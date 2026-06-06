Dos policías heridos de bala en medio de tensión por bloqueos en Bolivia

Policías heridos durante operativo

Bloqueos cumplen un mes

Protestas afectan ocho regiones

Al menos dos policías resultaron heridos por arma de fuego este sábado durante una operación conjunta de desbloqueo de carreteras en la región oriental de Santa Cruz, en Bolivia, donde persisten protestas y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El incidente ocurrió en medio de un operativo realizado por efectivos de la Policía y el Ejército en una zona que permanece afectada por cortes de ruta desde hace más de tres semanas.

Los bloqueos se han extendido a gran parte del país y han provocado problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, además de una creciente tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El enfrentamiento se produjo durante una operación de desbloqueo

Al menos dos policías resultan heridos por arma de fuego durante una operación de desbloqueo de las vías en Santa Cruz, que permanece desde hace 24 días cerrada por los sectores que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.https://t.co/y3F90jdFM9 — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 6, 2026



Segun EFE, la acción comenzó a las 6:00 de la mañana, hora local, cerca de la población de San Julián, ubicada a 117 kilómetros al noreste de la ciudad de Santa Cruz.

El operativo se desarrolló sobre una carretera alternativa que conecta esa región con el departamento de Beni y con el occidente del país.

Según informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, los manifestantes respondieron con agresiones contra los efectivos desplegados en la zona.

«Los comunarios se organizaron y nos empezaron a agredir de manera brutal, con petardos, piedras y otros elementos», declaró la autoridad policial.

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Gómez indicó que las fuerzas del orden utilizaron agentes químicos para intentar dispersar a la multitud.

Inicialmente, la intervención permitió habilitar temporalmente el tránsito de vehículos por la vía.

Sin embargo, minutos después los manifestantes volvieron a concentrarse y se produjo un enfrentamiento que se prolongó durante más de cuatro horas.