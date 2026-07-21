Ortega elimina elecciones en Nicaragua y desata alarma

Ortega elimina elecciones

Crecen críticas internacionales

Oposición denuncia autoritarismo

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones”, en un mensaje directo contra la oposición que ha encendido alarmas sobre el futuro democrático de la nación.

La declaración consolida el giro autoritario del gobierno nicaragüense y refuerza las denuncias de organismos internacionales sobre la desaparición del Estado de derecho.

Ortega cierra la puerta a la vía democrática

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Durante un acto en Managua, Ortega descartó cualquier posibilidad de elecciones.

“Aquí no volverá a haber elecciones”, dijo el mandatario.

El presidente acusó a la oposición de intentar recuperar el poder.

Aseguró que sus adversarios buscan “aprovecharse” del sistema educativo y del Estado.