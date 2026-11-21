Reportan ciberataques al USDA y al FBI, pero el alcance sigue sin aclararse
Publicado el 21/11/2026 a las 14:54
- Ataque afecta sistema de pagos.
- FBI investiga posible intrusión.
- Vínculo entre incidentes sin confirmar.
Dos reportes publicados el viernes 20 de noviembre pusieron bajo la lupa sistemas federales que cumplen funciones muy distintas: pagar a productores agrícolas y compartir información policial.
NBC News informó que un ataque informático afectó una plataforma del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) utilizada para tramitar pagos a agricultores.
CNN reveló por separado que el FBI investiga una posible intrusión en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés).
Los reportes iniciales no identificaron a los responsables ni aportaron pruebas de una conexión entre los dos incidentes.
Qué pasó con los pagos agrícolas del USDA
#Mundo | El FBI y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos fueron blancos de ataques cibernéticos, según medios locales. Esto es lo que se sabe.
Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/LKRiKTaIdV https://t.co/3l7iblq0Xa
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 21, 2026
Según dos exfuncionarios citados por NBC News, el departamento avisó a sus empleados del incidente el jueves 19 de noviembre, un día antes de que se hiciera público.
Richard Fordyce, subsecretario de Agricultura, dijo a periodistas en Kansas City que el departamento enfrentó una amenaza informática, según el medio especializado DTN.
DTN documentó interrupciones intermitentes en oficinas locales que dificultaron la tramitación de algunos préstamos, pagos y gestiones de programas de conservación.
El reporte inicial de NBC situó el acceso detectado en el sistema de pagos. Sigue sin aclararse si los intrusos alcanzaron otros archivos del departamento.
Qué información guarda la base policial del FBI[caption id="attachment_1701430" align="alignnone" width="1200"] Ciberataques al USDA y al FBI: qué se sabe de las brechas FOTO: EFE[/caption]
El NCIC conecta a agencias federales, estatales y locales. Los agentes lo consultan para verificar órdenes de arresto y localizar registros de fugitivos o personas desaparecidas.
La base también reúne información sobre bienes robados y antecedentes penales, de modo que una agencia puede consultar registros aportados por otras jurisdicciones.
Una persona familiarizada con el caso confirmó a Associated Press que el FBI investiga el incidente. La agencia declinó hacer comentarios el sábado.
TE PUEDE INTERESAR: FDA alerta por hormonas en pastas dentales y enjuagues bucales para niños y adultos: más de 51,000 unidades retiradas
El alcance sigue sin precisarse. Los reportes disponibles dejan abierta la pregunta de si alguien copió o modificó registros policiales.
Qué dijo Trump sobre la posible intrusión en el FBI
El sábado 21 de noviembre, durante una entrevista con Kayleigh McEnany en Fox News Channel, Donald Trump fue consultado sobre la posible intrusión en el NCIC.
El presidente calificó de mala la noticia de que el FBI investiga una posible vulneración de su base de datos policiales. apnews.com
“Bueno, acabamos de enterarnos y diré que no es bueno. No me gusta”, dijo Trump.
“Pero tal vez aprendamos cosas que de otra manera nunca hubiéramos aprendido”, añadió.
Qué relación tienen con las fallas tecnológicas en EE. UU.
Los casos salieron a la luz tras una serie de interrupciones que afectaron servicios públicos y privados, entre ellos sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA).
Funcionarios de la administración Trump atribuyeron esos cortes a trabajos de actualización y corrección de vulnerabilidades. Hasta el sábado, no se había establecido un vínculo con la investigación del FBI.
En septiembre, el FBI ya había abierto otra investigación tras una supuesta filtración en su portal de empleo. El grupo ShinyHunters afirmó haber obtenido datos de empleados y aspirantes.
La Casa Blanca también anunció el relevo de Sean Cairncross como director nacional de ciberseguridad. Según CBS News, Kirsten Davies fue designada para sustituirlo.
FUENTE: theguardian, La jornada, USATODAY