Mamdani explica derechos en español.

Orden administrativa no equivale a judicial.

Nueva York ofrece orientación gratuita.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó el viernes 23 de octubre un video en español para explicar cómo actuar ante agentes migratorios.

El mensaje, difundido en Instagram, aborda encuentros en viviendas y calles, además de recomendar asesoría jurídica antes de firmar documentos migratorios.

Según el despacho de EFE, el alcalde acompañó las recomendaciones con un mensaje de respaldo a los inmigrantes que viven en la ciudad.

La publicación ocurre mientras Mamdani defiende las políticas municipales de protección a inmigrantes frente a la estrategia de deportaciones del gobierno de Donald Trump.

Qué orden necesita ICE para entrar en espacios privados

🟡 #EnNoticia | El alcalde de Nueva York explica en español a los migrantes cómo responder si ICE toca a sus puertas El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió este 23 de octubre un mensaje en su cuenta de X para orientar a la comunidad migrante frente a las intervenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La iniciativa busca informar a los residentes sobre sus garantías constitucionales básicas en materia de privacidad, silencio y debido proceso. ✍🏻RT https://t.co/59TVsmfLZ0 — Globovisión (@globovision) October 23, 2026



Uno de los puntos centrales es revisar el documento que presentan los agentes antes de permitirles entrar en una vivienda o zona privada.

Una orden administrativa de inmigración no equivale a una orden judicial. Esta última debe estar firmada por un juez o magistrado.

En el video, Mamdani recomienda pedir que deslicen el documento por debajo de la puerta para examinarlo sin abrir.

La distinción importa: en general, ICE necesita una orden judicial válida o consentimiento para ingresar a espacios privados; existen excepciones legales para circunstancias de emergencia.