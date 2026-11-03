Iba a mudarse a Canadá, pero terminó detenido por ICE: el caso del hijo de una senadora
Publicado el 03/11/2026 a las 18:18
- Viajaba hacia Canadá para establecerse.
- Tenía una solicitud de asilo.
- Llegó tras dos noches detenido.
Jessie Tepler-Mujambere viajaba hacia Canadá para establecerse como ciudadano de ese país, pero una parada policial en New Hampshire terminó en detención migratoria.
El joven de 28 años, hijo adoptivo de la senadora estatal demócrata Denise Tepler, permaneció dos noches bajo custodia antes de llegar a territorio canadiense.
La detención ocurrió el miércoles 28 de octubre en Colebrook, cuando se encontraba cerca de la frontera y llevaba documentación de su ciudadanía canadiense.
Su familia cuestiona por qué las autoridades interrumpieron su salida de Estados Unidos para después trasladarlo al país al que ya se dirigía.
Por qué las autoridades justificaron la detención
Su destino era #Canadá, pero terminó detenido por el #ICE a pocos kilómetros de la frontera. El hijo adoptivo de una senadora demócrata permaneció dos noches bajo custodia antes de ser entregado a las autoridades correspondientes.
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— Quinta Fuerza (@QuintaFuerzaMX) November 3, 2026
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Tepler-Mujambere había permanecido en Estados Unidos después del vencimiento de su autorización de estancia, en mayo de 2015.
Originario de Burundi, ingresó al país en noviembre de 2014. Su familia explicó que llevaba años esperando una resolución de su solicitud de asilo.
Las autoridades federales argumentaron que tener una petición pendiente no concede, por sí solo, un estatus migratorio legal en Estados Unidos.
Ese fue el fundamento migratorio expuesto por el Gobierno, mientras la familia insistió en que el joven estaba abandonando el país por decisión propia.
El programa 287(g) conecta a policías locales con ICE[caption id="attachment_1699228" align="alignnone" width="1200"] ICE detiene al hijo de una senadora que viajaba a Canadá FOTO: EFE[/caption]
La intervención comenzó con una parada de tráfico que, según la versión federal, estuvo motivada por exceso de velocidad.
La policía de Colebrook participa en el programa 287(g), mediante el cual agentes locales autorizados colaboran en la aplicación de leyes migratorias federales.
Después de esa intervención, Tepler-Mujambere quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.
Denise Tepler criticó esa colaboración y cuestionó que policías locales tengan preparación suficiente para intervenir en casos migratorios, especialmente cuando existen procedimientos pendientes.
Dos noches detenido antes de llegar a Canadá
Durante su detención, el joven pasó por la cárcel del condado de Strafford y una instalación de procesamiento migratorio en Manchester.
Según ICE, solicitó una modalidad de salida incentivada hacia Canadá el mismo día de su arresto, de acuerdo con la información proporcionada a medios.
El viernes 30 de octubre fue llevado a la frontera en Vermont. Su familia confirmó posteriormente que había llegado a Canadá.
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El consulado canadiense y la oficina de la representante federal Chellie Pingree ayudaron a la familia durante las gestiones para concretar su salida.
Qué pueden hacer las familias ante una detención migratoria
El caso expone cómo una parada policial puede desembocar en custodia migratoria, incluso cuando la persona asegura estar saliendo del país.
Para localizar a alguien detenido, las familias pueden consultar el localizador oficial de ICE, utilizando sus datos personales o número de extranjero.
Si la búsqueda no arroja resultados, USAGov recomienda contactar a una oficina de Operaciones de Detención y Deportación, identificada como ERO.
Cuando se conoce el lugar de reclusión, también puede consultarse directamente al centro para obtener información sobre la persona detenida.
FUENTE: El pais, quintafuerza