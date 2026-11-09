ICE revisó 29 muertes bajo su custodia y halló fallas médicas en al menos 23
Publicado el 09/11/2026 a las 18:08
- Fallas médicas en 23 casos.
- Ocho casos con fallas de RCP.
- ICE duplicó sus centros.
Investigadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detectaron fallas en la atención médica que recibieron al menos 23 inmigrantes antes de morir bajo custodia de la agencia.
El San Francisco Chronicle obtuvo las revisiones internas de 29 muertes ocurridas entre enero de 2025 y enero de 2026. sfchronicle.com
La cifra corresponde a los expedientes que obtuvo el diario. Determinar si una deficiencia causó una muerte exige evaluar las circunstancias de cada caso.
Los informes permiten examinar qué hizo el personal cuando las personas detenidas avisaron que necesitaban ayuda y cómo respondió ante las emergencias.
Fallas en la atención médica de los centros de ICE
Aseguran que EEUU admitió deficiencias médicas en más de 20 muertes de migrantes bajo custodia del ICE https://t.co/m6eODyJj5J
— BioBioChile (@biobio) November 9, 2026
Los investigadores detectaron que, en algunos casos, el personal se apartó de las prácticas clínicas seguras o dejó de brindar la atención que correspondía.
En al menos ocho casos, el personal omitió la reanimación cardiopulmonar (RCP) o la realizó de forma inadecuada, según los expedientes revisados por el diario.
Las revisiones permiten reconstruir la secuencia de una emergencia, desde el primer aviso hasta la intervención del personal médico o el traslado al hospital.
Esa cronología ayuda a ubicar en qué momento falló la respuesta, ya fuera durante la evaluación inicial o cuando la persona necesitó reanimación.
Dos muertes bajo custodia en California y Mississippi
⭕ Huabing Xie, un migrante indocumentado de China, se convirtió el 29 de septiembre en la última persona en morir bajo custodia del ICE en el año fiscal de 2025.
Con él fueron al menos 22 los extranjeros fallecidos tras ser detenidos
🖊 @Pcaromartin
https://t.co/1Tr2WcNPNr
— EL PAÍS América (@elpais_america) October 9, 2025
En California, Huabing Xie avisó que tenía dolor en el pecho. Ninguno de los profesionales médicos responsables en el centro lo evaluó ni le dio tratamiento.
Xie murió de un infarto casi dos horas después, según la reconstrucción del Chronicle a partir de los documentos internos.
En Mississippi, Delvin Rodríguez, un nicaragüense de 39 años, murió el 4 de diciembre de 2025, un día después de advertir a un guardia que quería morir.
Según ICE, el personal médico respondió al aviso de emergencia, intentó reanimarlo y lo trasladó a un hospital, donde falleció.
La expansión de los centros de detención de ICE[caption id="attachment_1700302" align="alignnone" width="1200"] ICE detectó fallas médicas antes de 23 muertes en custodia FOTO: EFE[/caption]
La red de detención creció de 134 centros en enero de 2025 a 272 en julio de 2026, según el Migration Policy Institute.
La administración de Donald Trump busca capacidad para mantener detenidas a 100.000 personas a la vez.
Para alcanzar esa meta, el gobierno prevé usar parte de los 240.000 millones de dólares que el Congreso destinó al control migratorio.
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Con más centros en operación, la supervisión debe abarcar cómo cada instalación evalúa los síntomas y cuánto tarda en responder a una emergencia.
Cómo localizar a una persona detenida por ICE
Las familias pueden consultar en español el localizador oficial de ICE para buscar a una persona adulta bajo custodia.
La búsqueda admite el número de extranjero, también llamado número A, junto con el país de nacimiento.
Si existe una urgencia médica, la familia puede comunicarla al centro y anotar cuándo la reportó y quién recibió el aviso.
ICE también ofrece la línea de información sobre detención en el 1-888-351-4024.