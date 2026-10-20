HRW pide que ICE no acuda a los centros de votación para «evitar intimidar a los votantes»

HRW pide alejar a ICE de urnas

Advierten posible intimidación contra votantes inmigrantes

Gobierno niega planes de despliegue electoral.

ICE en elecciones. La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este martes al Gobierno de Estados Unidos que mantenga a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alejados de los centros de votación durante las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, ante el temor a que su presencia "intimide" a los votantes.

La ONG advirtió de que la presencia de agentes migratorios en colegios electorales puede "generar miedo, especialmente entre las comunidades inmigrantes".

Piden que Administración de Trump que garantice que las operaciones migratorias "no interfieran"

Según HRW, el 40 % de los encuestados en un sondeo realizado en septiembre por la Universidad de California en San Diego consideraba probable la presencia de agentes de ICE en los centros de votación, por lo que la organización reclamó a la Administración de Donald Trump que garantice que las operaciones migratorias "no interfieran" en las elecciones y que los votantes puedan "acudir a las urnas sin temor a ser detenidos o sufrir represalias".

La organización agregó que hay varias demandas judiciales para impedir que agentes migratorios se presenten en los centros de votación y otra que busca obligar al Gobierno a revelar sus planes sobre posibles actuaciones de ICE durante las elecciones.

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, afirmó a principios de septiembre que no había planes para desplegar agentes de ICE en los colegios electorales, pero dejó abierta la posibilidad de que acudan para ejecutar órdenes de detención.