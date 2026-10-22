Ocho de cada 10 deportados no tenían antecedentes penales, según el MPI
Publicado el 22/10/2026 a las 12:55
Ocho de cada 10 deportados por el gobierno de Donald Trump no tenían antecedentes penales, y cada vez más de ellos llevaban años viviendo en Estados Unidos. Así lo concluye un análisis del Migration Policy Institute (MPI), un grupo de investigación apartidista, según informó Noticias Telemundo el 22 de octubre de 2026.
- Desde el 20 de enero de 2025 hasta julio de 2026 se deportó a unas 980,000 personas, y solo el 20% tenía antecedentes penales.
- El 61% de los deportados llevaba al menos dos años en el país, y el 15%, al menos 10 años.
- El gobierno sostiene que su campaña apunta a "lo peor de lo peor"; el DHS no respondió a Telemundo.
Por qué importa: las cifras permiten comparar el discurso oficial con los datos de las deportaciones, y muestran que el perfil de los deportados se acerca cada vez más al de familias con raíces en el país.
Qué dice el análisis sobre los antecedentes penales
El autor es Marc Rosenblum, quien dirigió hasta este verano la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS) del DHS. Según su análisis, de quienes sí tenían antecedentes, la mitad de los cargos reportados eran infracciones de tránsito o cruce ilegal de la frontera.
"No es el caso que la mayoría de las condenas sean por delitos violentos o graves", afirmó Rosenblum. Y añadió: "Creo que al enfocarse tan ampliamente en deportar a cuanta gente sea posible, eso dificulta enfocarse en deportar a cuantos criminales sea posible".
Según el experto, incluso las deportaciones de personas con antecedentes están por debajo de los niveles más altos de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.
Más arrestos de personas que llevan años en el país
El estudio detecta un cambio hacia el interior del país. Entre enero y marzo de 2025, unas 10,000 personas deportadas al mes llevaban al menos dos años en Estados Unidos. De mayo a julio de 2026, el promedio subió 77%, hasta 18,000 al mes.
Entre quienes llevaban al menos 10 años, el aumento fue de 147%: de 2,400 a 6,000 al mes.
Un caso ilustra esa tendencia. Según EFE (21 de octubre), el cubano Noslén Sendra, de 41 años, está detenido en el centro de Krome, en Miami, desde noviembre de 2025, después de acudir a una cita con ICE. Tiene diabetes tipo 2 y ha sufrido tres episodios de pancreatitis aguda. Su esposa, Anisley Cortez, dijo que lo notificaron de que podría ser deportado a África porque ni Cuba ni México lo aceptan. La abogada Shalyn Fluharty indicó que se prevén vuelos esta semana a la República Centroafricana y posiblemente a Burundi, algo que no está confirmado.
Según CubitaNOW, Human Rights Watch contó 536 deportaciones a países africanos distintos al de origen entre enero de 2025 y agosto de 2026. Ya informamos sobre las deportaciones a África de migrantes enfermos y sobre el fallo de la Corte Suprema, que permitió continuar las deportaciones a terceros países mientras se resuelve su legalidad.
La postura del gobierno y las cifras oficiales
El DHS no respondió a las preguntas de Noticias Telemundo. El gobierno sostiene que su campaña apunta a "lo peor de lo peor" y que todos los que salieron del país eran inmigrantes ilegales.
Sus cifras son mayores que las del análisis: 1.1 millones de deportados más 2.2 millones de salidas "voluntarias" o autodeportaciones, es decir, más de 3 millones en total según el DHS. Aun así, la cifra de deportaciones no alcanza la meta de 1 millón al año.
Rosenblum señala otro problema: el gobierno no ha publicado los informes anuales detallados de la OHSS, por lo que tuvo que usar datos obtenidos mediante solicitudes FOIA, que permiten pedir información pública.
El conteo de las autodeportaciones
Rosenblum estima que entre 790,000 y 1.9 millones de personas que llevaban al menos un año en el país se fueron por su cuenta, ya sea por salidas voluntarias o mediante Project Homecoming. Ese programa usa la aplicación CBP Home y ofrece hasta $2,600 para irse.
El experto advierte que ese conteo probablemente incluye a migrantes con situación legal y a ciudadanos, como niños estadounidenses que se fueron con sus padres. "La app no hace una revisión de estatus de ciudadanía", dijo. Por eso, el número de personas en situación irregular que salieron podría ser menor al que presenta el gobierno.
Si tú o tu familia tienen un caso
- Consulta a un abogado de inmigración acreditado. Una revisión a tiempo puede revelar opciones que no conocías.
- No faltes a tus citas con inmigración ni con el tribunal; una ausencia puede empeorar tu situación.
- Ten un plan familiar: define quién cuidaría a tus hijos y cómo se comunicará tu familia.
- Mantén tus documentos a mano: identificación, actas de nacimiento, comprobantes de residencia y copias de tus trámites.
- Desconfía de los "notarios" que prometen arreglar papeles; no son abogados y pueden perjudicar tu caso.
Fuentes: Noticias Telemundo (análisis del Migration Policy Institute); EFE, vía swissinfo; CubitaNOW. Datos consultados el 22 de octubre de 2026.