Casa Blanca vuelve a cerrar la puerta a periodistas pese a orden judicial: crece disputa por acceso de la prensa

Juez restablece credenciales de prensa

CNN denuncia nuevas restricciones

Casa Blanca enfrenta disputa judicial

La disputa entre la Casa Blanca y varios medios escaló este jueves, cuando periodistas denunciaron nuevas restricciones pese a una orden federal que restablecía sus credenciales.

CNN, MS NOW y Politico habían obtenido horas antes una orden temporal del juez federal Timothy Kelly para recuperar inmediatamente su acceso al complejo presidencial.

Kelly determinó que la retirada de las credenciales ocurrió sin un debido proceso constitucionalmente adecuado y cuestionó los argumentos gubernamentales relacionados con seguridad nacional.

Sin embargo, periodistas de las organizaciones afectadas reportaron durante la mañana nuevos problemas para ingresar mientras comenzaba la visita del presidente chino Xi Jinping a Washington.

CNN denuncia que la Casa Blanca le niega el acceso a periodistas

La Casa Blanca veta a dos periodistas de CNN en la llegada de Xi a cena con Trump.https://t.co/XsPIlQ5kQJ — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 25, 2026

CNN informó que integrantes de su equipo intentaron acceder al complejo presidencial en varias ocasiones, pero algunos fueron rechazados incluso después de presentar la orden judicial.

Según la cadena, un productor logró ingresar temprano, mientras otros periodistas y trabajadores continuaron fuera; incluso se reportó la confiscación de algunas credenciales físicas.

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El conflicto adquirió mayor visibilidad porque coincidió con la visita de Estado de Xi Jinping, que incluía ceremonia de bienvenida, reuniones con Trump y una cena oficial.

La controversia también afectó la cobertura audiovisual: cadenas que integran el grupo de televisión de la Casa Blanca habían suspendido imágenes del presidente en solidaridad con los medios vetados.