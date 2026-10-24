Operativo de ICE en Houston termina con choque y arresto de mexicano tras intentar evadirlos
Publicado el 23/10/2026 a las 20:39
Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó con un choque, una persecución y la detención de un mexicano en Houston, Texas.
El incidente ocurrió el 22 de octubre, cuando agentes federales intentaban detener a Luis Eduardo Villanueva Loredo, de 52 años, en el noroeste de la ciudad.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el conductor intentó escapar de los oficiales, perdió el control de su camioneta y terminó dentro de una zanja.
Las autoridades locales confirmaron que ambos vehículos chocaron, pero mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente.
Operativo de ICE en Houston: choque y arresto de mexicano
Según la nueva versión del DHS, el conductor huyó a pie después de que su camioneta golpeara el vehículo de los agentes. ➡️ https://t.co/WtqxcDmnvp https://t.co/3VJzKtvlqm
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El DHS explicó que los agentes realizaban un operativo dirigido específicamente contra Villanueva Loredo cuando le ordenaron detenerse mediante luces de emergencia y sirenas.
De acuerdo con la versión federal, el mexicano continuó conduciendo hasta salirse de la carretera y caer en una zanja cercana.
Los oficiales creyeron inicialmente que la camioneta había quedado inmovilizada. Sin embargo, el vehículo consiguió salir y chocó contra la unidad federal.
ICE aseguró que el impacto alcanzó la parte delantera de su vehículo, del lado del conductor, antes de que el mexicano escapara corriendo.
Sheriff de Harris investiga el choque durante el operativo migratorio
ICE detained 52-year-old Luis Eduardo Villanueva Loredo on Thursday. https://t.co/TFbs5GAbHP
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La Oficina del Sheriff del condado Harris informó que recibió una llamada al 911 aproximadamente a las 6:41 de la mañana.
El incidente ocurrió en la cuadra 12400 de Old Foltin Road, donde los agentes federales reportaron una persecución vehicular.
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Según el informe preliminar, la camioneta no logró completar una curva en forma de S y terminó fuera del camino.
Cuando regresó a la carretera, ambos vehículos hicieron contacto. El impacto provocó daños en una luz trasera de la camioneta.
Mexicano detenido por ICE fue trasladado a un hospital
Después del choque, Villanueva Loredo abandonó su vehículo y huyó a pie, según la información proporcionada por las autoridades migratorias.
Los agentes lo persiguieron y consiguieron detenerlo poco después, mientras esperaban la llegada de las autoridades locales para documentar el accidente.
Durante la espera, el detenido manifestó molestias en el pecho, por lo que los oficiales solicitaron asistencia médica de emergencia.
El DHS indicó que los paramédicos no detectaron problemas durante la evaluación inicial, aunque decidieron trasladarlo preventivamente a un hospital.
ICE revela antecedentes migratorios del mexicano detenido en Texas
Las autoridades federales afirmaron que Villanueva Loredo permanece en Estados Unidos sin un estatus migratorio autorizado.
ICE también señaló que el mexicano había recibido un retorno voluntario a su país el 26 de marzo de 2007.
Según la agencia, posteriormente regresó a territorio estadounidense, aunque no precisó cuándo ocurrió el ingreso ni por qué lugar cruzó la frontera.
La Oficina del Sheriff confirmó que el detenido permanecía estable y que investiga el choque en coordinación con la Fiscalía del condado Harris.
Qué se sabe del operativo de ICE y qué sigue en la investigación
El DHS advirtió que agredir u obstaculizar a funcionarios federales puede constituir un delito, dependiendo de las circunstancias y las disposiciones aplicables.
Sin embargo, las autoridades no informaron si Villanueva Loredo enfrenta cargos penales relacionados con el choque o la persecución.
La investigación local deberá esclarecer cómo ocurrió el contacto entre los vehículos y establecer si existen elementos para presentar posibles acusaciones.
Por ahora, la versión de ICE sobre el intento de evasión constituye una declaración oficial, mientras las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.
Fuentes: Univision, KHOU11