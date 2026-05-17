Donald Trump vuelve a advertir a Irán sobre posibles consecuencias militares severas

Trump amenaza nuevamente a Irán

Crece tensión en Oriente Medio

Negociaciones siguen completamente bloqueadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar amenazas contra Irán y aseguró que el tiempo para alcanzar un acuerdo se está agotando en medio de la fragilidad del alto el fuego vigente desde principios de abril.

A través de un mensaje publicado este domingo en Truth Social, Trump advirtió que Teherán debe actuar rápidamente para alcanzar un pacto con Washington.

“Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!”, escribió el mandatario estadounidense.

Las declaraciones se producen mientras aumentan las tensiones por el estancamiento de las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Trump responsabilizó directamente a Irán de bloquear los avances diplomáticos.