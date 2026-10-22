Estados Unidos restringe visas a 47 ciudadanos de Bolivia y Colombia por presunta corrupción y narcotráfico

Estados Unidos anuncia restricciones a 47 personas.

Bolivia registra 40 afectados, incluidos familiares.

Colombia suma siete señalados y familiares.

Estados Unidos restringe visas. El Gobierno de Donald Trump anunció nuevas restricciones de visas contra ciudadanos de Bolivia y Colombia, en una ofensiva regional dirigida contra personas señaladas por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con dos despachos de la agencia EFE, publicados este jueves 22 de octubre, Washington identificó a 40 personas de Bolivia y siete ciudadanos colombianos como parte de las medidas impulsadas por el Departamento de Estado.

La decisión afecta a exfuncionarios, autoridades judiciales, políticos y personas vinculadas con instituciones públicas. En el caso boliviano, la lista incluye expresamente a 25 familiares directos de los funcionarios señalados.

Bolivia: 40 personas enfrentan restricciones de visa

El Departamento de Estado informó que las restricciones contra Bolivia comprenden a 15 funcionarios o exfuncionarios públicos y 25 familiares directos.

Entre los nombres difundidos figuran el exfiscal general Juan Lanchipa y el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Freddy Bismarck.

También aparecen la exdirectora de Migración Katherine Calderón, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras, Diego Alejandro Barboza.

La relación incluye además al exfiscal coordinador de La Paz, Armando Rojas, y al exjefe de la FELCN en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Fernando Ronald Velasco.

Según Washington, estas medidas buscan sancionar a extranjeros que, mediante actos de corrupción o actividades relacionadas con drogas, “socavan a los gobiernos elegidos democráticamente”.