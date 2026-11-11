Nueva York deberá compartir con ICE datos de algunos residentes de un albergue del Bronx
Publicado el 10/11/2026 a las 19:01
- Juez limita entrega de nombres.
- Supervisor judicial revisará los registros.
- Mamdani evalúa sus opciones legales.
Un juez federal ordenó a Nueva York cumplir una citación de ICE sobre residentes de un albergue del Bronx, con límites a la información entregada.
El fallo de Lewis Kaplan, emitido el 6 de noviembre, contempla un supervisor judicial que identificará a hombres con determinados antecedentes penales graves.
Solo los nombres seleccionados mediante ese procedimiento llegarían a la agencia. La resolución limita así la solicitud inicial, que abarcaba a todos los residentes.
El caso enfrenta las facultades federales de investigación migratoria con las objeciones de una ciudad que restringe su colaboración con ICE.
Qué datos revisará el supervisor judicial
🚨 BUSTED: A federal judge just ordered Zohran Mamdani’s City Hall to comply with an ICE subpoena for names at a Bronx migrant shelter.
The judge is Lewis Kaplan, a CLINTON appointee.
«The City has not shown that producing this list would be unduly https://t.co/bk5cpi4nTK
— Orange Man Vlad (@orangmanviad) November 8, 2026
La controversia involucra el albergue Bruckner, situado en el 825 de East 141st Street, en Mott Haven, con capacidad para unos 2,200 hombres.
ICE solicitó nombres, fechas de nacimiento y registros identificativos. El supervisor deberá revisar la información para determinar quién cumple los criterios establecidos.
La selección contempla historiales relacionados con ocho delitos graves, entre ellos homicidio, violación, robo y agresión. No se limita necesariamente a condenas.
La orden tampoco determina que todos los residentes seleccionados sean deportables: los nombres servirían para la investigación migratoria que sostiene la agencia.
Mamdani evalúa opciones sin confirmar una apelación
La administración del alcalde Zohran Mamdani informó que revisa la decisión y evalúa sus opciones legales, según los reportes disponibles este 10 de noviembre.
Hasta esas actualizaciones, el gobierno municipal no había confirmado si presentaría una apelación contra el fallo o qué otra respuesta adoptaría.
La ciudad había cuestionado que ICE buscara información de manera generalizada, sin una justificación investigativa suficiente para abarcar a los residentes del refugio.
También alegó que atender el requerimiento supondría una carga excesiva. Kaplan consideró que ese argumento no quedó demostrado durante el litigio.
Defensores de inmigrantes piden impugnar el fallo
Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, pidió a Mamdani que recurra la resolución y mantenga la oposición municipal.
El dirigente cuestionó el alcance de la búsqueda federal y advirtió sobre los riesgos de conservar información personal de quienes necesitan alojamiento.
También propuso que las autoridades municipales y estatales reduzcan los datos que recopilan y almacenan los albergues sobre sus usuarios.
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Su postura centra el debate en la privacidad de personas vulnerables y en las consecuencias de utilizar registros asistenciales para investigaciones migratorias.
Qué sigue en la disputa entre Nueva York e ICE
El enfrentamiento comenzó en agosto de 2025 y acumuló cuatro citaciones con distintos alcances antes de la intervención judicial para exigir su cumplimiento.
Kaplan concedió 14 días para proponer el nombramiento y la remuneración del supervisor; ese plazo corresponde a esa propuesta, no a deportaciones.
El fallo no anuncia una redada ni establece expulsiones automáticas. Cualquier actuación posterior dependerá de las circunstancias individuales y los procedimientos correspondientes.
Los residentes pueden buscar orientación de abogados de inmigración o representantes acreditados y seguir las comunicaciones oficiales antes de tomar decisiones basadas en rumores.