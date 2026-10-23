ICE detiene a 14 personas en operativo en Georgia y alguacil lanza advertencia por alertas en redes
Publicado el 22/10/2026 a las 21:56
Un operativo migratorio realizado en el condado de Worth en Georgia, terminó con 14 personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La intervención ocurrió el 20 de octubre, cuando agentes federales participaron en controles vehiculares con apoyo de las autoridades locales.
El alguacil Donald Whitaker confirmó la colaboración de su oficina y cuestionó las publicaciones que advertían sobre la presencia de ICE.
Las autoridades todavía no han revelado las identidades de los detenidos, sus posibles cargos ni los centros donde permanecen bajo custodia.
Operativo de ICE en el condado de Worth: ¿cómo ocurrieron las detenciones?
Los controles se desarrollaron en el sector este del condado de Worth, entre las 12:00 del mediodía y las 5:00 de la tarde.
Whitaker explicó que entre cuatro y seis agentes federales participaron en la intervención junto con personal de la oficina del alguacil.
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Según el funcionario, el objetivo era localizar a personas requeridas por ICE, agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Al finalizar las revisiones, 14 personas quedaron bajo custodia federal, aunque no se precisó cuántos vehículos fueron inspeccionados durante las cinco horas.
Alguacil critica las alertas sobre redadas de ICE en redes sociales[caption id="attachment_1697905" align="alignnone" width="1024"] Operativo de ICE en el condado de Worth: ¿cómo ocurrieron las detenciones? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
El operativo también provocó controversia por mensajes publicados en redes sociales que informaban sobre los controles migratorios en determinadas carreteras.
Algunas publicaciones recomendaban evitar el área o utilizar caminos alternativos para no encontrarse con los agentes que realizaban las inspecciones.
Whitaker manifestó su desacuerdo y argumentó que estas advertencias podrían facilitar que personas buscadas por las autoridades escaparan de los controles.
El alguacil consideró que difundir esos mensajes puede dificultar las operaciones policiales, aunque no se reportaron arrestos relacionados con dichas publicaciones.
¿Qué se sabe de las 14 personas detenidas por ICE?
Hasta ahora, las autoridades locales no han proporcionado información que permita establecer la situación migratoria individual de las personas arrestadas.
Tampoco se ha confirmado si enfrentan acusaciones penales, procedimientos administrativos migratorios u órdenes de expulsión pendientes de ejecución.
Whitaker reconoció que desconoce los lugares donde permanecen retenidas las 14 personas después de haber sido entregadas a los agentes federales.
Esta falta de información impide determinar cuántos detenidos podrían enfrentar procedimientos de deportación y si alguno cuenta con recursos migratorios pendientes.
¿Qué pueden hacer las familias ante detenciones de ICE?
Las familias que buscan a una persona detenida pueden consultar el sistema oficial de localización de detenidos de ICE.
La herramienta permite realizar búsquedas con información personal o mediante el número de registro migratorio, cuando este se encuentra disponible.
Sin embargo, los datos pueden tardar en aparecer y no todas las personas bajo custodia son localizables inmediatamente mediante el sistema.
Mientras tanto, el operativo mantiene abiertas preguntas sobre los motivos específicos de las detenciones y el destino de las personas trasladadas.
Lo que debes saber del operativo migratorio
- Por qué importa: La intervención evidencia la colaboración entre autoridades locales y federales en operativos migratorios que pueden afectar a familias de la comunidad.
- El dato: ICE detuvo a 14 personas durante cinco horas de controles vehiculares.
- El proceso: Los detenidos quedaron bajo custodia federal y todavía se desconocen sus casos individuales.
- Qué pueden hacer: Consultar el localizador oficial de detenidos de ICE y buscar orientación jurídica acreditada si un familiar está desaparecido.
Fuente: Telemundo