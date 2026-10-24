Trump se acerca al millón de deportaciones: las detenciones dentro de EEUU se disparan
Publicado el 23/10/2026 a las 20:07
La política migratoria del presidente Donald Trump se acerca a una cifra histórica: 980,000 deportaciones durante su segundo mandato, según estimaciones del Migration Policy Institute (MPI).
El informe revela que las expulsiones de inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos aumentaron considerablemente, incluso mientras los cruces irregulares en la frontera con México permanecen en niveles históricamente bajos.
El análisis también identifica un cambio en las operaciones migratorias: las detenciones dentro del país representan una proporción cada vez mayor de las deportaciones realizadas por las autoridades federales.
Las cifras son estimaciones del MPI, no un balance oficial exhaustivo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuya información pública detallada sobre estas operaciones sigue siendo limitada.
Deportaciones de Trump: 980,000 expulsiones y miles de salidas voluntarias
Un estudio del MPI muestra que en los primeros 18 meses de mandato se ha expulsado a 980.000 migrantes, la mayoría desde la frontera. Solo un 31% tenía antecedentes penales https://t.co/Tq0SYJxHSc https://t.co/H1YTDroPDJ
— EL PAÍS US (@el_paisus) October 22, 2026
De las 980,000 deportaciones estimadas, aproximadamente 170,000 corresponden a procedimientos de salida o retorno voluntario autorizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según el MPI, la administración ha utilizado estos mecanismos para gestionar expulsiones sin depender exclusivamente de los procedimientos ante tribunales migratorios, que enfrentan una considerable acumulación de expedientes.
TE PUEDE INTERESAR: ICE detiene a 14 personas en operativo en Georgia y alguacil lanza advertencia por alertas en redes
El informe señala que cerca del 69% de las deportaciones correspondió a personas interceptadas en la frontera, pese a la disminución de los cruces irregulares.
Asimismo, aproximadamente 340,000 migrantes, equivalentes al 35% del total, fueron arrestados y posteriormente deportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Arrestos de ICE dentro de Estados Unidos aumentan durante 2026
Trump ha deportado a casi un millón de personas en su segundo mandato, según informe
https://t.co/Zv5DDXEfT4
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) October 23, 2026
Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a aproximadamente 300,000 inmigrantes arrestados inicialmente dentro del territorio estadounidense, quienes representan cerca del 31% de las deportaciones estimadas.
El MPI considera que entre estas personas podrían encontrarse inmigrantes que llevaban años viviendo en comunidades estadounidenses, aunque el informe no establece cuánto tiempo residió cada una.
Las deportaciones relacionadas con detenciones dentro del país representaron el 28% del total durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025.
Esa proporción aumentó al 34% durante el primer semestre de 2026 y alcanzó el 39% en julio, según los cálculos presentados por el instituto.
Deportaciones mensuales de inmigrantes detenidos en EEUU se duplican
El ritmo de expulsiones también cambió significativamente: durante los primeros tres meses del segundo mandato, las deportaciones de inmigrantes arrestados dentro del país promediaron 8,000 mensuales.
Entre mayo y julio de 2026, ese promedio aumentó a 19,000 deportaciones mensuales, una diferencia de 11,000 casos y un incremento aproximado del 138%.
Estas cifras reflejan una mayor participación de las operaciones migratorias dentro del territorio estadounidense, aunque no permiten determinar por sí solas las circunstancias legales de cada expulsión.
Para las familias inmigrantes, el informe ofrece un panorama del alcance de las medidas migratorias y subraya la importancia de distinguir entre arrestos, deportaciones y salidas voluntarias.
Fuentes: Vanguardia, El Nuevo Heraldo