DEA elogia operativo de México.

Defensa reporta once personas muertas.

Bloqueos afectan carreteras de Sinaloa.

Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), felicitó a México por detener a Fausto Isidro Meza Flores en Guasave, Sinaloa.

Cole presentó la captura como un logro en la lucha contra una red criminal vinculada con los Beltrán Leyva.

El funcionario estadounidense atribuyó a esa organización años de violencia en México y el tráfico de drogas, incluido fentanilo, hacia Estados Unidos.

El reconocimiento llegó el sábado 21 de noviembre, cuando todavía se retiraban vehículos incendiados y persistían afectaciones en carreteras del norte de Sinaloa.

Cómo fue la detención en Guasave, Sinaloa

The capture of Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro,” leader of the Beltrán Leyva-affiliated Meza-Flores drug trafficking organization, represents a significant victory against one of Mexico’s most violent criminal networks. For decades, this organization has fueled bloodshed and instability in Mexico while trafficking deadly drugs, including fentanyl, into the United States, posing a significant threat to American lives and communities. #DEA commends Mexican authorities for this decisive operation and remains committed to dismantling the violent criminal organizations responsible for trafficking deadly drugs into our country. @TheJusticeDept

@DEATerryCole

@HSTaskForce — DEA HQ (@DEAHQ) November 21, 2026



El Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Meza Flores la noche del viernes 20 de noviembre. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la captura.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, también informó del arresto y señaló que las fuerzas federales seguirían desplegadas en Sinaloa para proteger a la población.

En el operativo también cayeron Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando, y José “N”, identificado por Defensa como operador financiero del grupo.

Los tres fueron trasladados a Ciudad de México. Defensa informó que otras cinco personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán.