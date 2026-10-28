Cuatro organizaciones demandan al gobierno.

Abogados denuncian obstáculos para localizarlos.

Solicitan suspender la política migratoria.

Cuatro organizaciones de asistencia legal demandaron este miércoles 28 de octubre al gobierno de Donald Trump por impedir localizar a inmigrantes detenidos con órdenes finales de deportación.

El recurso, presentado ante un tribunal federal en Boston, busca revertir una política que, según los demandantes, obstaculiza la representación legal.

Las organizaciones sostienen que ICE dejó de mostrar esas ubicaciones en su localizador digital y restringió las respuestas directas a familiares y abogados.

Piden suspender la medida mientras avanza el litigio y que el tribunal la declare ilegal. La presentación no equivale a una suspensión judicial.

Qué cambió en el localizador de detenidos de ICE

Lawsuit seeks to block ICE from hiding locations of detainees with final removal orders https://t.co/h1m3FF0Ktf — Chicago Tribune (@chicagotribune) October 28, 2026



Desde 2010, el Sistema en Línea de Localización de Detenidos permite consultar dónde permanecen personas bajo custodia migratoria.

Según la demanda, en septiembre ICE comenzó a excluir del sistema a quienes tienen órdenes finales de expulsión, sin aviso público.

El cambio afectaba el mes pasado a más de 16,000 personas entre casi 69,000 detenidos.

Esa cifra corresponde a personas bajo custodia: no representa a todos los inmigrantes con órdenes finales de deportación en Estados Unidos.