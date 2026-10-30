México confirma un desaparecido y siete heridos tras accidente de tren en España que dejó al menos 69 muertos

Un mexicano permanece desaparecido tras accidente ferroviario.

Siete connacionales lesionados recibieron el alta médica.

Tragedia en España deja 69 muertos.

México busca connacional España. Un ciudadano mexicano permanece desaparecido y otros siete resultaron con lesiones leves tras el accidente de tren ocurrido en la provincia de Toledo, España, que ha dejado al menos 69 personas fallecidas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes 30 de octubre la situación de los connacionales durante su conferencia de prensa matutina, según informó la agencia EFE.

La mandataria explicó que los ocho mexicanos se encontraban a bordo de alguno de los trenes involucrados en el siniestro registrado en el municipio de Urda, en el centro de España.

"Ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados en el incidente", detalló Sheinbaum, quien también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

México busca connacional España ¿Quién es el mexicano desaparecido en el accidente?

Familiares identificaron al ciudadano que continúa sin ser localizado como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario del estado de Aguascalientes.

De acuerdo con la información difundida por EFE, el mexicano se encontraba de viaje turístico en España cuando ocurrió el accidente ferroviario.

Calvillo Silva viajaba en el vagón número ocho de un tren de Renfe que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla, según los datos proporcionados por sus familiares.

Hasta la información difundida este viernes, las autoridades mexicanas mantenían abierta la búsqueda del connacional, sin que se hubiera confirmado su localización.