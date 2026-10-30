Agente enfrenta acusación por atropellamiento.

Mexicano sigue bajo custodia migratoria.

ICE rechaza que fuera intencional.

Un gran jurado de Texas imputó este viernes 30 de octubre a Mario Alberto Morales, agente de ICE, por atropellar a un inmigrante mexicano.

La acusación corresponde a agresión agravada de segundo grado con arma mortal: el vehículo que conducía durante el incidente en Houston.

El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, anunció el cargo por los hechos del 10 de octubre contra Miguel Parra Hernández.

La imputación abre un proceso penal contra el agente; su culpabilidad deberá resolverse judicialmente. ICE rechazó que hubiera actuado intencionalmente.

Video muestra el atropellamiento de Miguel Parra Hernández

An ICE agent, accused of running over a Mexican man in Houston, has been indicted on a charge of aggravated assault with a deadly weapon. Here is the video the Harris County DA released at a press conference. https://t.co/jUPMqgKXdI — Michael Board (@MikeBoard1200) October 30, 2026



Las imágenes de vigilancia muestran a Parra Hernández descendiendo de una camioneta y corriendo por un estacionamiento antes de ser alcanzado.

El vehículo conducido por Morales lo sigue y lo golpea. Para la Fiscalía, las grabaciones respaldan su acusación contra el funcionario federal.

Las autoridades también difundieron imágenes de una cámara corporal y una llamada al 911 realizada después del impacto durante el operativo migratorio.

Teare sostiene que el atropellamiento fue deliberado. La agencia federal mantiene una versión contraria y niega que el agente lo embistiera intencionalmente.