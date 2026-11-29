Manipur reportó al menos 17 muertos.

El balance registró 228 hospitalizados.

La policía detuvo a seis personas.

Las primeras dos muertes se reportaron el 18 de noviembre en la zona de Chakpikarong, en el distrito de Chandel, cerca de la frontera con Myanmar.

Para el viernes 20 de noviembre, el número de fallecidos había subido a 11. El sábado, el recuento llegó a 16.

La víctima número 17 fue reportada en el distrito vecino de Kakching, donde la policía también investiga la distribución del licor.

El ministro principal de Manipur, Yumnam Khemchand Singh, anunció el domingo 22 la apertura de una investigación estatal.

Cuántas personas fueron hospitalizadas por la posible intoxicación

Held a Press Conference at the Durbar Hall of my Secretariat today on the unfortunate liquor tragedy in the State. Government spokespersons Hon’ble Dr. Th. Radheshyam Singh and Dr. Sapam Ranjan Singh briefed the media on the developments. The Government has constituted an Enquiry Committee to investigate the liquor-related deaths, in which 17 precious lives have been lost. The Committee will thoroughly examine the case, identify all those involved, and ensure that the guilty are brought to justice at the earliest. As part of the investigation, samples have been sent to the National Food Laboratory, Kolkata, the Forensic Science Laboratory, Manipur, and the State Public Health Laboratory for detailed analysis. Meanwhile, around 4,500 litres of liquor have been seized in connection with the case. Our Government has assured that the investigation will be taken to its logical conclusion and all those responsible will be held accountable. Inspector General of Police Shri Themthing Ngashangva, Commissioner (Excise) and Director (Health) were also present. — Khemchand Yumnam (@YKhemchandSingh) November 22, 2026



Las autoridades informaron que 1,130 personas se habían sometido a evaluaciones médicas por una posible intoxicación.

Al momento del reporte, 228 pacientes permanecían ingresados en varios hospitales de Imphal, la capital de Manipur.

Entre los hospitalizados, 38 recibían diálisis, según el portavoz del gobierno estatal, Thokchom Radheshyam Singh.

El Departamento de Salud de Manipur envió un equipo médico a la zona afectada para apoyar la respuesta sanitaria.