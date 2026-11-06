ICE detiene a estudiante colombiana antes de volar con su novio: Berkeley pide su regreso
Publicado el 06/11/2026 a las 18:53
- Fue detenida antes de volar.
- Su solicitud de asilo sigue pendiente.
- Berkeley movilizó asistencia para apoyarla.
Paula Valentina Albornoz Hernández, estudiante colombiana de 23 años de UC Berkeley, fue detenida por el ICE cuando esperaba abordar un vuelo nacional.
El arresto ocurrió el 30 de octubre en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Viajaba con su novio a Portland, Oregón, para pasar el fin de semana.
La joven cursa Administración de Empresas y tiene una solicitud de asilo pendiente, según su defensa, que presentó una impugnación federal contra la detención.
Permanece recluida en California City mientras sus abogados buscan su liberación y la universidad intenta evitar que el encierro interrumpa su formación académica.
El encuentro con los agentes, según su novio
Colombiana de 23 años fue detenida por ICE cuando abordaba un vuelo en Estados Unidos: estudiaba en Berkeley y tenía una solicitud de asilo pendiente https://t.co/DLxNg2gOU2
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 6, 2026
Su pareja, identificada públicamente como Anthony, relató que un hombre vestido de civil se acercó a ellos en la zona de abordaje.
Según su testimonio, el hombre mencionó nombres equivocados antes de preguntar por Paula, quien confirmó su identidad sin saber inicialmente que hablaba con un agente.
Después, otros agentes separaron a la pareja y le comunicaron que sería detenida porque su autorización de estancia había vencido.
El relato describe cómo comenzó el operativo desde la perspectiva del novio; por sí solo, no permite establecer judicialmente que existiera una “trampa”.
Asilo pendiente: qué argumentan la defensa y el DHS
Ver esta publicación en Instagram
El abogado Nikolas de Bremaeker sostiene que Paula solicitó asilo antes del plazo de un año y que huyó de violencia de género en Colombia.
Su defensa también afirma que contaba con un permiso de trabajo vigente y cuestiona la legalidad del arresto mediante una petición de habeas corpus.
El Departamento de Seguridad Nacional señala que ingresó el 6 de septiembre de 2022 y tenía autorización para permanecer hasta el 6 de marzo de 2023.
La dependencia sostiene que no salió al vencer ese permiso y permanecerá detenida durante el procedimiento migratorio. La legalidad de su custodia está siendo cuestionada.
UC Berkeley moviliza apoyo para que vuelva a clases
Ver esta publicación en Instagram
El rector Rich Lyons confirmó que la universidad activó asistencia legal y mantiene contacto con la familia y organizaciones que trabajan en el caso.
En un mensaje institucional, expresó el respaldo del campus y el objetivo de que la estudiante pueda regresar a continuar sus estudios.
Compañeros y familiares también han pedido su liberación. Su hermana Nicole abrió una recaudación para cubrir gastos relacionados con la detención y la defensa.
TE PUEDE INTERESAR: ICE bajo presión: demócratas preparan investigaciones por presuntos abusos contra inmigrantes
La preocupación inmediata incluye las clases y evaluaciones que Paula está perdiendo, además de la incertidumbre sobre cuánto tiempo permanecerá recluida.
Audiencia del 17 de noviembre: dos procesos diferentes
La estudiante tiene una audiencia migratoria programada para el 17 de noviembre, de acuerdo con la información difundida sobre su caso.
Ese procedimiento es distinto de la petición federal que cuestiona su detención; resolver uno no equivale automáticamente a decidir el otro.
Por ahora, ni el asilo pendiente ni la solicitud de liberación permiten anticipar cuál será la decisión de los tribunales.
Para otras familias inmigrantes, su abogado recomienda consultar su situación particular con un representante legal antes de viajar en avión dentro del país.