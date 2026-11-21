Terry Cole jefe de la DEA celebra la captura de “El Chapo Isidro” en Sinaloa y reconoce el operativo mexicano
Publicado el 21/11/2026 a las 15:17
- DEA elogia operativo de México.
- Defensa reporta once personas muertas.
- Bloqueos afectan carreteras de Sinaloa.
Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), felicitó a México por detener a Fausto Isidro Meza Flores en Guasave, Sinaloa.
Cole presentó la captura como un logro en la lucha contra una red criminal vinculada con los Beltrán Leyva.
El funcionario estadounidense atribuyó a esa organización años de violencia en México y el tráfico de drogas, incluido fentanilo, hacia Estados Unidos.
El reconocimiento llegó el sábado 21 de noviembre, cuando todavía se retiraban vehículos incendiados y persistían afectaciones en carreteras del norte de Sinaloa.
Cómo fue la detención en Guasave, Sinaloa
The capture of Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro,” leader of the Beltrán Leyva-affiliated Meza-Flores drug trafficking organization, represents a significant victory against one of Mexico’s most violent criminal networks.
For decades, this organization has fueled bloodshed and instability in Mexico while trafficking deadly drugs, including fentanyl, into the United States, posing a significant threat to American lives and communities.
#DEA commends Mexican authorities for this decisive operation and remains committed to dismantling the violent criminal organizations responsible for trafficking deadly drugs into our country.
@TheJusticeDept
@DEATerryCole
@HSTaskForce
— DEA HQ (@DEAHQ) November 21, 2026
El Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Meza Flores la noche del viernes 20 de noviembre. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la captura.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, también informó del arresto y señaló que las fuerzas federales seguirían desplegadas en Sinaloa para proteger a la población.
En el operativo también cayeron Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando, y José “N”, identificado por Defensa como operador financiero del grupo.
Los tres fueron trasladados a Ciudad de México. Defensa informó que otras cinco personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán.
Defensa reporta cuatro militares muertos tras el operativo
Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias «Chapo Isidro», identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva.
En la misma operación fueron detenidos Germán N, alias «Serafín», señalado como segundo al mando, y José N, presunto operador financiero del grupo.
Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población.
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 21, 2026
El balance oficial del sábado contabilizó 11 fallecidos durante la jornada de violencia: cuatro integrantes del Ejército y siete personas identificadas por las autoridades como presuntos agresores.
La cifra actualizó las versiones preliminares que hablaban de dos soldados muertos en los enfrentamientos registrados durante la operación.
Las autoridades también reportaron bloqueos en Ahome, Guasave, Guamúchil y Navolato. Al amanecer, todavía había vehículos quemados y daños en estaciones de servicio.
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Los disparos incluso interrumpieron el partido entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán. Aficionados buscaron refugio al escuchar las detonaciones.
Por qué Estados Unidos buscaba a Fausto Isidro Meza Flores
Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI. Su captura era una prioridad para las autoridades de ambos países.
Estados Unidos había ofrecido hasta cinco millones de dólares por información que permitiera detenerlo. Lo buscaba por cargos relacionados con narcotráfico y armas de fuego.
En su pronunciamiento, Cole destacó el intercambio de inteligencia para perseguir a líderes de organizaciones criminales que operan en México y trafican drogas hacia Estados Unidos.
Para las familias con viajes previstos, la Guardia Nacional Carreteras informó que el tramo Guamúchil–Guasave seguía cerrado en ambos sentidos a la altura del Puente Sinaloa la mañana del sábado.
FUENTE: elfinanciero, diariodemexico