Agentes de ICE bloquean acceso de ambulancias a hospital en EEUU y desatan temor
Publicado el 08/11/2026 a las 17:35
- ICE bloqueó acceso hospitalario durante dos horas
- Ambulancias fueron desviadas hacia hospitales cercanos
- Autoridades condenaron el operativo en Boyle Heights.
ICE bloquea acceso ambulancias. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bloquearon durante aproximadamente dos horas el acceso de ambulancias al Centro Médico Adventist Health White Memorial, ubicado en Boyle Heights, Los Ángeles, lo que obligó a desviar pacientes hacia otros hospitales.
El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre de 2026, cuando oficiales federales trasladaron a una persona bajo custodia migratoria que necesitaba atención médica inmediata, según informó La Opinión.
El detenido ingresó al área de emergencias, pero los agentes formaron una fila frente a la entrada destinada a las ambulancias, impidiendo temporalmente su acceso y generando preocupación entre el personal médico y la comunidad.
ICE bloquea acceso ambulancias: Hospital denuncia que el bloqueo no fue autorizado
November 7 2026: ICE agents are reportedly blocking the ambulance bay at Adventist Health White Memorial Medical Center in Boyle Heights, Los Angeles. https://t.co/aPXzGbUmZr
— CantStopPoppin (@CantStopPoppin) November 7, 2026
Un portavoz del hospital explicó a La Opinión que la institución no solicitó ni autorizó que los agentes bloquearan la entrada de urgencias.
“Cuando los agentes formaron una fila frente a nuestra entrada de ambulancias, algo que no habíamos solicitado ni autorizado, desviamos las ambulancias a hospitales cercanos durante aproximadamente dos horas”, declaró.
La medida buscó garantizar que los pacientes recibieran atención oportuna mientras permanecía restringido el acceso habitual. El medio 2001 también reportó que el centro médico activó sus protocolos de emergencia.
El hospital privado, sin fines de lucro, atiende a una comunidad predominantemente latina, donde la presencia de autoridades migratorias ha provocado preocupación por el acceso a servicios médicos.
White Memorial garantiza atención sin importar el estatus migratorio
Daniel Fontoura, presidente de Adventist Health White Memorial, respondió mediante un comunicado en el que reiteró que la prioridad del hospital es proteger a sus pacientes.
“Nuestra prioridad es cuidar de los pacientes. White Memorial es un lugar de sanación y seguridad para todos, independientemente de su estatus migratorio”, afirmó.
Fontoura aseguró que la institución no participa en operativos migratorios y que protege la información médica de quienes acuden a sus instalaciones, incluido su estatus migratorio.
“Todas las familias de Boyle Heights deben saber que pueden acudir a nosotros para recibir atención médica sin temor”, añadió, recordando que el hospital lleva más de un siglo atendiendo a la comunidad.
ICE bloquea acceso ambulancias. Karen Bass condena actuación de agentes migratorios
Overnight, federal immigration agents gathered in force outside of the ambulance bay at Adventist Health White Memorial Medical Center in Boyle Heights, effectively sealing off a critical entrance. For patients and families in medical crises, that presence was frightening at the worst possible moment.
A hospital should be the one place where people feel safe. No one should have to think twice about receiving care or fear that a loved one's treatment could be interrupted because of their immigration status.
I condemn ICE's actions and call on the Trump Administration to stop all immigration enforcement in and around health care facilities. Hospital leadership also had a duty to step in right away to protect patients and neighbors, and by all appearances, that did not happen.
All of Los Angeles stands with Boyle Heights, and we will use every lawful tool available to protect the community. Because in Los Angeles, we stand together, and we fight.
— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) November 7, 2026
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, criticó el bloqueo y sostuvo que los hospitales deben permanecer como espacios seguros para cualquier persona que necesite atención.
“Nadie debería tener que pensarlo dos veces antes de recibir atención médica ni temer que el tratamiento de un ser querido pueda verse interrumpido debido a su estatus migratorio”, expresó.
Por su parte, Nithya Raman, identificada en la cobertura de La Opinión como alcaldesa electa de Los Ángeles, calificó lo ocurrido como una afrenta a la población.
¿Qué derechos tienen los inmigrantes en hospitales?
I'm appalled by what took place last night at White Memorial hospital in Boyle Heights, where ICE agents were obstructing emergency room entry and detained two US citizens. I condemn these reckless actions by the Trump administration.
— Nithya Raman (@nithyavraman) November 8, 2026
El incidente ocurre después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminara, el 21 de enero de 2025, las directrices que limitaban operativos migratorios en lugares considerados sensibles, incluidos hospitales, escuelas e iglesias.
Sin embargo, la legislación federal EMTALA mantiene obligaciones de evaluación y estabilización de pacientes con emergencias médicas en los hospitales sujetos a esa ley, independientemente de su situación migratoria.
Asimismo, las leyes de privacidad médica, incluida HIPAA, establecen protecciones para la información de los pacientes, aunque contemplan excepciones legales específicas.
Una investigación de LAist, publicada en octubre de 2025, ya había documentado preocupaciones de médicos de White Memorial sobre la presencia de agentes migratorios durante la atención de pacientes detenidos.
La nueva controversia vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad de los hospitales y el acceso a servicios de emergencia en comunidades inmigrantes.