Six Flags cierra 10 montañas rusas en EEUU y Canadá tras la muerte de visitante en Georgia

Six Flags suspende diez montañas rusas temporalmente

Padre de dos hijos muere en Georgia

Policía investiga accidente que dejó heridos

Muere en Six Flags . Six Flags cierra 10 montañas rusas en Estados Unidos y Canadá después de que un hombre de 42 años muriera al salir despedido de una atracción en Georgia. La tragedia ocurrió el lunes 12 de octubre y provocó una revisión preventiva de otras instalaciones similares.

La víctima fue identificada como Hassan Jihad Ibn Kariem, residente de Atlanta y padre de dos hijos, según información de EFE y El Heraldo de México. El hombre perdió la vida mientras viajaba en Goliath, una montaña rusa del parque Six Flags Over Georgia.

¿Cómo murió el hombre en la montaña rusa de Six Flags?

🚨#BREAKING: The father who fell off the Goliath rollercoaster at Six Flags in Georgia has been identified as 42-year-old Hassan Kariem. Officers say they found Kariem beneath the ride unresponsive. They also confirmed that he hit multiple passengers on the way down, an active investigation into how this happened is still ongoing. Rest in peace, sir. Please say a prayer for his family today, cannot imagine the heartache and pain they are going through. — Matt Van Swol (@mattvanswol) October 13, 2026



De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía del Condado de Cobb, Kariem salió despedido de su asiento, golpeó a otros pasajeros y cayó debajo de la atracción. Otras personas resultaron heridas, aunque las autoridades no han precisado su estado de salud.

Logan Conner, quien viajaba en Goliath junto a su prometida, relató a NBC uno de los momentos más impactantes del accidente: "El hombre empezó a levitar en el aire de lado. Hicimos contacto visual directo con él".

Otra testigo, Britny Landry, contó a KTVU-TV que esperaba para subir nuevamente cuando presenció lo ocurrido. "Miramos y vimos a alguien salir volando", declaró.

La unidad de delitos graves de la Policía del Condado de Cobb investiga las circunstancias del fallecimiento. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente qué provocó que el pasajero saliera de su asiento.