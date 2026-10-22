Estados Unidos restringe visas a 47 ciudadanos de Bolivia y Colombia por presunta corrupción y narcotráfico
Publicado el 22/10/2026 a las 16:00
- Estados Unidos anuncia restricciones a 47 personas.
- Bolivia registra 40 afectados, incluidos familiares.
- Colombia suma siete señalados y familiares.
Estados Unidos restringe visas. El Gobierno de Donald Trump anunció nuevas restricciones de visas contra ciudadanos de Bolivia y Colombia, en una ofensiva regional dirigida contra personas señaladas por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con dos despachos de la agencia EFE, publicados este jueves 22 de octubre, Washington identificó a 40 personas de Bolivia y siete ciudadanos colombianos como parte de las medidas impulsadas por el Departamento de Estado.
La decisión afecta a exfuncionarios, autoridades judiciales, políticos y personas vinculadas con instituciones públicas. En el caso boliviano, la lista incluye expresamente a 25 familiares directos de los funcionarios señalados.
Bolivia: 40 personas enfrentan restricciones de visa
El Departamento de Estado informó que las restricciones contra Bolivia comprenden a 15 funcionarios o exfuncionarios públicos y 25 familiares directos.
Entre los nombres difundidos figuran el exfiscal general Juan Lanchipa y el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Freddy Bismarck.
También aparecen la exdirectora de Migración Katherine Calderón, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras, Diego Alejandro Barboza.
La relación incluye además al exfiscal coordinador de La Paz, Armando Rojas, y al exjefe de la FELCN en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Fernando Ronald Velasco.
Según Washington, estas medidas buscan sancionar a extranjeros que, mediante actos de corrupción o actividades relacionadas con drogas, “socavan a los gobiernos elegidos democráticamente”.
Colombia: siete políticos y exfuncionarios señalados
En Colombia, las restricciones alcanzan a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La lista también incluye al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; al senador electo Wadith Manzur; a la representante electa Karen Manrique y a los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar.
El séptimo señalado es José Ignacio Mesa, excongresista y exalcalde de Envigado. Según el Departamento de Estado, las restricciones anunciadas también se extienden a familiares de los colombianos incluidos.
EFE señala que Roa enfrenta investigaciones judiciales y administrativas. La Fiscalía colombiana le imputó delitos relacionados con presunto tráfico de influencias y posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro.
Por su parte, Manzur, Manrique y Bitar están procesados por presuntos ofrecimientos de contratos y proyectos a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno colombiano.
¿Por qué Estados Unidos está restringiendo visas?
Las decisiones forman parte de una política anunciada el 28 de septiembre, vinculada con el llamado Escudo de las Américas, una iniciativa regional encabezada por Estados Unidos.
El mecanismo, establecido en 2026, reúne a Washington y otros 14 países de Latinoamérica y el Caribe para combatir conjuntamente el crimen organizado.
En el comunicado sobre Colombia, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la Administración Trump respalda los esfuerzos para eliminar la influencia criminal dentro de las instituciones públicas.
En Bolivia, Washington también recordó las medidas adoptadas contra el exfiscal general Roger Mariaca, acusado por las autoridades estadounidenses de solicitar y recibir sobornos para facilitar el narcotráfico.
Las nuevas restricciones reflejan el endurecimiento de la política estadounidense contra la corrupción y el tráfico de drogas en la región. Los señalamientos oficiales no equivalen, por sí mismos, a condenas judiciales contra todos los afectados.