Ataque con misil contra Saudi Aramco enciende las alarmas: la guerra amenaza el suministro mundial de petróleo

La guerra en Medio Oriente alcanzó nuevamente al sector energético. Un ataque contra las instalaciones de Saudi Aramco en Dhahran provocó un incendio y daños materiales.

El Ministerio de Energía de Arabia Saudita confirmó que el incidente ocurrió la noche del martes y aseguró que no se registraron víctimas.

Una fuente de la petrolera declaró a Reuters que un misil balístico alcanzó una torre administrativa y dañó sus tres pisos superiores.

El complejo afectado alberga operaciones estratégicas que supervisan plataformas petroleras, oleoductos, refinerías y terminales de exportación esenciales para la industria saudí.

Hutíes intensifican ataque contra Saudi Aramco y dejan víctimas

BREAKING: Yemen’s Houthis have now directly struck the nerve center of the world’s largest oil company, Saudi Aramco, in Dhahran, with smoke reported at the headquarters and evacuation orders issued, per Reuters. The strike comes after the Houthis explicitly named Aramco’s Dhahran headquarters as one of three targets they would hit if Saudi Arabia attacked the Sana’a oil depot. The facility houses Aramco’s corporate headquarters and research center, overseeing a company that produced 9.1 million barrels of liquids per day in H1 2026 and holds 247.2 billion barrels of oil-equivalent reserves. — The Hormuz Report (@HormuzReport) October 13, 2026

La ofensiva ocurre mientras los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, intensifican sus ataques contra objetivos estratégicos saudíes.

Durante la última semana, el grupo lanzó misiles y drones contra instalaciones clave, incluido el aeropuerto internacional de Riad.

Uno de esos ataques dejó 13 muertos el sábado, mientras nuevas ofensivas provocaron cancelaciones de vuelos y reforzaron las preocupaciones de seguridad.

Las autoridades saudíes también reportaron cuatro heridos en Riad por fragmentos de misiles interceptados, además de daños menores en 15 viviendas.