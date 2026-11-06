Fue detenida antes de volar.

Su solicitud de asilo sigue pendiente.

Berkeley movilizó asistencia para apoyarla.

Paula Valentina Albornoz Hernández, estudiante colombiana de 23 años de UC Berkeley, fue detenida por el ICE cuando esperaba abordar un vuelo nacional.

El arresto ocurrió el 30 de octubre en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Viajaba con su novio a Portland, Oregón, para pasar el fin de semana.

La joven cursa Administración de Empresas y tiene una solicitud de asilo pendiente, según su defensa, que presentó una impugnación federal contra la detención.

Permanece recluida en California City mientras sus abogados buscan su liberación y la universidad intenta evitar que el encierro interrumpa su formación académica.

El encuentro con los agentes, según su novio

Colombiana de 23 años fue detenida por ICE cuando abordaba un vuelo en Estados Unidos: estudiaba en Berkeley y tenía una solicitud de asilo pendiente https://t.co/DLxNg2gOU2 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 6, 2026



Su pareja, identificada públicamente como Anthony, relató que un hombre vestido de civil se acercó a ellos en la zona de abordaje.

Según su testimonio, el hombre mencionó nombres equivocados antes de preguntar por Paula, quien confirmó su identidad sin saber inicialmente que hablaba con un agente.

Después, otros agentes separaron a la pareja y le comunicaron que sería detenida porque su autorización de estancia había vencido.

El relato describe cómo comenzó el operativo desde la perspectiva del novio; por sí solo, no permite establecer judicialmente que existiera una “trampa”.