La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México informó que cuatro militares y siete presuntos delincuentes murieron durante el operativo para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, en Guasave, Sinaloa.

La operación contra el presunto líder criminal, vinculado a los Beltrán Leyva y a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, provocó enfrentamientos armados y momentos de tensión entre la población.

De acuerdo con la información difundida por la Sedena, ocho presuntos integrantes de la organización fueron detenidos durante la intervención, en la que también participaron fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.

– Por qué importa: La captura golpea a una organización criminal vinculada al narcotráfico y evidencia los riesgos de violencia tras operaciones de alto impacto.

– El dato: Cuatro militares y siete presuntos delincuentes murieron; además, ocho personas fueron detenidas.

– El proceso: Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades federales.

– Qué pueden hacer: Los habitantes deben consultar información oficial sobre seguridad y condiciones de las carreteras antes de desplazarse.

¿Qué ocurrió durante la captura de ‘El Chapo Isidro’ en Sinaloa?

#ÚLTIMAHORA 🚨 ¡EU solicita la extradición de ‘El Chapo Isidro’! ⚖️ México lo acusa de delincuencia organizada y delitos contra la salud; EU, de asociación delictiva para distribuir drogas. 💰 El FBI ofrecía 5 millones de dólares por su captura. 🔴 El operativo dejó 12 muertos y 8 detenidos. https://t.co/JI2ShCg2Qy — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) November 21, 2026

La Sedena explicó que el enfrentamiento comenzó cuando integrantes del grupo criminal intentaron impedir la detención de su principal dirigente en el municipio de Guasave.

La resistencia armada dejó cuatro soldados de infantería muertos, mientras que otros siete presuntos integrantes de la organización fallecieron durante los enfrentamientos.

TE PUEDE INTERESAR: Terry Cole jefe de la DEA celebra la captura de “El Chapo Isidro” en Sinaloa y reconoce el operativo mexicano

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, expresó sus condolencias a las familias de los militares y reconoció su participación en la operación.

Las autoridades también reportaron el aseguramiento de armamento de alto poder, incluido un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.