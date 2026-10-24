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Zohran Mamdani explica en español qué hacer ante ICE: la orden que los inmigrantes deben revisar
Mamdani publica un video en español sobre qué hacer ante ICE en Nueva York. Explica derechos, órdenes judiciales y cómo buscar ayuda legal
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Mamdani, inmigrantes, ICE MundoNOW
Foto Mamdani explica qué hacer ante ICE en Nueva York en español FOTO: EFE

Publicado el 24/10/2026 a las 15:29

  • Mamdani explica derechos en español.
  • Orden administrativa no equivale a judicial.
  • Nueva York ofrece orientación gratuita.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó el viernes 23 de octubre un video en español para explicar cómo actuar ante agentes migratorios.

El mensaje, difundido en Instagram, aborda encuentros en viviendas y calles, además de recomendar asesoría jurídica antes de firmar documentos migratorios.

Según el despacho de EFE, el alcalde acompañó las recomendaciones con un mensaje de respaldo a los inmigrantes que viven en la ciudad.

La publicación ocurre mientras Mamdani defiende las políticas municipales de protección a inmigrantes frente a la estrategia de deportaciones del gobierno de Donald Trump.

Qué orden necesita ICE para entrar en espacios privados


Uno de los puntos centrales es revisar el documento que presentan los agentes antes de permitirles entrar en una vivienda o zona privada.

Una orden administrativa de inmigración no equivale a una orden judicial. Esta última debe estar firmada por un juez o magistrado.

En el video, Mamdani recomienda pedir que deslicen el documento por debajo de la puerta para examinarlo sin abrir.

La distinción importa: en general, ICE necesita una orden judicial válida o consentimiento para ingresar a espacios privados; existen excepciones legales para circunstancias de emergencia.

Qué hacer si agentes migratorios te paran en la calle

[caption id="attachment_1698077" align="alignnone" width="1200"]Mamdani, inmigrantes, ICE MundoNOW Mamdani explica qué hacer ante ICE en Nueva York en español FOTO: EFE[/caption]

Mamdani también recuerda el derecho a guardar silencio durante un encuentro con agentes y aconseja preguntar si la persona puede retirarse.

La frase en inglés es “Am I free to go?”. Si la respuesta es afirmativa, recomienda abandonar el lugar con calma.

Guardar silencio no significa mentir: las guías de derechos aconsejan evitar declaraciones falsas y documentos fraudulentos durante cualquier interacción con autoridades.

Si existe una detención, la recomendación es solicitar un abogado y evitar resistirse físicamente, aunque se considere que los agentes vulneraron derechos.

Consultar a un abogado antes de firmar documentos migratorios

Otro consejo del alcalde es buscar orientación jurídica antes de firmar documentos o tomar decisiones relacionadas con un expediente de inmigración.

Comprender el contenido resulta fundamental: una firma puede tener consecuencias sobre las opciones disponibles para defender un caso o permanecer en Estados Unidos.

Nueva York ofrece acceso a orientación migratoria gratuita y confidencial, con atención en el idioma de la persona que solicita ayuda.

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La información del video sirve como guía general; evaluar órdenes, antecedentes y procedimientos requiere revisar las circunstancias particulares con un profesional.

Dónde buscar ayuda migratoria gratuita en Nueva York

La Oficina de Asuntos del Inmigrante del Alcalde ofrece orientación mediante el 800-354-0365, uno de los recursos municipales disponibles.

También se puede llamar al 311 y solicitar “Immigration Legal” para obtener información sobre asistencia jurídica financiada por la ciudad.

Los centros municipales de apoyo ofrecen servicios en distintos idiomas, independientemente del estatus migratorio de quien busca orientación.

Mamdani cerró su intervención defendiendo el derecho a protestar y reiterando su compromiso de respaldar a las comunidades inmigrantes de Nueva York.

FUENTE: EFE ,lavanguardia

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