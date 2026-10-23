ICE detiene a 14 personas en operativo en Georgia y alguacil lanza advertencia por alertas en redes

Un operativo migratorio realizado en el condado de Worth en Georgia, terminó con 14 personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La intervención ocurrió el 20 de octubre, cuando agentes federales participaron en controles vehiculares con apoyo de las autoridades locales.

El alguacil Donald Whitaker confirmó la colaboración de su oficina y cuestionó las publicaciones que advertían sobre la presencia de ICE.

Las autoridades todavía no han revelado las identidades de los detenidos, sus posibles cargos ni los centros donde permanecen bajo custodia.

Operativo de ICE en el condado de Worth: ¿cómo ocurrieron las detenciones?

Los controles se desarrollaron en el sector este del condado de Worth, entre las 12:00 del mediodía y las 5:00 de la tarde.

Whitaker explicó que entre cuatro y seis agentes federales participaron en la intervención junto con personal de la oficina del alguacil.

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Según el funcionario, el objetivo era localizar a personas requeridas por ICE, agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Al finalizar las revisiones, 14 personas quedaron bajo custodia federal, aunque no se precisó cuántos vehículos fueron inspeccionados durante las cinco horas.