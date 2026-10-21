Denuncian que EEUU deportará a África a migrantes enfermos que México rechazó
Publicado el 21/10/2026 a las 15:16
- Migrantes enfermos enfrentan posibles deportaciones a África.
- México rechazó recibir a algunos detenidos.
- Abogada advierte sobre dos posibles vuelos.
EEUU deportará a África. Familias y organizaciones defensoras de migrantes denunciaron que Estados Unidos planea deportar esta semana a África a personas con enfermedades graves detenidas en el sur de Florida, después de que México rechazara recibir a algunos de ellos por su estado de salud.
La denuncia fue presentada durante una conferencia de prensa virtual organizada por The Workers Circle, según informó la agencia EFE. Los familiares temen que los traslados pongan en peligro la vida de personas que necesitan atención médica continua.
Migrante con diabetes podría ser enviado a África
Uno de los casos es el de Noslen Sendra González, detenido en el centro migratorio de Krome, en Miami. Su esposa, Anisley Cortez, advirtió sobre las consecuencias de enviarlo a un país africano.
"Tengo mucho miedo de que pueda aparecer en África, y en África se me muere", declaró Cortez durante la conferencia.
Sendra padece diabetes tipo 2 y necesita insulina. Según su esposa, durante su detención sufrió tres episodios de pancreatitis aguda necrotizante que obligaron a hospitalizarlo en tres ocasiones.
El migrante fue detenido en noviembre de 2025 cuando acudió a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Posteriormente pasó cinco meses en el centro conocido como Alligator Alcatraz, cerca de los Everglades.
México y Cuba no aceptarían al detenido
Cortez aseguró que el domingo agentes migratorios notificaron a su esposo que podría ser deportado a África porque ni Cuba ni México aceptan recibirlo.
La mujer pidió que las autoridades lo liberen si no pueden concretar su deportación. Mientras tanto, Sendra mantiene pendiente desde mayo una petición de hábeas corpus ante una corte federal de Miami, de acuerdo con registros judiciales citados por EFE.
Arianne Betancourt, organizadora de The Workers Circle, señaló que otros migrantes detenidos en Krome y en el Centro de Transición de Broward, ubicado en Pompano Beach, recibieron avisos similares.
Betancourt también denunció que personas ya deportadas a África, con quienes mantiene comunicación, no están recibiendo atención médica en los lugares donde permanecen retenidas.
EEUU deportará a África: Advierten sobre posibles vuelos esta semana
La abogada de inmigración Shalyn Fluharty, representante de varios migrantes afectados, anticipó que podrían realizarse dos vuelos durante la semana, posiblemente el jueves 22 y el viernes 23 de octubre.
Los destinos mencionados son República Centroafricana y, posiblemente, Burundi. Sin embargo, la abogada aclaró que todavía no existe confirmación definitiva sobre las fechas ni los países receptores.
Fluharty cuestionó que ICE considere aptas para volar a personas hospitalizadas repetidamente durante su detención, especialmente cuando los traslados pueden extenderse hasta 24 horas y realizarse con grilletes.
Corte Suprema permite continuar las deportaciones
La controversia ocurre mientras sigue abierta una disputa judicial sobre las expulsiones de migrantes a terceros países, es decir, naciones distintas de aquellas de donde son originarios.
En septiembre, un tribunal de apelaciones declaró ilegal la política del Gobierno de Donald Trump por no garantizar una oportunidad adecuada para impugnar esas deportaciones.
Sin embargo, a finales de ese mes, la Corte Suprema suspendió el fallo y permitió que los traslados continuaran mientras revisa la legalidad de la medida.
El máximo tribunal escuchará los argumentos de las partes el próximo 9 de diciembre. Hasta entonces, las familias afectadas permanecen pendientes de las decisiones migratorias y de la situación médica de sus seres queridos.