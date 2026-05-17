Donald Trump vuelve a advertir a Irán sobre posibles consecuencias militares severas
Publicado el17/05/2026 a las 09:15
- Trump amenaza nuevamente a Irán
- Crece tensión en Oriente Medio
- Negociaciones siguen completamente bloqueadas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar amenazas contra Irán y aseguró que el tiempo para alcanzar un acuerdo se está agotando en medio de la fragilidad del alto el fuego vigente desde principios de abril.
A través de un mensaje publicado este domingo en Truth Social, Trump advirtió que Teherán debe actuar rápidamente para alcanzar un pacto con Washington.
“Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!”, escribió el mandatario estadounidense.
Las declaraciones se producen mientras aumentan las tensiones por el estancamiento de las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.
Trump responsabilizó directamente a Irán de bloquear los avances diplomáticos.
El mandatario aseguró que Teherán se retracta constantemente de los acuerdos alcanzados durante las conversaciones.
Trump acusa a Irán de romper acuerdos
Segun la agencia EFE, en una entrevista concedida a Fox News tras regresar de su viaje a Pekín, Trump afirmó que Irán cambia de postura después de cada ronda de diálogo.
Según el presidente, las autoridades iraníes aceptan inicialmente las condiciones planteadas por Washington, pero posteriormente retroceden.
“Cada vez que se dialoga ellos aceptan todo y luego se retiran”, declaró Trump.
El mandatario aseguró además que Irán había aceptado entregar “su polvo nuclear” y otras condiciones solicitadas por Estados Unidos.
Sin embargo, sostuvo que después de cerrar acuerdos, Teherán actúa como si las conversaciones nunca hubieran ocurrido.
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Las declaraciones de Trump se producen mientras la tregua alcanzada entre ambas partes continúa bajo presión.
El presidente estadounidense también publicó el sábado una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparecía frente a barcos iraníes en medio de un mar agitado.
La imagen incluía la frase “ha sido la calma antes de la tormenta”.
La publicación incrementó las especulaciones sobre una posible reactivación de ataques en Oriente Medio.
Crecen las dudas sobre nuevas ofensivas militares
El mensaje de Trump generó nuevas dudas sobre el futuro del alto el fuego vigente desde principios de abril.
La situación ha elevado la tensión en torno a una posible nueva ofensiva militar contra Irán.
Está previsto que Trump converse este domingo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Según la información disponible, ambos líderes hablarán sobre el viaje del mandatario estadounidense a Pekín y sobre la situación actual en Irán.
Mientras tanto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó revelar detalles concretos sobre posibles planes militares.
Durante comparecencias realizadas esta semana tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, Hegseth dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones.
“Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario”, afirmó el funcionario.
También aseguró que la administración estadounidense cuenta con estrategias para “revertir la situación” y “reasignar recursos” si el escenario cambia.
Sin embargo, evitó precisar cuáles serían los siguientes pasos militares de Washington.
La tregua entre EE.UU. e Irán sigue bajo presión
El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa marcado por la desconfianza entre ambas partes.
Las negociaciones para intentar poner fin definitivo a la guerra siguen estancadas mientras aumentan las amenazas públicas desde Washington.
Las recientes declaraciones de Trump han vuelto a colocar a Irán en el centro de la tensión internacional.
Además, las publicaciones del mandatario en redes sociales han alimentado las especulaciones sobre una posible escalada militar en la región.
Por ahora, el alto el fuego permanece vigente, aunque el propio Trump ha advertido anteriormente que considera la tregua “increíblemente frágil”.
Las próximas conversaciones entre Estados Unidos e Israel podrían ser determinantes para conocer el rumbo que tomará la situación en Oriente Medio.