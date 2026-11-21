Ataque afecta sistema de pagos.

FBI investiga posible intrusión.

Vínculo entre incidentes sin confirmar.

Dos reportes publicados el viernes 20 de noviembre pusieron bajo la lupa sistemas federales que cumplen funciones muy distintas: pagar a productores agrícolas y compartir información policial.

NBC News informó que un ataque informático afectó una plataforma del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) utilizada para tramitar pagos a agricultores.

CNN reveló por separado que el FBI investiga una posible intrusión en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés).

Los reportes iniciales no identificaron a los responsables ni aportaron pruebas de una conexión entre los dos incidentes.

Qué pasó con los pagos agrícolas del USDA

#Mundo | El FBI y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos fueron blancos de ataques cibernéticos, según medios locales. Esto es lo que se sabe. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/LKRiKTaIdV https://t.co/3l7iblq0Xa — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 21, 2026



Según dos exfuncionarios citados por NBC News, el departamento avisó a sus empleados del incidente el jueves 19 de noviembre, un día antes de que se hiciera público.

Richard Fordyce, subsecretario de Agricultura, dijo a periodistas en Kansas City que el departamento enfrentó una amenaza informática, según el medio especializado DTN.

DTN documentó interrupciones intermitentes en oficinas locales que dificultaron la tramitación de algunos préstamos, pagos y gestiones de programas de conservación.

El reporte inicial de NBC situó el acceso detectado en el sistema de pagos. Sigue sin aclararse si los intrusos alcanzaron otros archivos del departamento.