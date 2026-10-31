TPS para venezolanos: fallo judicial desafía a Trump y abre la puerta a recuperar la protección migratoria
Publicado el 30/10/2026 a las 21:13
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos podría restablecerse el próximo 6 de noviembre, después de una nueva decisión judicial contra el Gobierno de Donald Trump.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en California, rechazó este viernes 30 de octubre una petición de la Administración para mantener suspendidas las protecciones migratorias.
La decisión representa un avance para cientos de miles de venezolanos que perdieron el beneficio, aunque todavía existe la posibilidad de otra intervención de la Corte Suprema.
Por qué importa: El TPS permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras permanece vigente, además de ofrecer protección temporal frente a la deportación.
¿Qué decidió el tribunal sobre el TPS para venezolanos?
Corte de Apelaciones ordena restaurar el TPS para venezolanos en EE.UU.
Ver el video en el primer comentario 👇 https://t.co/fx1BABZtSE
— CiberCuba - Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) October 30, 2026
El fallo está relacionado con la demanda National TPS Alliance contra Mullin, que cuestiona la decisión del Gobierno Trump de cancelar las protecciones migratorias.
Un tribunal inferior había determinado que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió sus facultades al anular una extensión previamente concedida a Venezuela.
TE PUEDE INTERESAR: Elecciones 2026: los 8 estados donde el voto latino puede marcar la diferencia
Sin embargo, la Administración acudió a la Corte Suprema, que autorizó temporalmente mantener suspendido el beneficio mientras avanzaba la disputa judicial.
El dato: Esa suspensión vence el 6 de noviembre, fecha en la que podrían recuperarse las protecciones si el máximo tribunal no interviene nuevamente.
¿Qué pasará con el TPS de venezolanos el 6 de noviembre?
🇺🇸 Corte ordena restablecer el TPS para venezolanos desde el 6 de noviembre
📅 Los venezolanos amparados por el TPS recuperarían sus protecciones contra la deportación el 6 de noviembre. Un panel de tres jueces del Noveno Circuito negó este viernes 30 de octubre el pedido del Gobierno de Trump de mantener suspendido un fallo favorable, según Bloomberg Law.
⚖️ El fallo había declarado ilegal la cancelación anticipada del TPS por parte del DHS. La Corte Suprema suspendió antes una orden que lo preservaba, lo que dejó sin amparo a cientos de miles de beneficiarios.
📌 Esos venezolanos quedaron expuestos a detención y deportación. Aún deben precisarse los efectos administrativos de la medida.
#NoticiasEVTV #TPS #VenezolanosEnEEUU
— EVTV (@EVTVMiami) October 30, 2026
Los abogados de los demandantes explicaron que la decisión del Noveno Circuito permitiría recuperar el estatus migratorio mientras continúa el litigio.
Esto no significa que el proceso judicial haya terminado ni garantiza que todos los beneficiarios recuperen automáticamente sus permisos de trabajo.
La situación dependerá de nuevas decisiones judiciales y de las instrucciones que emita el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para implementar cualquier restablecimiento.
El proceso: La Corte Suprema todavía podría intervenir antes del vencimiento de la suspensión, lo que modificaría nuevamente el panorama para los venezolanos afectados.
Venezolanos afectados por la cancelación del TPS
Entre las pruebas presentadas figura el testimonio de Carlos Sánchez Villa, un venezolano deportado a Liberia después de perder su protección migratoria.
Su declaración refleja las consecuencias que la cancelación del programa puede tener sobre familias que habían construido sus vidas en Estados Unidos.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, celebró la decisión como un impulso para continuar defendiendo los derechos de los inmigrantes.
Qué pueden hacer: Los venezolanos afectados deben revisar las actualizaciones oficiales de USCIS, conservar sus documentos migratorios y consultar con un abogado antes de tomar decisiones.
Lo que sigue para el TPS de Venezuela
El próximo 6 de noviembre será una fecha decisiva para determinar si las protecciones vuelven a tener efecto mientras los tribunales resuelven el caso.
La incertidumbre continuará hasta conocer si la Administración Trump solicita otra intervención de la Corte Suprema y cómo responderán las autoridades migratorias.
Fuentes: Efe, Telemundo