México confirma un desaparecido y siete heridos tras accidente de tren en España que dejó al menos 69 muertos
Publicado el 30/10/2026 a las 18:23
- Un mexicano permanece desaparecido tras accidente ferroviario.
- Siete connacionales lesionados recibieron el alta médica.
- Tragedia en España deja 69 muertos.
México busca connacional España. Un ciudadano mexicano permanece desaparecido y otros siete resultaron con lesiones leves tras el accidente de tren ocurrido en la provincia de Toledo, España, que ha dejado al menos 69 personas fallecidas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes 30 de octubre la situación de los connacionales durante su conferencia de prensa matutina, según informó la agencia EFE.
La mandataria explicó que los ocho mexicanos se encontraban a bordo de alguno de los trenes involucrados en el siniestro registrado en el municipio de Urda, en el centro de España.
"Ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados en el incidente", detalló Sheinbaum, quien también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.
México busca connacional España ¿Quién es el mexicano desaparecido en el accidente?
Familiares identificaron al ciudadano que continúa sin ser localizado como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario del estado de Aguascalientes.
De acuerdo con la información difundida por EFE, el mexicano se encontraba de viaje turístico en España cuando ocurrió el accidente ferroviario.
Calvillo Silva viajaba en el vagón número ocho de un tren de Renfe que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla, según los datos proporcionados por sus familiares.
Hasta la información difundida este viernes, las autoridades mexicanas mantenían abierta la búsqueda del connacional, sin que se hubiera confirmado su localización.
Los siete mexicanos heridos ya salieron del hospital
Sheinbaum precisó que los otros siete ciudadanos mexicanos afectados por el accidente sufrieron lesiones consideradas leves y recibieron atención médica en centros hospitalarios españoles.
La presidenta confirmó que todos ellos fueron dados de alta, por lo que ninguno permanecía hospitalizado al momento de su declaración.
En contraste, las autoridades mexicanas continúan pendientes de la situación del ciudadano originario de Aguascalientes, cuyo paradero todavía se desconoce.
Embajada de México presenta denuncia ante la Guardia Civil
La presidenta informó que la representación diplomática mexicana en España inició los procedimientos correspondientes para intentar localizar al ciudadano desaparecido.
"La Embajada de México en España interpuso una denuncia por desaparición y mantiene comunicación permanente con la familia", afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó mediante un comunicado que activó inmediatamente el protocolo de protección consular tras conocer el accidente.
La cancillería detalló que el encargado de la sección consular presentó formalmente el reporte de desaparición ante la Guardia Civil en Toledo.
México ofrece apoyo a familiares de las víctimas
La SRE expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España ante la tragedia ferroviaria, que ha provocado la muerte de al menos 69 personas.
La dependencia aseguró que continuará coordinándose con las autoridades españolas para dar seguimiento a la situación de los mexicanos afectados por el siniestro.
También reiteró su compromiso de brindar asistencia consular a los familiares de las víctimas, especialmente a los allegados del ciudadano que permanece desaparecido.
Mientras continúan las gestiones diplomáticas, el Gobierno mexicano mantiene comunicación con la familia de Fernando de Jesús Calvillo Silva para informarle sobre cualquier avance en su localización.