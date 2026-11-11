Juez limita entrega de nombres.

Supervisor judicial revisará los registros.

Mamdani evalúa sus opciones legales.

Un juez federal ordenó a Nueva York cumplir una citación de ICE sobre residentes de un albergue del Bronx, con límites a la información entregada.

El fallo de Lewis Kaplan, emitido el 6 de noviembre, contempla un supervisor judicial que identificará a hombres con determinados antecedentes penales graves.

Solo los nombres seleccionados mediante ese procedimiento llegarían a la agencia. La resolución limita así la solicitud inicial, que abarcaba a todos los residentes.

El caso enfrenta las facultades federales de investigación migratoria con las objeciones de una ciudad que restringe su colaboración con ICE.

Qué datos revisará el supervisor judicial

🚨 BUSTED: A federal judge just ordered Zohran Mamdani’s City Hall to comply with an ICE subpoena for names at a Bronx migrant shelter. The judge is Lewis Kaplan, a CLINTON appointee. «The City has not shown that producing this list would be unduly https://t.co/bk5cpi4nTK — Orange Man Vlad (@orangmanviad) November 8, 2026



La controversia involucra el albergue Bruckner, situado en el 825 de East 141st Street, en Mott Haven, con capacidad para unos 2,200 hombres.

ICE solicitó nombres, fechas de nacimiento y registros identificativos. El supervisor deberá revisar la información para determinar quién cumple los criterios establecidos.

La selección contempla historiales relacionados con ocho delitos graves, entre ellos homicidio, violación, robo y agresión. No se limita necesariamente a condenas.

La orden tampoco determina que todos los residentes seleccionados sean deportables: los nombres servirían para la investigación migratoria que sostiene la agencia.