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Trump pone al frente de la lucha contra la trata de personas a Barbera Thornhill en medio de polémicos recortes
Trump incorpora a Barbera Thornhill para combatir la trata de personas tras recorte del personal de una oficina del Departamento de Estado.
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¿Quién es Barbera Thornhill, la nueva funcionaria de Trump?
Foto Shutterstock

Publicado el 14/10/2026 a las 07:00

  • Trump incorpora a Barbera Thornhill.
  • Senado confirmó su nombramiento en agosto.
  • Oficina sufrió recortes del 70%.

La Administración de Donald Trump incorporó este martes 13 de octubre a Barbera Thornhill como responsable de una oficina clave contra la trata de personas.

Su llegada ocurre después de una reducción significativa del personal encargado de combatir este delito, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de la dependencia.

La funcionaria asumió la dirección de la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado, con rango de embajadora plenipotenciaria.

El nombramiento también marca una nueva etapa para una dependencia que permanecía sin una directora confirmada por el Senado desde el comienzo del segundo mandato de Trump.

¿Quién es Barbera Thornhill, la nueva funcionaria de Trump?

Thornhill cuenta con experiencia en organizaciones comunitarias, iniciativas de protección infantil y actividades vinculadas con personas en situaciones de vulnerabilidad.

Durante su audiencia de confirmación, recordó su colaboración con la Madre Teresa y las Hermanas de la Caridad en Calcuta, India.

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También destacó su participación en Scouts BSA y su trabajo como secretaria de la junta directiva del Instituto Infantil de Los Ángeles.

La funcionaria aseguró que pretende incorporar las experiencias de sobrevivientes de trata al diseño de políticas públicas y fortalecer la colaboración entre agencias federales.

Senado confirmó a Thornhill tras una votación dividida

La Casa Blanca presentó su nominación al Senado el 11 de mayo, mientras que la audiencia correspondiente se celebró el 25 de junio.

Finalmente, el 7 de agosto, los senadores aprobaron su designación con 51 votos favorables y 47 contrarios, reflejando una confirmación políticamente dividida.

El subsecretario Riley Barnes celebró públicamente su incorporación y reiteró el compromiso gubernamental de perseguir a las organizaciones criminales responsables de explotar personas.

La oficina también enfrenta el desafío de reconstruir su capacidad institucional después de la salida de Cindy Dyer, quien concluyó sus funciones con la Administración Biden.

Recortes del 70% ponen a prueba la estrategia contra la trata

Según Legis1, la Administración Trump redujo aproximadamente un 70% la plantilla de esta oficina, dejando menos de treinta empleados disponibles.

Estos recortes generan preguntas sobre los recursos necesarios para coordinar investigaciones internacionales, apoyar a sobrevivientes y supervisar las acciones contra la explotación humana.

La trata de personas puede involucrar explotación sexual, trabajo forzado y otras prácticas coercitivas que afectan a adultos y menores, independientemente de su nacionalidad.

Thornhill deberá demostrar cómo fortalecerá la cooperación gubernamental y la protección de víctimas con una estructura administrativa considerablemente más pequeña.

Fuentes: SDP Noticias, Yahoo Noticias.

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