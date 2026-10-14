Trump incorpora a Barbera Thornhill.

Senado confirmó su nombramiento en agosto.

Oficina sufrió recortes del 70%.

La Administración de Donald Trump incorporó este martes 13 de octubre a Barbera Thornhill como responsable de una oficina clave contra la trata de personas.

Su llegada ocurre después de una reducción significativa del personal encargado de combatir este delito, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de la dependencia.

La funcionaria asumió la dirección de la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado, con rango de embajadora plenipotenciaria.

El nombramiento también marca una nueva etapa para una dependencia que permanecía sin una directora confirmada por el Senado desde el comienzo del segundo mandato de Trump.

¿Quién es Barbera Thornhill, la nueva funcionaria de Trump?

Ambassador Thornhill, welcome to the team. I’m proud to have such a dedicated leader join us as Ambassador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Human trafficking is a grave human rights issue and a transnational crime exploiting men, women, and children for profit. We will continue to go after traffickers, protect survivors, and deliver justice for the American people. — Assistant Secretary Riley Barnes (@StateDRL) October 13, 2026

Thornhill cuenta con experiencia en organizaciones comunitarias, iniciativas de protección infantil y actividades vinculadas con personas en situaciones de vulnerabilidad.

Durante su audiencia de confirmación, recordó su colaboración con la Madre Teresa y las Hermanas de la Caridad en Calcuta, India.

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También destacó su participación en Scouts BSA y su trabajo como secretaria de la junta directiva del Instituto Infantil de Los Ángeles.

La funcionaria aseguró que pretende incorporar las experiencias de sobrevivientes de trata al diseño de políticas públicas y fortalecer la colaboración entre agencias federales.