Ocho de cada 10 deportados por el gobierno de Donald Trump no tenían antecedentes penales, y cada vez más de ellos llevaban años viviendo en Estados Unidos. Así lo concluye un análisis del Migration Policy Institute (MPI), un grupo de investigación apartidista, según informó Noticias Telemundo el 22 de octubre de 2026.

Desde el 20 de enero de 2025 hasta julio de 2026 se deportó a unas 980,000 personas, y solo el 20% tenía antecedentes penales.

El 61% de los deportados llevaba al menos dos años en el país, y el 15%, al menos 10 años.

El gobierno sostiene que su campaña apunta a "lo peor de lo peor"; el DHS no respondió a Telemundo.

Por qué importa: las cifras permiten comparar el discurso oficial con los datos de las deportaciones, y muestran que el perfil de los deportados se acerca cada vez más al de familias con raíces en el país.

Qué dice el análisis sobre los antecedentes penales

El autor es Marc Rosenblum, quien dirigió hasta este verano la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS) del DHS. Según su análisis, de quienes sí tenían antecedentes, la mitad de los cargos reportados eran infracciones de tránsito o cruce ilegal de la frontera.

"No es el caso que la mayoría de las condenas sean por delitos violentos o graves", afirmó Rosenblum. Y añadió: "Creo que al enfocarse tan ampliamente en deportar a cuanta gente sea posible, eso dificulta enfocarse en deportar a cuantos criminales sea posible".

Según el experto, incluso las deportaciones de personas con antecedentes están por debajo de los niveles más altos de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.

Más arrestos de personas que llevan años en el país

El estudio detecta un cambio hacia el interior del país. Entre enero y marzo de 2025, unas 10,000 personas deportadas al mes llevaban al menos dos años en Estados Unidos. De mayo a julio de 2026, el promedio subió 77%, hasta 18,000 al mes.

Entre quienes llevaban al menos 10 años, el aumento fue de 147%: de 2,400 a 6,000 al mes.