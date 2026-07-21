Ortega elimina elecciones en Nicaragua y desata alarma
Publicado el20/07/2026 a las 23:13
- Ortega elimina elecciones
- Crecen críticas internacionales
- Oposición denuncia autoritarismo
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones”, en un mensaje directo contra la oposición que ha encendido alarmas sobre el futuro democrático de la nación.
La declaración consolida el giro autoritario del gobierno nicaragüense y refuerza las denuncias de organismos internacionales sobre la desaparición del Estado de derecho.
Ortega cierra la puerta a la vía democrática
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Durante un acto en Managua, Ortega descartó cualquier posibilidad de elecciones.
“Aquí no volverá a haber elecciones”, dijo el mandatario.
El presidente acusó a la oposición de intentar recuperar el poder.
Aseguró que sus adversarios buscan “aprovecharse” del sistema educativo y del Estado.
También adelantó que impulsará nuevas leyes para bloquear a quienes calificó como “golpistas”.
Reformas y control político refuerzan su permanencia
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre.
Sin embargo, reformas constitucionales aprobadas en 2025 ampliaron el mandato presidencial a seis años.
Esto pospone los comicios hasta, al menos, 2027.
El oficialismo controla la Asamblea Nacional, lo que facilita la aprobación de cambios legales.
Además, la figura de “copresidenta” fue creada para Rosario Murillo, esposa de Ortega.
Oposición y organismos denuncian fin del Estado de derecho
Grupos de derechos humanos reaccionaron con dureza.
Aseguran que el país ya no cuenta con condiciones democráticas.
Denuncian el cierre de más de 5.600 organizaciones civiles.
También reportan la cancelación de partidos políticos y medios independientes.
Activistas advierten que Nicaragua se acerca a un modelo de partido único.
Tensión internacional y ataques a EE.UU.
Ortega también arremetió contra Estados Unidos durante su discurso.
Criticó acciones recientes en la región y acusó a Washington de intervenir en otros países.
Estas declaraciones se dan en medio de sanciones estadounidenses contra su entorno.
El aislamiento internacional de Nicaragua se ha profundizado en los últimos meses.
Mientras tanto, expertos advierten que el mensaje es claro: el poder no se disputará en las urnas.
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