Agentes de ICE bloquean acceso de ambulancias a hospital en EEUU y desatan temor

ICE bloqueó acceso hospitalario durante dos horas

Ambulancias fueron desviadas hacia hospitales cercanos

Autoridades condenaron el operativo en Boyle Heights.

ICE bloquea acceso ambulancias. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bloquearon durante aproximadamente dos horas el acceso de ambulancias al Centro Médico Adventist Health White Memorial, ubicado en Boyle Heights, Los Ángeles, lo que obligó a desviar pacientes hacia otros hospitales.

El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre de 2026, cuando oficiales federales trasladaron a una persona bajo custodia migratoria que necesitaba atención médica inmediata, según informó La Opinión.

El detenido ingresó al área de emergencias, pero los agentes formaron una fila frente a la entrada destinada a las ambulancias, impidiendo temporalmente su acceso y generando preocupación entre el personal médico y la comunidad.

ICE bloquea acceso ambulancias: Hospital denuncia que el bloqueo no fue autorizado

November 7 2026: ICE agents are reportedly blocking the ambulance bay at Adventist Health White Memorial Medical Center in Boyle Heights, Los Angeles. https://t.co/aPXzGbUmZr — CantStopPoppin (@CantStopPoppin) November 7, 2026

Un portavoz del hospital explicó a La Opinión que la institución no solicitó ni autorizó que los agentes bloquearan la entrada de urgencias.

“Cuando los agentes formaron una fila frente a nuestra entrada de ambulancias, algo que no habíamos solicitado ni autorizado, desviamos las ambulancias a hospitales cercanos durante aproximadamente dos horas”, declaró.

La medida buscó garantizar que los pacientes recibieran atención oportuna mientras permanecía restringido el acceso habitual. El medio 2001 también reportó que el centro médico activó sus protocolos de emergencia.

El hospital privado, sin fines de lucro, atiende a una comunidad predominantemente latina, donde la presencia de autoridades migratorias ha provocado preocupación por el acceso a servicios médicos.