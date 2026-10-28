ICE bajo demanda: abogados buscan frenar el bloqueo para localizar a inmigrantes detenidos
Publicado el 28/10/2026 a las 19:32
- Cuatro organizaciones demandan al gobierno.
- Abogados denuncian obstáculos para localizarlos.
- Solicitan suspender la política migratoria.
Cuatro organizaciones de asistencia legal demandaron este miércoles 28 de octubre al gobierno de Donald Trump por impedir localizar a inmigrantes detenidos con órdenes finales de deportación.
El recurso, presentado ante un tribunal federal en Boston, busca revertir una política que, según los demandantes, obstaculiza la representación legal.
Las organizaciones sostienen que ICE dejó de mostrar esas ubicaciones en su localizador digital y restringió las respuestas directas a familiares y abogados.
Piden suspender la medida mientras avanza el litigio y que el tribunal la declare ilegal. La presentación no equivale a una suspensión judicial.
Qué cambió en el localizador de detenidos de ICE
Lawsuit seeks to block ICE from hiding locations of detainees with final removal orders https://t.co/h1m3FF0Ktf
— Chicago Tribune (@chicagotribune) October 28, 2026
Desde 2010, el Sistema en Línea de Localización de Detenidos permite consultar dónde permanecen personas bajo custodia migratoria.
Según la demanda, en septiembre ICE comenzó a excluir del sistema a quienes tienen órdenes finales de expulsión, sin aviso público.
El cambio afectaba el mes pasado a más de 16,000 personas entre casi 69,000 detenidos.
Esa cifra corresponde a personas bajo custodia: no representa a todos los inmigrantes con órdenes finales de deportación en Estados Unidos.
Abogados denuncian obstáculos para defender a inmigrantes[caption id="attachment_1698578" align="alignnone" width="1200"] Demanda contra ICE por ocultar la ubicación de detenidos FOTO: EFE[/caption]
Los demandantes son Greater Boston Legal Services, Rian Immigrant Center, Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Amica Center for Immigrant Rights.
Sus equipos aseguran que ahora necesitan dedicar más tiempo a rastrear clientes y que algunos siguen sin ser localizados.
La demanda describe llamadas sin respuesta, esperas prolongadas y comunicaciones interrumpidas que dificultan confirmar el centro de detención.
Según las organizaciones, estos obstáculos han provocado retrasos, presentaciones legales perdidas y una menor capacidad para aceptar nuevos casos.
Una orden final de deportación no elimina todas las opciones
Dependiendo de las circunstancias, una persona con orden final todavía puede solicitar la reapertura de su expediente o impugnar su detención.
También pueden existir vías para cuestionar una expulsión hacia terceros países o denunciar vulneraciones de derechos.
TE PUEDE INTERESAR: Constructores de Texas levantan cercas contra ICE: el miedo a las redadas amenaza sus negocios
Los demandantes alegan violaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo y de la Primera Enmienda; también cuestionan la falta de publicación de la política.
El argumento central es que desconocer el paradero del cliente puede impedir que un abogado actúe antes de una deportación
Qué responde el gobierno y qué pueden hacer las familias
ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios sobre la demanda.
Previamente, las agencias negaron estar haciendo desaparecer detenidos y sostuvieron que estos mantienen acceso a llamadas telefónicas.
Las familias pueden buscar asistencia legal y documentar las consultas realizadas, las respuestas recibidas y la última ubicación conocida.
La ausencia de una persona en el localizador, por sí sola, no permite concluir que ya fue deportada.