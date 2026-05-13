Sheinbaum rechaza versión sobre CIA

México niega operativo encubierto

Crece tensión con EE.UU. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que agentes de la CIA operen en territorio mexicano. Las declaraciones surgieron después de versiones publicadas por CNN sobre una supuesta operación encubierta en el Estado de México relacionada con el narcotráfico. Según esos reportes, en el operativo habría muerto Francisco Efraín Beltrán, alias ‘El Payín’, presunto operador del Cartel de Sinaloa. La mandataria calificó esas versiones como falsas durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional. “Es absolutamente falso”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta señaló que la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó públicamente la información difundida. También recordó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó la supuesta participación de agentes estadounidenses. Sheinbaum asegura que no operan agentes de la CIA

Segun la agencia EFE, la presidenta insistió en que no existen operaciones de la CIA dentro del territorio nacional mexicano. “Primero es falso que operen agentes de la CIA en territorio”, declaró. No obstante, aclaró que sí existen mecanismos de colaboración y acreditación para agencias estadounidenses.

Según explicó, esas actividades están reguladas por la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional. “Solamente son los que están acreditados del Gobierno de los Estados Unidos para realizar tareas que están perfectamente determinadas por la Ley de Seguridad Nacional”, sostuvo. TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. vuelve a ofrecer millonaria ayuda humanitaria a Cuba en medio de tensión diplomática Las declaraciones ocurrieron luego de que medios estadounidenses relacionaran a agencias de Estados Unidos con el operativo donde murió ‘El Payín’. El presunto integrante del Cartel de Sinaloa murió en un hecho ocurrido a las afueras de la capital mexicana.

La polémica aumentó después de que la cadena CNN publicara versiones sobre una supuesta operación encubierta. La presidenta critica versiones de CNN y The New York Times Sheinbaum calificó la información difundida por CNN como “sensacionalista” y “mentirosa”. Incluso afirmó que la propia vocera de la CIA desmintió la versión. La mandataria dijo que ese pronunciamiento le resultó sorpresivo. Posteriormente, The New York Times publicó otra versión sobre el caso.

Ese medio señaló que la CIA habría proporcionado información para localizar a ‘El Payín’. Además, indicó que la bomba que causó la muerte del presunto narcotraficante habría sido colocada por autoridades mexicanas. Sheinbaum rechazó también esa versión. “Es absurdo. Como si hubiera un área especial del Gobierno de México dedicada a poner bombas para eliminar grupos delictivos; es una ficción del tamaño del universo”, expresó. La presidenta sostuvo que ese tipo de publicaciones buscan construir narrativas falsas sobre México.

México advierte sobre tensiones por injerencia extranjera La mandataria vinculó esas versiones con grupos de México y Estados Unidos que, según dijo, buscan deteriorar la relación bilateral. También señaló que existirían intentos por justificar una intervención estadounidense en territorio mexicano. “Lo importante es que nosotros no caigamos en esa trampa y en esa provocación, ni el Gobierno ni la ciudadanía”, afirmó. Sheinbaum reiteró que existe cooperación entre ambos países para combatir el tráfico de drogas. Sin embargo, aseguró que el principal objetivo de su Gobierno es garantizar la paz y la seguridad de la población mexicana.