TPS para venezolanos: fallo judicial desafía a Trump y abre la puerta a recuperar la protección migratoria

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos podría restablecerse el próximo 6 de noviembre, después de una nueva decisión judicial contra el Gobierno de Donald Trump.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en California, rechazó este viernes 30 de octubre una petición de la Administración para mantener suspendidas las protecciones migratorias.

La decisión representa un avance para cientos de miles de venezolanos que perdieron el beneficio, aunque todavía existe la posibilidad de otra intervención de la Corte Suprema.

Por qué importa: El TPS permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras permanece vigente, además de ofrecer protección temporal frente a la deportación.

¿Qué decidió el tribunal sobre el TPS para venezolanos?

Corte de Apelaciones ordena restaurar el TPS para venezolanos en EE.UU. Ver el video en el primer comentario 👇 https://t.co/fx1BABZtSE — CiberCuba - Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) October 30, 2026

El fallo está relacionado con la demanda National TPS Alliance contra Mullin, que cuestiona la decisión del Gobierno Trump de cancelar las protecciones migratorias.

Un tribunal inferior había determinado que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió sus facultades al anular una extensión previamente concedida a Venezuela.

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Sin embargo, la Administración acudió a la Corte Suprema, que autorizó temporalmente mantener suspendido el beneficio mientras avanzaba la disputa judicial.

El dato: Esa suspensión vence el 6 de noviembre, fecha en la que podrían recuperarse las protecciones si el máximo tribunal no interviene nuevamente.