Dos policías heridos de bala en medio de tensión por bloqueos en Bolivia
Publicado el06/06/2026 a las 12:41
- Policías heridos durante operativo
- Bloqueos cumplen un mes
- Protestas afectan ocho regiones
Al menos dos policías resultaron heridos por arma de fuego este sábado durante una operación conjunta de desbloqueo de carreteras en la región oriental de Santa Cruz, en Bolivia, donde persisten protestas y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El incidente ocurrió en medio de un operativo realizado por efectivos de la Policía y el Ejército en una zona que permanece afectada por cortes de ruta desde hace más de tres semanas.
Los bloqueos se han extendido a gran parte del país y han provocado problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, además de una creciente tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El enfrentamiento se produjo durante una operación de desbloqueo
Al menos dos policías resultan heridos por arma de fuego durante una operación de desbloqueo de las vías en Santa Cruz, que permanece desde hace 24 días cerrada por los sectores que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.https://t.co/y3F90jdFM9
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 6, 2026
Segun EFE, la acción comenzó a las 6:00 de la mañana, hora local, cerca de la población de San Julián, ubicada a 117 kilómetros al noreste de la ciudad de Santa Cruz.
El operativo se desarrolló sobre una carretera alternativa que conecta esa región con el departamento de Beni y con el occidente del país.
Según informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, los manifestantes respondieron con agresiones contra los efectivos desplegados en la zona.
«Los comunarios se organizaron y nos empezaron a agredir de manera brutal, con petardos, piedras y otros elementos», declaró la autoridad policial.
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Gómez indicó que las fuerzas del orden utilizaron agentes químicos para intentar dispersar a la multitud.
Inicialmente, la intervención permitió habilitar temporalmente el tránsito de vehículos por la vía.
Sin embargo, minutos después los manifestantes volvieron a concentrarse y se produjo un enfrentamiento que se prolongó durante más de cuatro horas.
Dos agentes fueron evacuados tras recibir impactos de bala
Durante los enfrentamientos se escucharon disparos, situación que obligó a la Policía y al Ejército a retroceder y replegarse de la zona.
De acuerdo con Gómez, uno de los agentes recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza.
Otro policía sufrió una herida de bala en el muslo derecho.
Las autoridades dispusieron la evacuación inmediata de ambos uniformados para recibir atención médica.
El comandante sostuvo que los manifestantes realizaron agresiones físicas y también utilizaron armas de fuego durante la confrontación.
Ante esa situación, se tomó la decisión de retirar temporalmente a la tropa desplegada en el lugar.
Los hechos se registraron en una jornada especialmente sensible, ya que se cumple un mes desde el inicio de los bloqueos liderados por la Federación de Campesinos Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana.
A estas movilizaciones también se sumaron grupos afines al expresidente Evo Morales.
Los bloqueos afectan a gran parte del país
Los sectores movilizados exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz como única demanda.
Los manifestantes sostienen que el mandatario los ha marginado del Gobierno y lo acusan de intentar privatizar y aumentar las tarifas de los servicios básicos mediante un paquete de leyes que pretende enviar al Legislativo.
El Gobierno ha rechazado esas acusaciones.
Durante las últimas semanas, los bloqueos se extendieron a ocho de las nueve regiones del país.
La situación ha generado escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal para centros de salud.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos.
Otras tres murieron en el contexto de las protestas.
Entre ellas figura un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo.
El conflicto ocurre mientras la Cámara de Diputados tiene previsto analizar un proyecto de ley que reglamenta los estados de excepción y amplía las atribuciones de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna.
La iniciativa ya fue aprobada previamente por el Senado.
Las autoridades continúan enfrentando bloqueos en distintas regiones del país mientras el debate político y social se intensifica en torno a las protestas, las demandas de los manifestantes y las medidas que podrían adoptarse para restablecer la circulación en las carreteras.