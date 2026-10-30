Texas imputa a un agente de ICE por atropellar a un mexicano; la agencia lo defiende
Publicado el 30/10/2026 a las 18:43
- Agente enfrenta acusación por atropellamiento.
- Mexicano sigue bajo custodia migratoria.
- ICE rechaza que fuera intencional.
Un gran jurado de Texas imputó este viernes 30 de octubre a Mario Alberto Morales, agente de ICE, por atropellar a un inmigrante mexicano.
La acusación corresponde a agresión agravada de segundo grado con arma mortal: el vehículo que conducía durante el incidente en Houston.
El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, anunció el cargo por los hechos del 10 de octubre contra Miguel Parra Hernández.
La imputación abre un proceso penal contra el agente; su culpabilidad deberá resolverse judicialmente. ICE rechazó que hubiera actuado intencionalmente.
Video muestra el atropellamiento de Miguel Parra Hernández
An ICE agent, accused of running over a Mexican man in Houston, has been indicted on a charge of aggravated assault with a deadly weapon.
Here is the video the Harris County DA released at a press conference. https://t.co/jUPMqgKXdI
— Michael Board (@MikeBoard1200) October 30, 2026
Las imágenes de vigilancia muestran a Parra Hernández descendiendo de una camioneta y corriendo por un estacionamiento antes de ser alcanzado.
El vehículo conducido por Morales lo sigue y lo golpea. Para la Fiscalía, las grabaciones respaldan su acusación contra el funcionario federal.
Las autoridades también difundieron imágenes de una cámara corporal y una llamada al 911 realizada después del impacto durante el operativo migratorio.
Teare sostiene que el atropellamiento fue deliberado. La agencia federal mantiene una versión contraria y niega que el agente lo embistiera intencionalmente.
Mexicano herido permanece bajo custodia migratoria
Ver esta publicación en Instagram
Parra Hernández, de 48 años, continúa bajo custodia federal mientras recibe atención en un centro de rehabilitación por las lesiones sufridas.
Associated Press informó que el mexicano sufrió una fractura de pierna y permanecía en recuperación cuando se anunció la acusación penal.
Su situación combina dos procesos distintos: la recuperación médica tras el atropellamiento y la actuación de las autoridades migratorias sobre su permanencia.
Según Teare, citado por The Texas Tribune, Parra Hernández todavía enfrenta la posibilidad de deportación pese a ser la víctima del caso.
Dos detenidos viajaban en el vehículo del agente[caption id="attachment_1698771" align="alignnone" width="1200"] Agente de ICE imputado por atropellar a mexicano en Texas FOTO: EFE[/caption]
Otros dos inmigrantes estaban esposados dentro del vehículo de Morales durante la persecución, informó el sheriff del condado de Harris, Ed Gonzalez.
Las autoridades locales cuestionaron que el agente participara en una persecución mientras transportaba personas detenidas que, según Teare, viajaban sin cinturón.
El fiscal también informó que ambos testigos fueron deportados, una actualización respecto de los primeros reportes que los situaban en detención migratoria.
TE PUEDE INTERESAR :ICE detiene a 4,170 migrantes en Texas, pero hay una cifra que el Gobierno de Trump no revela
La presencia de esos pasajeros añade preguntas sobre las decisiones tomadas durante el operativo y las condiciones de seguridad de los detenidos.
ICE defiende a Morales y cuestiona la imputación
ICE calificó la acusación como una maniobra política y rechazó la interpretación de que Morales hubiera utilizado deliberadamente su vehículo para herir.
La respuesta federal coloca el caso en un enfrentamiento público con las autoridades de Harris, que defienden los resultados de su investigación.
De acuerdo con Teare, Morales podría enfrentar entre dos y 20 años de prisión si resulta declarado culpable del delito imputado.
Para la comunidad, el caso plantea una cuestión concreta: cómo se investigan y sancionan posibles abusos durante los operativos de control migratorio