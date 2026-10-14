Ataque con misil contra Saudi Aramco enciende las alarmas: la guerra amenaza el suministro mundial de petróleo
Publicado el 13/10/2026 a las 20:31
La guerra en Medio Oriente alcanzó nuevamente al sector energético. Un ataque contra las instalaciones de Saudi Aramco en Dhahran provocó un incendio y daños materiales.
El Ministerio de Energía de Arabia Saudita confirmó que el incidente ocurrió la noche del martes y aseguró que no se registraron víctimas.
Una fuente de la petrolera declaró a Reuters que un misil balístico alcanzó una torre administrativa y dañó sus tres pisos superiores.
El complejo afectado alberga operaciones estratégicas que supervisan plataformas petroleras, oleoductos, refinerías y terminales de exportación esenciales para la industria saudí.
Hutíes intensifican ataque contra Saudi Aramco y dejan víctimas
BREAKING: Yemen’s Houthis have now directly struck the nerve center of the world’s largest oil company, Saudi Aramco, in Dhahran, with smoke reported at the headquarters and evacuation orders issued, per Reuters.
The strike comes after the Houthis explicitly named Aramco’s Dhahran headquarters as one of three targets they would hit if Saudi Arabia attacked the Sana’a oil depot.
The facility houses Aramco’s corporate headquarters and research center, overseeing a company that produced 9.1 million barrels of liquids per day in H1 2026 and holds 247.2 billion barrels of oil-equivalent reserves.
— The Hormuz Report (@HormuzReport) October 13, 2026
La ofensiva ocurre mientras los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, intensifican sus ataques contra objetivos estratégicos saudíes.
Durante la última semana, el grupo lanzó misiles y drones contra instalaciones clave, incluido el aeropuerto internacional de Riad.
Uno de esos ataques dejó 13 muertos el sábado, mientras nuevas ofensivas provocaron cancelaciones de vuelos y reforzaron las preocupaciones de seguridad.
Las autoridades saudíes también reportaron cuatro heridos en Riad por fragmentos de misiles interceptados, además de daños menores en 15 viviendas.
Guerra en Yemen amenaza rutas estratégicas del petróleo mundial
SMOKE CLOUDS LOOM over SAUDI OIL HUB DHAHRAN after ANSARALLAH ATTACK on ARAMCO FACILITIES
Saudi Energy Ministry CONFIRMS strike — says targeted ‘ADMINISTRATIVE BUILDING’ & CLAIMS NO INJURIES or FATALITIES https://t.co/wZ2jHuoS8E
— RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 13, 2026
El conflicto adquirió una dimensión internacional después de que Arabia Saudita reanudara su campaña militar contra los hutíes en territorio yemení.
Las operaciones buscan frenar los avances rebeldes cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, una vía estratégica para el comercio marítimo internacional.
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Esta ruta ganó importancia después del cierre del estrecho de Ormuz, provocado por la guerra entre Estados Unidos e Irán iniciada en febrero.
La amenaza sobre ambos corredores marítimos aumenta la incertidumbre energética y podría generar nuevas presiones sobre los precios internacionales del crudo.
¿Cómo podría afectar el conflicto a la gasolina en Estados Unidos?
Una interrupción prolongada del transporte petrolero podría elevar los costos de suministro y afectar eventualmente los precios de gasolina y diésel.
Para las familias hispanas en Estados Unidos, un encarecimiento sostenido del combustible también podría traducirse en mayores gastos de transporte y mercancías.
Mientras tanto, Washington ha evitado involucrarse directamente en la campaña saudí contra los hutíes, pese a las solicitudes de apoyo del reino.
Irán ofreció mediar entre ambas partes, aunque la continuidad de los ataques mantiene abiertas las dudas sobre una posible salida diplomática.
Fuente: Reuters.