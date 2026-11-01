Jueza federal prohíbe al ICE detener a personas por su apariencia latina en California
Publicado el 01/11/2026 a las 13:11
Una nueva orden judicial limita los operativos migratorios en siete condados del sur de California, tras revelarse mensajes y grabaciones de agentes federales.
Una jueza federal ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejar de detener personas basándose únicamente en su apariencia latina y otros factores generales en California.
- Por qué importa: La resolución exige sospechas razonables individualizadas para realizar detenciones migratorias y busca impedir que la apariencia física sustituya las pruebas.
ICE no podrá justificar detenciones solo por la apariencia latina en California
Federal judge blocks ICE from making racially discriminatory stops in Southern California https://t.co/yq04rNhwvo
— Los Angeles Times (@latimes) October 29, 2026
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong concedió una nueva medida cautelar tras examinar pruebas relacionadas con operativos migratorios en el sur de California.
Según Los Angeles Times, la magistrada revisó grabaciones de cámaras corporales y mensajes intercambiados entre agentes federales durante sus operaciones.
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Los registros incluían expresiones despectivas contra personas latinas y migrantes, lo que reforzó los cuestionamientos judiciales sobre posibles prácticas de perfilamiento racial.
La jueza también cuestionó la capacitación defendida por el Gobierno federal frente a las conductas documentadas durante el litigio.
- Lo que cambia: Los agentes deben contar con motivos específicos para sospechar de una persona, no basarse únicamente en su apariencia, idioma o trabajo.
¿En qué condados de California se aplica la orden contra ICE?
Una jueza del estado de California emitie una orden que prohíbe a agentes migratorios detener a personas para interrogarlas basándose únicamente en estereotipos raciales.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 29, 2026
La medida abarca el Distrito Central de California, una jurisdicción federal que comprende siete condados del sur y centro del estado.
- Zonas afectadas: Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.
La resolución establece excepciones para puertos de entrada, controles fronterizos y otros lugares considerados legalmente equivalentes a la frontera.
Esto significa que la orden no elimina las facultades migratorias del ICE, sino que establece límites sobre cómo pueden justificarse determinadas detenciones.
La sospecha razonable individualizada exige circunstancias concretas relacionadas con cada persona, en lugar de características generales compartidas por una comunidad.
Mensajes de agentes del ICE fueron clave para la jueza
La demanda fue presentada por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del sur de California y Public Counsel.
Durante el proceso, Frimpong exigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregar comunicaciones de más de 800 agentes migratorios.
Según The Hill, la magistrada declaró al DHS en desacato por retrasar la entrega y estableció una multa diaria de $500.
- El dato: El DHS terminó pagando $3,500 por el retraso en cumplir la orden judicial de entregar información.
Las comunicaciones obtenidas posteriormente formaron parte del material utilizado para cuestionar las prácticas migratorias denunciadas por las organizaciones.
La jueza ya había limitado los arrestos migratorios sin orden judicial
En septiembre, Frimpong también restringió determinados arrestos migratorios sin orden judicial en los mismos siete condados de California.
La magistrada exigió documentar razones individuales para considerar que una persona podría escapar antes de que los agentes consiguieran una orden.
Los abogados demandantes revisaron 113 arrestos y encontraron que 89 carecían de evaluaciones específicas del riesgo de fuga o presentaban justificaciones muy similares.
- El límite: La situación migratoria irregular, por sí sola, no demuestra que una persona tenga intención de escapar.
La nueva resolución añade restricciones contra las detenciones basadas en características raciales o laborales, sin impedir los operativos sustentados en motivos legales.
Por ahora, la protección se concentra en la jurisdicción señalada y no equivale a una prohibición nacional de las detenciones migratorias.
Fuentes: El Pasís, Efe