Fallas médicas en 23 casos.

Ocho casos con fallas de RCP.

ICE duplicó sus centros.

Investigadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detectaron fallas en la atención médica que recibieron al menos 23 inmigrantes antes de morir bajo custodia de la agencia.

El San Francisco Chronicle obtuvo las revisiones internas de 29 muertes ocurridas entre enero de 2025 y enero de 2026. sfchronicle.com

La cifra corresponde a los expedientes que obtuvo el diario. Determinar si una deficiencia causó una muerte exige evaluar las circunstancias de cada caso.

Los informes permiten examinar qué hizo el personal cuando las personas detenidas avisaron que necesitaban ayuda y cómo respondió ante las emergencias.

Fallas en la atención médica de los centros de ICE

Aseguran que EEUU admitió deficiencias médicas en más de 20 muertes de migrantes bajo custodia del ICE https://t.co/m6eODyJj5J — BioBioChile (@biobio) November 9, 2026



Los investigadores detectaron que, en algunos casos, el personal se apartó de las prácticas clínicas seguras o dejó de brindar la atención que correspondía.

En al menos ocho casos, el personal omitió la reanimación cardiopulmonar (RCP) o la realizó de forma inadecuada, según los expedientes revisados por el diario.

Las revisiones permiten reconstruir la secuencia de una emergencia, desde el primer aviso hasta la intervención del personal médico o el traslado al hospital.

Esa cronología ayuda a ubicar en qué momento falló la respuesta, ya fuera durante la evaluación inicial o cuando la persona necesitó reanimación.