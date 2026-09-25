Irán ofrece tregua de 7 días a EE.UU.: ¿logrará un acuerdo con Trump?
Publicado el25/09/2026 a las 11:03
Teherán plantea detener las hostilidades, aliviar la presión económica y reabrir el estrecho de Ormuz.
Washington todavía debe aceptar, rechazar o modificar las condiciones.
Irán propuso a Estados Unidos un cese de hostilidades de siete días que podría terminar con la reapertura del estrecho de Ormuz y nuevas negociaciones nucleares, según informó EFE.
Por qué es importante: La propuesta abre una vía diplomática, pero exige concesiones importantes de Washington y todavía no existe un acuerdo definitivo entre ambos gobiernos.
Irán pone tres condiciones sobre la mesa
Masoud Pezeshkian niega que Irán quiera una bomba nuclear. «En absoluto. En absoluto», respondió el presidente iraní, quien sostuvo que un decreto religioso del líder supremo prohíbe las armas nucleares. https://t.co/xw8q4xFxXj
— El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) September 25, 2026
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, aseguró que Teherán está preparado para comenzar a aplicar el plan tan pronto como Washington dé su aprobación.
La propuesta recupera elementos de un memorando acordado entre ambos países en junio, pero acelera considerablemente los plazos, de acuerdo con el reporte citado por EFE.
- Las condiciones: Estados Unidos liberaría al menos $12,000 millones en activos iraníes congelados, aliviaría las sanciones sobre el petróleo y levantaría el bloqueo naval.
Durante esos siete días también deberían cesar las hostilidades, incluidas las relacionadas con Líbano. Al finalizar el último día, Irán abriría el estrecho de Ormuz.
Ormuz se convierte en pieza central de la negociación
El estrecho es uno de los puntos principales de la propuesta porque su reapertura quedaría vinculada directamente al cumplimiento del plan durante los siete días.
Reportes publicados un día antes ya señalaban contactos sobre un posible acuerdo por etapas para reabrir Ormuz a cambio de reducir algunas medidas estadounidenses contra Irán.
- La diferencia: El plan iraní presentado ahora establece un calendario concreto de siete días antes de reabrir el estrecho y retomar conversaciones más amplias.
Araqchí también dijo que “sería mejor” alcanzar un acuerdo antes de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. Esa es una preferencia expresada por Teherán y no una motivación atribuida a Washington.
Pezeshkian niega que Irán busque una bomba nuclear
La oferta diplomática coincide con declaraciones del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien negó en una entrevista con Fox News que su Gobierno quiera desarrollar un arma nuclear.
Preguntado directamente sobre si Irán buscaba una bomba, respondió: «En absoluto. En absoluto». También manifestó disposición a reducir el enriquecimiento de uranio y aceptar mecanismos de verificación.
- El punto nuclear: Washington mantiene como una de sus principales exigencias impedir que Irán obtenga un arma nuclear, mientras Teherán sostiene públicamente que no persigue ese objetivo.
La apertura negociadora contrasta con el tono público de ambos gobiernos. Trump ha lanzado fuertes advertencias contra Irán, mientras Pezeshkian sostiene que su país no cederá ante presiones militares.
La decisión pendiente está ahora en Washington
La propuesta iraní no significa que exista una tregua. Para que el calendario comience, Estados Unidos tendría que aceptar las condiciones o negociar cambios con Teherán.
Funcionarios estadounidenses e iraníes ya han mantenido contactos indirectos mediante intermediarios durante la Asamblea General de Naciones Unidas, según reportes recientes.
- Qué sigue: Washington puede aceptar la propuesta, rechazarla o intentar modificar sus condiciones antes de comprometerse con los siete días planteados por Irán.
Por ahora, la oferta coloca una ruta concreta sobre la mesa, pero deja sin resolver la cuestión decisiva: cuánto están dispuestos a ceder ambos gobiernos para convertirla en un acuerdo.
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FUENTE: EFE / El Nuevo Pais