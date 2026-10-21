Denuncian que EEUU deportará a África a migrantes enfermos que México rechazó

Migrantes enfermos enfrentan posibles deportaciones a África.

México rechazó recibir a algunos detenidos.

Abogada advierte sobre dos posibles vuelos.

EEUU deportará a África. Familias y organizaciones defensoras de migrantes denunciaron que Estados Unidos planea deportar esta semana a África a personas con enfermedades graves detenidas en el sur de Florida, después de que México rechazara recibir a algunos de ellos por su estado de salud.

La denuncia fue presentada durante una conferencia de prensa virtual organizada por The Workers Circle, según informó la agencia EFE. Los familiares temen que los traslados pongan en peligro la vida de personas que necesitan atención médica continua.

Migrante con diabetes podría ser enviado a África

Uno de los casos es el de Noslen Sendra González, detenido en el centro migratorio de Krome, en Miami. Su esposa, Anisley Cortez, advirtió sobre las consecuencias de enviarlo a un país africano.

"Tengo mucho miedo de que pueda aparecer en África, y en África se me muere", declaró Cortez durante la conferencia.

Sendra padece diabetes tipo 2 y necesita insulina. Según su esposa, durante su detención sufrió tres episodios de pancreatitis aguda necrotizante que obligaron a hospitalizarlo en tres ocasiones.

El migrante fue detenido en noviembre de 2025 cuando acudió a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Posteriormente pasó cinco meses en el centro conocido como Alligator Alcatraz, cerca de los Everglades.