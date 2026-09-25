Casa Blanca vuelve a cerrar la puerta a periodistas pese a orden judicial: crece disputa por acceso de la prensa
Publicado el24/09/2026 a las 23:00
- Juez restablece credenciales de prensa
- CNN denuncia nuevas restricciones
- Casa Blanca enfrenta disputa judicial
La disputa entre la Casa Blanca y varios medios escaló este jueves, cuando periodistas denunciaron nuevas restricciones pese a una orden federal que restablecía sus credenciales.
CNN, MS NOW y Politico habían obtenido horas antes una orden temporal del juez federal Timothy Kelly para recuperar inmediatamente su acceso al complejo presidencial.
Kelly determinó que la retirada de las credenciales ocurrió sin un debido proceso constitucionalmente adecuado y cuestionó los argumentos gubernamentales relacionados con seguridad nacional.
Sin embargo, periodistas de las organizaciones afectadas reportaron durante la mañana nuevos problemas para ingresar mientras comenzaba la visita del presidente chino Xi Jinping a Washington.
CNN denuncia que la Casa Blanca le niega el acceso a periodistas
La Casa Blanca veta a dos periodistas de CNN en la llegada de Xi a cena con Trump.https://t.co/XsPIlQ5kQJ
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 25, 2026
CNN informó que integrantes de su equipo intentaron acceder al complejo presidencial en varias ocasiones, pero algunos fueron rechazados incluso después de presentar la orden judicial.
Según la cadena, un productor logró ingresar temprano, mientras otros periodistas y trabajadores continuaron fuera; incluso se reportó la confiscación de algunas credenciales físicas.
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El conflicto adquirió mayor visibilidad porque coincidió con la visita de Estado de Xi Jinping, que incluía ceremonia de bienvenida, reuniones con Trump y una cena oficial.
La controversia también afectó la cobertura audiovisual: cadenas que integran el grupo de televisión de la Casa Blanca habían suspendido imágenes del presidente en solidaridad con los medios vetados.
Juez exige explicaciones al Gobierno por credenciales de periodistas
Ante las dificultades de acceso, los abogados de CNN, MS NOW y Politico solicitaron una audiencia de emergencia para reclamar el cumplimiento efectivo de la decisión judicial.
Kelly ordenó entonces al Departamento de Justicia responder antes de las 12:30 p.m. ET sobre la situación de las credenciales y las denuncias de incumplimiento.
La orden del juez es temporal y, según CNN, permanece vigente durante 14 días, por lo que el litigio sobre el acceso de los periodistas todavía puede continuar.
Trump había anunciado el veto el 19 de septiembre; posteriormente, el Gobierno argumentó razones de seguridad nacional, una justificación sobre la que Kelly expresó escepticismo.
¿Qué está en juego en la batalla entre Trump y los medios?
¿Por qué importa?: El conflicto enfrenta la capacidad presidencial de controlar el acceso físico a la Casa Blanca con las garantías procesales reclamadas por organizaciones periodísticas.
El dato: Tres medios —CNN, MS NOW y Politico— consiguieron una orden temporal para recuperar las credenciales retiradas por la administración Trump.
El proceso: La batalla continúa ante el juez Kelly, mientras los medios buscan que el Gobierno aplique plenamente la orden y permita nuevamente el ingreso.
¿Qué pueden hacer?: Los lectores pueden seguir las decisiones judiciales y diferenciar entre el veto inicial, la orden temporal y cualquier resolución posterior del tribunal.