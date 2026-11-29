Al menos 17 muertos y más de 200 hospitalizados tras beber alcohol presuntamente adulterado en India
Publicado el 29/11/2026 a las 13:01
- Manipur reportó al menos 17 muertos.
- El balance registró 228 hospitalizados.
- La policía detuvo a seis personas.
Las primeras dos muertes se reportaron el 18 de noviembre en la zona de Chakpikarong, en el distrito de Chandel, cerca de la frontera con Myanmar.
Para el viernes 20 de noviembre, el número de fallecidos había subido a 11. El sábado, el recuento llegó a 16.
La víctima número 17 fue reportada en el distrito vecino de Kakching, donde la policía también investiga la distribución del licor.
El ministro principal de Manipur, Yumnam Khemchand Singh, anunció el domingo 22 la apertura de una investigación estatal.
Cuántas personas fueron hospitalizadas por la posible intoxicación
Held a Press Conference at the Durbar Hall of my Secretariat today on the unfortunate liquor tragedy in the State. Government spokespersons Hon’ble Dr. Th. Radheshyam Singh and Dr. Sapam Ranjan Singh briefed the media on the developments. The Government has constituted an Enquiry Committee to investigate the liquor-related deaths, in which 17 precious lives have been lost. The Committee will thoroughly examine the case, identify all those involved, and ensure that the guilty are brought to justice at the earliest. As part of the investigation, samples have been sent to the National Food Laboratory, Kolkata, the Forensic Science Laboratory, Manipur, and the State Public Health Laboratory for detailed analysis. Meanwhile, around 4,500 litres of liquor have been seized in connection with the case. Our Government has assured that the investigation will be taken to its logical conclusion and all those responsible will be held accountable. Inspector General of Police Shri Themthing Ngashangva, Commissioner (Excise) and Director (Health) were also present.
— Khemchand Yumnam (@YKhemchandSingh) November 22, 2026
Las autoridades informaron que 1,130 personas se habían sometido a evaluaciones médicas por una posible intoxicación.
Al momento del reporte, 228 pacientes permanecían ingresados en varios hospitales de Imphal, la capital de Manipur.
Entre los hospitalizados, 38 recibían diálisis, según el portavoz del gobierno estatal, Thokchom Radheshyam Singh.
El Departamento de Salud de Manipur envió un equipo médico a la zona afectada para apoyar la respuesta sanitaria.
De dónde habría salido el alcohol adulterado
17 Dead, More Than 200 Hospitalized with Suspected Poisoning After Drinking Tainted Alcohol https://t.co/2r7d3pIZDZ
— People (@people) November 23, 2026
Chakpikarong concentró buena parte de los casos, pero las pesquisas apuntan a que el licor pudo haber llegado de otra localidad.
Fuentes policiales citadas por ThePrint señalaron a la aldea de Andro como un posible punto de origen de la bebida.
Los investigadores también identificaron un posible punto de almacenamiento en Sugnu y siguen verificando la ruta de distribución.
La policía confirmó al menos seis detenciones mientras intenta establecer quiénes participaron en el suministro del licor.
Qué buscan los laboratorios en las muestras de licor[caption id="attachment_1701789" align="alignnone" width="1200"] Alcohol adulterado en India deja 17 muertos y 228 hospitalizados FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Las autoridades incautaron alrededor de 4,500 litros de licor, equivalentes a casi 1,200 galones estadounidenses.
El gobierno envió muestras al Laboratorio Nacional de Alimentos de Calcuta y a dos laboratorios estatales en Imphal.
Los médicos evaluaron una posible intoxicación por metanol. Los reportes consultados aún no consignaban una confirmación de laboratorio.
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El comité designado por el gobierno estatal recibió un mes para entregar su informe sobre el caso.
Qué hacer ante una sospecha de intoxicación por alcohol adulterado
El metanol puede provocar visión borrosa y, en casos graves, pérdida de la vista.
Ante una posible intoxicación en Estados Unidos, Poison Control ofrece orientación gratuita y confidencial en el 1-800-222-1222.
El centro recomienda buscar ayuda de inmediato ante una posible exposición, incluso si todavía no aparecen síntomas.
Si la persona se desmaya, convulsiona, tiene dificultad para respirar o no despierta, llama al 911 de inmediato.
FUENTE: peopleenespanol