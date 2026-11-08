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Agentes de ICE bloquean acceso de ambulancias a hospital en EEUU y desatan temor
ICE bloquea acceso ambulancias durante dos horas a un hospital de Los Ángeles, obligando a desviar pacientes y provocando críticas.
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ICE bloquea acceso ambulancias Ilustración del despliegue de agentes de ICE en el acceso de emergencias de un hospital de Los Ángeles, donde se reportó el desvío de ambulancias durante aproximadamente dos horas. Crédito: Ilustración: MundoNow. La imagen es una recreación ilustrativa, no una fotografía del operativo real.
Foto Ilustración del despliegue de agentes de ICE en el acceso de emergencias de un hospital de Los Ángeles, donde se reportó el desvío de ambulancias durante aproximadamente dos horas. Crédito: Ilustración: MundoNow. La imagen es una recreación ilustrativa, no una fotografía del operativo real.

Publicado el 08/11/2026 a las 17:35

  • ICE bloqueó acceso hospitalario durante dos horas
  • Ambulancias fueron desviadas hacia hospitales cercanos
  • Autoridades condenaron el operativo en Boyle Heights.

ICE bloquea acceso ambulancias. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bloquearon durante aproximadamente dos horas el acceso de ambulancias al Centro Médico Adventist Health White Memorial, ubicado en Boyle Heights, Los Ángeles, lo que obligó a desviar pacientes hacia otros hospitales.

El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre de 2026, cuando oficiales federales trasladaron a una persona bajo custodia migratoria que necesitaba atención médica inmediata, según informó La Opinión.

El detenido ingresó al área de emergencias, pero los agentes formaron una fila frente a la entrada destinada a las ambulancias, impidiendo temporalmente su acceso y generando preocupación entre el personal médico y la comunidad.

ICE bloquea acceso ambulancias: Hospital denuncia que el bloqueo no fue autorizado

Un portavoz del hospital explicó a La Opinión que la institución no solicitó ni autorizó que los agentes bloquearan la entrada de urgencias.

“Cuando los agentes formaron una fila frente a nuestra entrada de ambulancias, algo que no habíamos solicitado ni autorizado, desviamos las ambulancias a hospitales cercanos durante aproximadamente dos horas”, declaró.

La medida buscó garantizar que los pacientes recibieran atención oportuna mientras permanecía restringido el acceso habitual. El medio 2001 también reportó que el centro médico activó sus protocolos de emergencia.

El hospital privado, sin fines de lucro, atiende a una comunidad predominantemente latina, donde la presencia de autoridades migratorias ha provocado preocupación por el acceso a servicios médicos.

White Memorial garantiza atención sin importar el estatus migratorio

Daniel Fontoura, presidente de Adventist Health White Memorial, respondió mediante un comunicado en el que reiteró que la prioridad del hospital es proteger a sus pacientes.

“Nuestra prioridad es cuidar de los pacientes. White Memorial es un lugar de sanación y seguridad para todos, independientemente de su estatus migratorio”, afirmó.

Fontoura aseguró que la institución no participa en operativos migratorios y que protege la información médica de quienes acuden a sus instalaciones, incluido su estatus migratorio.

“Todas las familias de Boyle Heights deben saber que pueden acudir a nosotros para recibir atención médica sin temor”, añadió, recordando que el hospital lleva más de un siglo atendiendo a la comunidad.

ICE bloquea acceso ambulancias. Karen Bass condena actuación de agentes migratorios


Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, criticó el bloqueo y sostuvo que los hospitales deben permanecer como espacios seguros para cualquier persona que necesite atención.

“Nadie debería tener que pensarlo dos veces antes de recibir atención médica ni temer que el tratamiento de un ser querido pueda verse interrumpido debido a su estatus migratorio”, expresó.

Por su parte, Nithya Raman, identificada en la cobertura de La Opinión como alcaldesa electa de Los Ángeles, calificó lo ocurrido como una afrenta a la población.

¿Qué derechos tienen los inmigrantes en hospitales?

El incidente ocurre después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminara, el 21 de enero de 2025, las directrices que limitaban operativos migratorios en lugares considerados sensibles, incluidos hospitales, escuelas e iglesias.

Sin embargo, la legislación federal EMTALA mantiene obligaciones de evaluación y estabilización de pacientes con emergencias médicas en los hospitales sujetos a esa ley, independientemente de su situación migratoria.

Asimismo, las leyes de privacidad médica, incluida HIPAA, establecen protecciones para la información de los pacientes, aunque contemplan excepciones legales específicas.

Una investigación de LAist, publicada en octubre de 2025, ya había documentado preocupaciones de médicos de White Memorial sobre la presencia de agentes migratorios durante la atención de pacientes detenidos.

La nueva controversia vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad de los hospitales y el acceso a servicios de emergencia en comunidades inmigrantes.

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