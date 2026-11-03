Viajaba hacia Canadá para establecerse.

Tenía una solicitud de asilo.

Llegó tras dos noches detenido.

Jessie Tepler-Mujambere viajaba hacia Canadá para establecerse como ciudadano de ese país, pero una parada policial en New Hampshire terminó en detención migratoria.

El joven de 28 años, hijo adoptivo de la senadora estatal demócrata Denise Tepler, permaneció dos noches bajo custodia antes de llegar a territorio canadiense.

La detención ocurrió el miércoles 28 de octubre en Colebrook, cuando se encontraba cerca de la frontera y llevaba documentación de su ciudadanía canadiense.

Su familia cuestiona por qué las autoridades interrumpieron su salida de Estados Unidos para después trasladarlo al país al que ya se dirigía.

Por qué las autoridades justificaron la detención

Su destino era #Canadá, pero terminó detenido por el #ICE a pocos kilómetros de la frontera. El hijo adoptivo de una senadora demócrata permaneció dos noches bajo custodia antes de ser entregado a las autoridades correspondientes. https://t.co/guxjMsAk3y https://t.co/1O4QNs7LOv — Quinta Fuerza (@QuintaFuerzaMX) November 3, 2026



El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Tepler-Mujambere había permanecido en Estados Unidos después del vencimiento de su autorización de estancia, en mayo de 2015.

Originario de Burundi, ingresó al país en noviembre de 2014. Su familia explicó que llevaba años esperando una resolución de su solicitud de asilo.

Las autoridades federales argumentaron que tener una petición pendiente no concede, por sí solo, un estatus migratorio legal en Estados Unidos.

Ese fue el fundamento migratorio expuesto por el Gobierno, mientras la familia insistió en que el joven estaba abandonando el país por decisión propia.