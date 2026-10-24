Trump se acerca al millón de deportaciones: las detenciones dentro de EEUU se disparan

La política migratoria del presidente Donald Trump se acerca a una cifra histórica: 980,000 deportaciones durante su segundo mandato, según estimaciones del Migration Policy Institute (MPI).

El informe revela que las expulsiones de inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos aumentaron considerablemente, incluso mientras los cruces irregulares en la frontera con México permanecen en niveles históricamente bajos.

El análisis también identifica un cambio en las operaciones migratorias: las detenciones dentro del país representan una proporción cada vez mayor de las deportaciones realizadas por las autoridades federales.

Las cifras son estimaciones del MPI, no un balance oficial exhaustivo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuya información pública detallada sobre estas operaciones sigue siendo limitada.

Deportaciones de Trump: 980,000 expulsiones y miles de salidas voluntarias

Un estudio del MPI muestra que en los primeros 18 meses de mandato se ha expulsado a 980.000 migrantes, la mayoría desde la frontera. Solo un 31% tenía antecedentes penales https://t.co/Tq0SYJxHSc https://t.co/H1YTDroPDJ — EL PAÍS US (@el_paisus) October 22, 2026

De las 980,000 deportaciones estimadas, aproximadamente 170,000 corresponden a procedimientos de salida o retorno voluntario autorizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según el MPI, la administración ha utilizado estos mecanismos para gestionar expulsiones sin depender exclusivamente de los procedimientos ante tribunales migratorios, que enfrentan una considerable acumulación de expedientes.

TE PUEDE INTERESAR: ICE detiene a 14 personas en operativo en Georgia y alguacil lanza advertencia por alertas en redes

El informe señala que cerca del 69% de las deportaciones correspondió a personas interceptadas en la frontera, pese a la disminución de los cruces irregulares.

Asimismo, aproximadamente 340,000 migrantes, equivalentes al 35% del total, fueron arrestados y posteriormente deportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).