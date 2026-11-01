Jueza federal prohíbe al ICE detener a personas por su apariencia latina en California

Una nueva orden judicial limita los operativos migratorios en siete condados del sur de California, tras revelarse mensajes y grabaciones de agentes federales.

Una jueza federal ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejar de detener personas basándose únicamente en su apariencia latina y otros factores generales en California.

- Por qué importa: La resolución exige sospechas razonables individualizadas para realizar detenciones migratorias y busca impedir que la apariencia física sustituya las pruebas.

ICE no podrá justificar detenciones solo por la apariencia latina en California

Federal judge blocks ICE from making racially discriminatory stops in Southern California https://t.co/yq04rNhwvo — Los Angeles Times (@latimes) October 29, 2026

La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong concedió una nueva medida cautelar tras examinar pruebas relacionadas con operativos migratorios en el sur de California.

Según Los Angeles Times, la magistrada revisó grabaciones de cámaras corporales y mensajes intercambiados entre agentes federales durante sus operaciones.

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Los registros incluían expresiones despectivas contra personas latinas y migrantes, lo que reforzó los cuestionamientos judiciales sobre posibles prácticas de perfilamiento racial.

La jueza también cuestionó la capacitación defendida por el Gobierno federal frente a las conductas documentadas durante el litigio.

- Lo que cambia: Los agentes deben contar con motivos específicos para sospechar de una persona, no basarse únicamente en su apariencia, idioma o trabajo.