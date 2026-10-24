Operativo de ICE en Houston termina con choque y arresto de mexicano tras intentar evadirlos

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó con un choque, una persecución y la detención de un mexicano en Houston, Texas.

El incidente ocurrió el 22 de octubre, cuando agentes federales intentaban detener a Luis Eduardo Villanueva Loredo, de 52 años, en el noroeste de la ciudad.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el conductor intentó escapar de los oficiales, perdió el control de su camioneta y terminó dentro de una zanja.

Las autoridades locales confirmaron que ambos vehículos chocaron, pero mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente.

Operativo de ICE en Houston: choque y arresto de mexicano

Según la nueva versión del DHS, el conductor huyó a pie después de que su camioneta golpeara el vehículo de los agentes. ➡️ https://t.co/WtqxcDmnvp https://t.co/3VJzKtvlqm — N+ UNIVISION HOUSTON (@nmasunivision45) October 23, 2026

El DHS explicó que los agentes realizaban un operativo dirigido específicamente contra Villanueva Loredo cuando le ordenaron detenerse mediante luces de emergencia y sirenas.

De acuerdo con la versión federal, el mexicano continuó conduciendo hasta salirse de la carretera y caer en una zanja cercana.

Los oficiales creyeron inicialmente que la camioneta había quedado inmovilizada. Sin embargo, el vehículo consiguió salir y chocó contra la unidad federal.

ICE aseguró que el impacto alcanzó la parte delantera de su vehículo, del lado del conductor, antes de que el mexicano escapara corriendo.