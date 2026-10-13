Six Flags cierra 10 montañas rusas en EEUU y Canadá tras la muerte de visitante en Georgia
Publicado el 13/10/2026 a las 19:35
- Six Flags suspende diez montañas rusas temporalmente
- Padre de dos hijos muere en Georgia
- Policía investiga accidente que dejó heridos
Muere en Six Flags . Six Flags cierra 10 montañas rusas en Estados Unidos y Canadá después de que un hombre de 42 años muriera al salir despedido de una atracción en Georgia. La tragedia ocurrió el lunes 12 de octubre y provocó una revisión preventiva de otras instalaciones similares.
La víctima fue identificada como Hassan Jihad Ibn Kariem, residente de Atlanta y padre de dos hijos, según información de EFE y El Heraldo de México. El hombre perdió la vida mientras viajaba en Goliath, una montaña rusa del parque Six Flags Over Georgia.
¿Cómo murió el hombre en la montaña rusa de Six Flags?
🚨#BREAKING: The father who fell off the Goliath rollercoaster at Six Flags in Georgia has been identified as 42-year-old Hassan Kariem.
Officers say they found Kariem beneath the ride unresponsive.
They also confirmed that he hit multiple passengers on the way down, an active investigation into how this happened is still ongoing.
Rest in peace, sir.
Please say a prayer for his family today, cannot imagine the heartache and pain they are going through.
— Matt Van Swol (@mattvanswol) October 13, 2026
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía del Condado de Cobb, Kariem salió despedido de su asiento, golpeó a otros pasajeros y cayó debajo de la atracción. Otras personas resultaron heridas, aunque las autoridades no han precisado su estado de salud.
Logan Conner, quien viajaba en Goliath junto a su prometida, relató a NBC uno de los momentos más impactantes del accidente: "El hombre empezó a levitar en el aire de lado. Hicimos contacto visual directo con él".
Otra testigo, Britny Landry, contó a KTVU-TV que esperaba para subir nuevamente cuando presenció lo ocurrido. "Miramos y vimos a alguien salir volando", declaró.
La unidad de delitos graves de la Policía del Condado de Cobb investiga las circunstancias del fallecimiento. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente qué provocó que el pasajero saliera de su asiento.
Muere en Six Flags : ¿Quién era Hassan Kariem, el hombre que murió en Six Flags?
42-year-old Hassan Kariem, an Atlanta teacher, has been identified as the victim who fell to his death from a rollercoaster at Six Flags.
Kariem was riding the Goliath rollercoaster with his son when he was flung from his seat.
Kariem's wife and daughter reportedly watched from the ground.
According to a witness, Kariem somehow came out of his seat and was hit by the rollercoaster multiple times before he plunged to the roof of a haunted house.
"He hit a girl two rows in front of us on the Goliath ride right where the pictures are taken. His blood splattered over everybody, and his body fell behind one of the haunted attractions," said one woman on the ride.
"You can see images of the person out of the seat. You can see him on the girl on her row," a rider said while speaking about the souvenir pictures.
Goliath reaches top speeds of 70 mph and is Georgia's tallest rollercoaster. Six Flags has since shut down nine "gigacoasters" like Goliath throughout the country.
— Collin Rugg (@CollinRugg) October 13, 2026
Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, era padre de dos hijos y un educador que había dedicado más de una década a trabajar en Wesley International Academy, una escuela pública autónoma de Atlanta, Georgia.
Según WSB-TV Atlanta, Kariem trabajó como maestro de tecnología y posteriormente se convirtió en gerente de Tecnología de la Información. También colaboraba con el equipo escolar de robótica.
El día de la tragedia había acudido a Six Flags con su familia. De acuerdo con El Heraldo de México, sus hijos lo acompañaban en la atracción, mientras su esposa esperaba abajo.
Había sobrevivido al cáncer y al incendio de un automóvil
No cabe duda de que cuando te toca, te toca.
Hassan Jihad Ibn Kariem
> Sobrevivió a un incendio de auto con su hija.
> Sobrevivió al cáncer dos veces.
> Sobrevivió a una difícil lucha contra el Covid-19.
> Murió después de ser arrojado de una montaña rusa de Six Flags. https://t.co/h1SfssfpFo
— Alex (@MrAzul97) October 13, 2026
La historia de Kariem ha causado conmoción después de que familiares y allegados revelaran que había superado dos episodios de cáncer y una complicada batalla contra el COVID-19.
Según WSB-TV Atlanta y The Guardian, apenas unas semanas antes del accidente, Kariem y su hija habían sobrevivido al incendio de un automóvil, del que ambos salieron ilesos.
La comunidad educativa expresó sus condolencias por la muerte del hombre, recordado por sus seres queridos como un educador apasionado.
Muere en Six Flags : ¿Cuáles son las 10 montañas rusas cerradas por Six Flags?
EFE informó que la compañía suspendió temporalmente Goliath, en Georgia, y otras nueve atracciones distribuidas entre Estados Unidos y Canadá.
Las montañas rusas afectadas son:
Georgia: Goliath, Six Flags Over Georgia.
Illinois: Raging Bull, Six Flags Great America.
California: Goliath, Six Flags Magic Mountain.
Nueva Jersey: Nitro, Six Flags Great Adventure.
Carolina del Norte: Fury 325 y Thunder Striker, Carowinds.
Ohio: Orion y Diamondback, Kings Island.
Canadá: Leviathan y Behemoth, Canada's Wonderland.
"Por extremar la precaución, hemos cerrado temporalmente atracciones similares en nuestros parques. La seguridad de nuestros visitantes y empleados es nuestra máxima prioridad", declaró un portavoz de Six Flags a EFE.
La compañía no ha establecido una fecha para reabrir las montañas rusas suspendidas.
Antecedentes de accidentes y demandas contra Six Flags
Six Flags over Georgia's Goliath launched a passenger into the air
This woman witnessed it live and could not believe her eyes, clearly she was shocked by it all
The horror that all who saw it must have felt seeing someone go flying from the ride like that
On Monday, October 12, 2026, around 4 p.m., 42-year-old Hassan Jihad Ibn Kariem of Atlanta was ejected from the Goliath
Six Flags temporarily closed the Goliath and eight similar roller coasters across its other locations.
— Dangerous Thoughts (@DangerousThinkg) October 13, 2026
Goliath fue inaugurada en 2006, alcanza una altura de 61 metros y puede llegar a velocidades de 113 kilómetros por hora. Su recorrido dura aproximadamente tres minutos y medio, según datos del parque citados por AP.
De acuerdo con Doan Law Firm, organización que documenta accidentes en parques de diversiones, esta sería al menos la séptima muerte registrada en Six Flags Over Georgia.
AP también recordó que Six Flags Magic Mountain, en California, anunció recientemente el retiro de X2 tras denuncias por lesiones graves. La empresa alcanzó un acuerdo relacionado con una demanda por la muerte de un joven de 22 años en 2022.
Mientras continúa la investigación en Georgia, Six Flags aseguró que colabora con las autoridades y brinda apoyo a los visitantes y trabajadores afectados por la tragedia.