Irán ofrece tregua de 7 días a EE.UU.: ¿logrará un acuerdo con Trump?

Teherán plantea detener las hostilidades, aliviar la presión económica y reabrir el estrecho de Ormuz.

Washington todavía debe aceptar, rechazar o modificar las condiciones.

Irán propuso a Estados Unidos un cese de hostilidades de siete días que podría terminar con la reapertura del estrecho de Ormuz y nuevas negociaciones nucleares, según informó EFE.

Por qué es importante: La propuesta abre una vía diplomática, pero exige concesiones importantes de Washington y todavía no existe un acuerdo definitivo entre ambos gobiernos.

Irán pone tres condiciones sobre la mesa

Masoud Pezeshkian niega que Irán quiera una bomba nuclear. «En absoluto. En absoluto», respondió el presidente iraní, quien sostuvo que un decreto religioso del líder supremo prohíbe las armas nucleares. https://t.co/xw8q4xFxXj — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) September 25, 2026

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, aseguró que Teherán está preparado para comenzar a aplicar el plan tan pronto como Washington dé su aprobación.

La propuesta recupera elementos de un memorando acordado entre ambos países en junio, pero acelera considerablemente los plazos, de acuerdo con el reporte citado por EFE.

Las condiciones: Estados Unidos liberaría al menos $12,000 millones en activos iraníes congelados, aliviaría las sanciones sobre el petróleo y levantaría el bloqueo naval.

Durante esos siete días también deberían cesar las hostilidades, incluidas las relacionadas con Líbano. Al finalizar el último día, Irán abriría el estrecho de Ormuz.