anticipado en Florida
La controversia también alcanza a los Cayos de Florida, donde una funcionaria electoral investiga una detención realizada junto a un centro de voto anticipado.
Sherri Hodies, supervisora electoral del condado de Monroe, informó al FBI después de que agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza detuvieran a un hombre el 20 de octubre.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aseguró que se trató de una operación migratoria dirigida contra esa persona, quien estacionó junto al centro electoral.
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Las demandas también mencionan intervenciones previas de ICE cerca de centros de votación en San Antonio, Texas, y el condado de Ventura, California.
Qué pueden hacer los votantes ante una posible intimidación
Los votantes pueden consultar su registro, identificar su centro electoral y revisar las opciones de voto anticipado disponibles en su estado.
Si presencian una situación que consideran intimidatoria, pueden informar de inmediato a los funcionarios electorales responsables del lugar.
También pueden anotar los detalles del incidente y comunicarse con la oficina electoral local para conocer los canales disponibles para presentar una queja.
Las reglas y los procedimientos varían entre estados, por lo que conviene consultar fuentes electorales oficiales antes de acudir a votar.