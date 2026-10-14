Trump pone al frente de la lucha contra la trata de personas a Barbera Thornhill en medio de polémicos recortes
Publicado el 14/10/2026 a las 07:00
- Trump incorpora a Barbera Thornhill.
- Senado confirmó su nombramiento en agosto.
- Oficina sufrió recortes del 70%.
La Administración de Donald Trump incorporó este martes 13 de octubre a Barbera Thornhill como responsable de una oficina clave contra la trata de personas.
Su llegada ocurre después de una reducción significativa del personal encargado de combatir este delito, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de la dependencia.
La funcionaria asumió la dirección de la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado, con rango de embajadora plenipotenciaria.
El nombramiento también marca una nueva etapa para una dependencia que permanecía sin una directora confirmada por el Senado desde el comienzo del segundo mandato de Trump.
¿Quién es Barbera Thornhill, la nueva funcionaria de Trump?
Ambassador Thornhill, welcome to the team. I’m proud to have such a dedicated leader join us as Ambassador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Human trafficking is a grave human rights issue and a transnational crime exploiting men, women, and children for profit. We will continue to go after traffickers, protect survivors, and deliver justice for the American people.
— Assistant Secretary Riley Barnes (@StateDRL) October 13, 2026
Thornhill cuenta con experiencia en organizaciones comunitarias, iniciativas de protección infantil y actividades vinculadas con personas en situaciones de vulnerabilidad.
Durante su audiencia de confirmación, recordó su colaboración con la Madre Teresa y las Hermanas de la Caridad en Calcuta, India.
TE PUEDE INTERESAR: Ataque con misil contra Saudi Aramco enciende las alarmas: la guerra amenaza el suministro mundial de petróleo
También destacó su participación en Scouts BSA y su trabajo como secretaria de la junta directiva del Instituto Infantil de Los Ángeles.
La funcionaria aseguró que pretende incorporar las experiencias de sobrevivientes de trata al diseño de políticas públicas y fortalecer la colaboración entre agencias federales.
Senado confirmó a Thornhill tras una votación dividida
September 6, 2022
She’s originally from California
«Barbera Hale Thornhill is a successful business executive, civic leader and philanthropist in Los Angeles, California, where she is president of Impact Design, a business-focused interior design firm. She is an active member of the Getty Research Institute Council, the Getty Paintings Council, the World Affairs Council and the Pacific Council on International Policy, all of Los Angeles. Ms. Thornhill’s leadership in civic initiatives and philanthropy, her decades of business experience, and active engagement in shaping and achieving the goals of a broad range of organizations, make her a strong candidate for U.S. Ambassador to Singapore.»
«Much of Ms. Thornhill’s extensive philanthropic work has focused on direct action to address the negative impact on children of poverty, abuse and neglect. As Secretary of the Board of the Children’s Institute of Los Angeles, California, a nonprofit organization that provides services to children and families affected by family and community violence within Los Angeles’s most challenged neighborhoods, she led successful fund-raising initiatives to finance the Institute’s work. She was president of The Colleagues, an organization of women that has raised millions of dollars to finance Children’s Institute, Inc (CII) for over 25 years. She is an active member of the Library Foundation of Los Angeles, which sponsors literacy, technology and cultural programs at the city’s libraries. She is also a long-time board member of the West Los Angeles County Council of the Boy Scouts of America, and the National Children’s Chorus of Los Angeles and New York.»
«Ms. Thornhill attended the University of California at Los Angeles, George Washington University in Washington, D.C., and North Carolina State University in Raleigh, North Carolina.»
Source: https://t.co/9tRX2x9TqI
— Wendy Patterson (@wendyp4545) October 13, 2026
La Casa Blanca presentó su nominación al Senado el 11 de mayo, mientras que la audiencia correspondiente se celebró el 25 de junio.
Finalmente, el 7 de agosto, los senadores aprobaron su designación con 51 votos favorables y 47 contrarios, reflejando una confirmación políticamente dividida.
El subsecretario Riley Barnes celebró públicamente su incorporación y reiteró el compromiso gubernamental de perseguir a las organizaciones criminales responsables de explotar personas.
La oficina también enfrenta el desafío de reconstruir su capacidad institucional después de la salida de Cindy Dyer, quien concluyó sus funciones con la Administración Biden.
Recortes del 70% ponen a prueba la estrategia contra la trata
Según Legis1, la Administración Trump redujo aproximadamente un 70% la plantilla de esta oficina, dejando menos de treinta empleados disponibles.
Estos recortes generan preguntas sobre los recursos necesarios para coordinar investigaciones internacionales, apoyar a sobrevivientes y supervisar las acciones contra la explotación humana.
La trata de personas puede involucrar explotación sexual, trabajo forzado y otras prácticas coercitivas que afectan a adultos y menores, independientemente de su nacionalidad.
Thornhill deberá demostrar cómo fortalecerá la cooperación gubernamental y la protección de víctimas con una estructura administrativa considerablemente más pequeña.
Fuentes: SDP Noticias, Yahoo Noticias.