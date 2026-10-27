El caso de los dos dominicanos acusados de apuñalar a un detective en El Bronx pasó de ser un proceso penal a un nuevo choque entre la ciudad de Nueva York y el gobierno federal. ICE emitió órdenes de retención migratoria contra los dos jóvenes dominicanos acusados de apuñalar a un detective de la policía de Nueva York (NYPD) fuera de servicio, mientras en la comunidad dominicana crece el temor a deportaciones a países con los que no tienen ningún vínculo. Ninguno de los dos ha sido condenado.

Sneider Mejía y D'Angelo Caraballo están acusados de intento de asesinato y robo; se declararon no culpables y siguen detenidos sin fianza.

ICE pide que, al terminar su proceso o salir de la custodia local, se los entregue a esa agencia.

Según El Jaya, dominicanos del Alto Manhattan temen traslados a un tercer país de África.

Por qué importa: el caso reabre el debate sobre las leyes santuario de Nueva York, que limitan la cooperación de la policía local con ICE en ciertos casos. También pone en primer plano las deportaciones a terceros países, una práctica que preocupa a muchas familias latinas en EE.UU.

Qué pasó en El Bronx

Según la Fiscalía de El Bronx, el viernes 2 de octubre de 2026, hacia la 1:43 p.m., el detective José Mercedes descargaba cosas de su vehículo, cerca de la calle East 208 y la avenida Rochambeau, en el sector de Norwood. Mejía, de 24 años, se le habría acercado con un cuchillo para quitarle dos cadenas de oro, y Caraballo, de 25, las habría agarrado. La fiscalía indica que Mercedes se resistió y les dijo que era policía, y que entonces lo apuñalaron diez veces en el cuello, los brazos y el torso antes de huir en una bicicleta eléctrica con una de las cadenas. El detective fue operado de urgencia en el hospital Jacobi y sobrevivió. ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hablan de siete puñaladas, una diferencia respecto a la cifra de la fiscalía.

Los dos huyeron a Massachusetts. El Servicio de Alguaciles de EE.UU. (U.S. Marshals) informó que los detuvo en Lynn la noche del martes 6 de octubre, con ayuda de la policía estatal; la fiscalía sitúa los arrestos el 7 de octubre. El miércoles 14 de octubre fueron acusados formalmente de intento de asesinato, robo y cargos relacionados, y el juez Alvin Yearwood ordenó mantenerlos detenidos sin fianza. Están recluidos en Rikers Island y volverán a la corte el 3 de diciembre de 2026. La fiscal Darcel D. Clark dijo: "Este ataque brutal contra un miembro dedicado de nuestras fuerzas del orden es inaceptable. Ahora tendrán que responder por sus crímenes".

Lo que dice ICE

En un comunicado del 20 de octubre, ICE en Nueva York informó que emitió órdenes de retención contra Dangelo Rafael Jean Caraballo y Sneider Mejía Bautista, ambos de República Dominicana y, según la agencia, sin estatus legal. ICE afirma que la Patrulla Fronteriza detuvo a Jean Caraballo cerca de San Luis (Arizona) en febrero de 2023 y lo liberó con una notificación para comparecer. Según la agencia, tiene arrestos previos en Nueva York por poner en peligro a otros, huir de la policía, conducción temeraria, posesión de sustancias controladas, posesión de un arma de fuego cargada y amenazas con un arma.

De Mejía Bautista, ICE dice que fue detenido en la misma zona de Arizona en diciembre de 2022 y liberado bajo permiso (parole). Añade que tiene arrestos previos por posesión de bienes robados, herramientas para robo, hurto mayor y posesión de un arma, y que un juez de inmigración ordenó su deportación a República Dominicana en ausencia el 8 de mayo de 2025. La agencia sostiene que en octubre de 2025 pidió retenerlo tras otro arresto y que la ciudad no lo cumplió. "La negativa de la ciudad de Nueva York a cumplir las órdenes de retención de ICE y la liberación reiterada de extranjeros deportables tienen consecuencias graves e inaceptables, incluso para los agentes que juraron proteger la ciudad", señaló ICE.

El temor a deportaciones a terceros países